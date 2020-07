Dù đã 4 năm tuổi nhưng chiếc iPhone này vẫn được “sủng ái”, giá tốt

Cách đây gần 04 năm, chiếc iPhone 7/ iPhone 7 Plus được chính thức ra mắt. Tuy nhiên, giới công nghệ nói chung và iFan chỉ tập trung sự chú ý vào phiên bản lớn hơn – iPhone 7 Plus. Hiện tại, đây vẫn là lựa chọn của nhiều người dùng phổ thông với vô số ưu thế.

1. Thiết kế cổ điển mang nét hài hòa

So với iPhone 7, iPhone 7 Plus nổi bật hơn cả vì nó là chiếc iPhone đầu tiên được tích hợp cụm camera sau kép. Đồng thời, điện thoại vẫn giữ lại phong cách thiết kế cổ điển với viền màn hình dày, nút Home quen thuộc tích hợp Touch ID và camera selfie 7MP.

Với những ai là fan hâm mộ lâu năm của “Nhà Táo”, ngoại hình của iPhone 7 Plus khá lý tưởng vì có màn hình vừa tay – 5,5 inch, không bị chạm tay vào màn hình khi sử dụng. Mặt lưng của iPhone là vỏ kim loại nên không bị bám vân tay, tạo cảm giác bền bỉ.

2. Chơi game di động “ngon ơ”

Tuy đã được bán ra gần 4 năm nay nhưng không thể phủ nhận sức mạnh của con chip A10 Fusion vẫn rất ổn, có thể xử lý tốt các game di động. Do đó, người dùng vẫn có thể có được trải nghiệm chơi game thú vị khi sử dụng iPhone 7 Plus.

Đó là chưa kể iPhone 7 Plus vẫn hỗ trợ cập nhật phần mềm lên iOS 13 mới nhất nên người dùng vẫn được hưởng lợi từ các bản cập nhật. Tuy nhiên, các phiên bản bộ nhớ của chiếc iPhone này khá hạn chế, cũng không hỗ trợ mở rộng qua thẻ micro SD nên không thể tải được nhiều game nặng cùng lúc.

3. Giá bán phải chăng

Hiện tại, giá bán của iPhone 7 Plus dễ chấp nhận hơn nhiều so với thời điểm mới bán ra. Phiên bản 32GB chính hãng chỉ còn 10,49 triệu đồng. Thậm chí, nếu mua iPhone 7 Plus 32GB đã qua sử dụng, mức giá chỉ còn khoảng 05 triệu đồng.

Mức giá này phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng phổ thông, tiết kiệm hơn nhiều so với các mẫu smartphone cao cấp khác. Trong khi đó, giá trị của máy lại được duy trì lâu dài hơn.

4. Chụp ảnh chân dung đẹp mắt

Vì là chiếc iPhone đầu tiên của Apple có camera sau kép 12MP và mang tới khả năng chụp ảnh chân dung nên iPhone 7 Plus vẫn được coi trọng. Người dùng có thể dễ dàng thu lại những hình ảnh chụp chân dung xóa phông đẹp dù chưa thể chuẩn xác bằng nhiều mẫu iPhone mới hơn. Ngoài khả năng chụp thường và ảnh chân dung, iPhone 7 Plus không có khả năng chụp các chế độ phức tạp khác, bao gồm cả ảnh góc rộng.

5. Pin khá “trâu”

Với thỏi pin dung lượng 2900 mAh, iPhone 7 Plus có thể trụ được khoảng 1 ngày sử dụng thoải mái. Nếu ít sử dụng, chiếc iPhone này cũng có thể kéo dài thời lượng lên tới 2 ngày.

Tạm kết

Khách quan mà nói, iPhone 7 Plus vẫn nhận được vô số ưu ái từ người dùng lâu năm. Sức mạnh xử lý mạnh mẽ và thiết kế cổ điển của nó chính là lợi thế lớn nhất, giúp cho iPhone giữ được giá trị của nó. Vì thế, nếu muốn mua một chiếc iPhone giá tốt, hiệu năng ổn thì iPhone 7 Plus chính là ứng cử viên sáng giá hiện nay.

Mức giá của iPhone 7 Plus bản 32GB được phân phối chính hãng vào khoảng 10,5 triệu đồng. Trong khi hàng lướt sẽ có giá khoảng gần 8 triệu đồng.