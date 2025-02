Đêm nay (12/2), miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, bắt đầu chuỗi ngày mưa phùn, nồm ẩm

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, bắt đầu chuỗi ngày mưa phùn, nồm ẩm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (12/2), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, bắt đầu chuỗi ngày mưa phùn, nồm ẩm

Khoảng đêm 12 và sáng sớm ngày 13/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi cao 11-13 độ, có nơi dưới 10 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội: trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

Từ gần sáng ngày 13/02, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,5m.

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ thấp nhất (oC) Nhiệt độ trung bình (oC) Đêm 12 và ngày 13/02 Bắc Bộ 15-18, vùng núi cao 13-15 độ, có nơi dưới 11 17-19; vùng núi 15-17, có nơi dưới 13 độ. Bắc Trung Bộ 16-19 18-20 Đêm 13 và ngày 14/02 Bắc Bộ 14-17, vùng núi cao 11-13 độ, có nơi dưới 10 độ 17-19; vùng núi 15-17, có nơi dưới 13 độ. Bắc Trung Bộ 15-18 18-20

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao từ đêm 12/02 đến sáng 13/02, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ.

Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, từ nay đến hết tháng 2, ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ chịu tác động của nhiều đợt không khí lạnh, các đợt gió mùa Đông Bắc này vẫn có khả năng gây ra rét đậm, rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C) diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến xấp xỉ so với cùng thời kỳ, riêng Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn 0,5-1 độ C.

Về tình trạng nồm ẩm, hiện tượng này thường xảy ra vào mùa xuân. Thời điểm này, các khối không khí lạnh không di chuyển theo hướng Bắc Nam nữa, mà di chuyển lệch về phía Đông, gây ra gió Đông Bắc đến Đông ở Bắc Bộ, khiến độ ẩm trong không khí ở Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội tăng cao, nhiều thời điểm đạt ngưỡng bão hòa, gây ra tình trạng nồm ẩm.

Theo nhận định từ các chuyên gia khí tượng thủy văn, hiện tượng nồm ẩm năm 2025 sẽ không mạnh như năm 2024. Nồm ẩm năm nay dự kiến sẽ diễn ra với các đợt kéo dài từ 3-5 ngày, thậm chí có thể kéo dài cả tuần. Hiện tượng này chỉ chấm dứt hoặc thay đổi khi có gió mùa Đông Bắc tràn về.

Nồm ẩm gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày, như sàn nhà ẩm ướt, tường và trần nhà đọng nước. Quần áo giặt phơi khó khô và dễ bị mốc.

Độ ẩm cao cũng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi dị ứng, viêm xoang, viêm họng, viêm phế quản và hen suyễn.

Ngoài ra, môi trường ẩm ướt còn khiến các bệnh ngoài da như nấm da, viêm da dị ứng và mụn nhọt dễ phát sinh, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi có sức đề kháng yếu. Những người mắc bệnh xương khớp cũng có thể cảm thấy đau nhức hơn do độ ẩm cao ảnh hưởng đến khớp xương.