Dự đoán kết quả, nhận định Đan Mạch vs Australia (22h ngày 30/11): “Lính chì” vượt khó?

Đan Mạch đủ sức vượt khó

Sau 2 lượt trận đã qua ở World Cup 2022, ĐT Pháp đang dẫn đầu bảng D với 6 điểm (hiệu số +4) và đã sớm giành vé vào vòng knock-out. Australia xếp thứ 2 với 3 điểm (-2). Tiếp theo là Đan Mạch với 1 điểm (-1) và Tunisia với 1 điểm (-1).

Như vậy, Australia, Đan Mạch và Tunisia sẽ cạnh tranh với nhau 1 tấm vé còn lại ở bảng D. Australia là đội có lợi thế nhất trong số 3 cái tên này, bởi họ chỉ cần kết quả hòa và trận Pháp vs Tunisia bất phân thắng bại để thẳng tiến vào vòng 1/8.

Đan Mạch cần phải đánh bại Australia để nuôi hy vọng đi tiếp. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, Đan Mạch buộc phải giành chiến thắng trước Australia. Đồng thời, Tunisia không thể đánh bại Pháp. Điều kiện tối thiểu để Tunisia đi tiếp là giành 3 điểm trước Pháp và màn so tài giữa Australia với Đan Mạch kết thúc bất phân thắng bại.

Với Tunisia, giành chiến thắng trước Pháp ở thời điểm này là nhiệm vụ cực khó nếu không muốn nói là bất khả thi.

Tuy đang gặp bất lợi hơn so với Australia nhưng Đan Mạch vẫn được đánh giá cao hơn so với đối thủ ở màn so tài sắp tới. Xét về đăng cấp, kinh nghiệm và những ngôi sao trong đội hình, "Thùng thuốc súng" hoàn toàn hơn hẳn đại diện châu Á.

Theo phân tích của hãng thống kê Opta, Đan Mạch có tới 63,2% cơ hội giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới. Khả năng giành chiến thắng của Australia chỉ là 14,8%. Khả năng trận đấu hòa nhau là 22%.

Ở trận ra quân, Đan Mạch thi đấu khá bế tắc trước Tunisia nhưng ở lượt trận thứ 2, họ đã khiến Pháp gặp rất nhiều khó khăn. Phải nhờ tới những khoảnh khắc tỏa sáng của tiền đạo Kylian Mbappe, nhà đương kim vô địch mới có thể đánh bại "Những chú lính chì" với tỷ số 2-1.

Với nhiệm vụ bắt buộc là giành chiến thắng, chắc chắn, Đan Mạch sẽ nhập cuộc với thế trận tấn công, còn Australia chơi phòng ngự với số đông bên phần sân nhà để chờ đợi thời cơ.

Phân tích cơ hội giành chiến thắng của đôi bên. Ảnh: Opta.

Tiền vệ Christian Eriksen vẫn là niềm hy vọng số một của Đan Mạch ở trận đấu tới. Ngôi sao đang khoác áo M.U chính là "chìa khoá" ở những đợt tấn công trung lộ và các pha đá phạt trực tiếp, phạt góc của "De Rod-Hvide".

Bên cạnh đó, các fan hâm mộ Đan Mạch còn có thể trông chờ vào lối chơi tốc độ và kỹ thuật của 2 tiền vệ cánh Andreas Skov Olsen, Mikkel Damsgaard. Với việc gặp phải hàng thủ có chiều cao và khả năng không chiến tốt như Australia, rất có thể, HLV Kasper Hjulmand sẽ chỉ đạo bộ đôi này đi bóng từ 2 cánh vào trung lộ rồi dứt điểm thay vì tạt bổng vào trong cho tiền đạo Kasper Dolberg.

Nếu thi đấu đúng phong độ và tận dụng tốt cơ hội mà mình tạo ra, Đan Mạch đủ sức đánh bại Australia để thẳng tiến vào vòng đấu dành cho 16 đội tuyển mạnh nhất.

Trong 4 lần chạm trán nhau trước đây, Đan Mạch thắng 2, hòa 1 và thua 1 trận. Lần gần nhất đôi bên đụng độ nhau là ở vòng bảng World Cup 2018, kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Ở trận đấu tới, Đan Mạch không có được sự phục vụ của tiền vệ Thomas Delaney vì chấn thương đầu gối. Trong khi đó, trung vệ Simon Kjaer đã bình phục chấn thương đùi và sẵn sàng xung trận.

Australia bị đánh giá "chiếu dưới"

Nếu hòa Đan Mạch, Australia vẫn có thể đi tiếp. Ảnh: Getty.

Mặc dù có lợi thế hơn về mặt điểm số, song Australia vẫn bị đánh giá thấp hơn Đan Mạch. Đây được xem là điều dễ hiểu, bởi "Socceroos" hiện nay không có ngôi sao nào thực sự nổi bật.

Bên cạnh đó, lối chơi của Australia cũng khá đơn điệu khi thường xuyên sử dụng những miếng đánh biên rồi tạt vào trong vòng cấm để các chân sút dứt điểm bằng đầu.

Thế nhưng, các học trò HLV Graham Arnold khó có thể thành công với miếng đánh này, bởi bộ ba trung vệ của Đan Mạch gồm Joachim Andersen (1m92), Andreas Christensen (1m87), Simon Kjaer (1m91) sở hữu thể hình lý tưởng. Đồng thời, họ đã và đang thi đấu ở Premier League nên chẳng ngán ngại các tình huống không chiến.

Ngoài ra, những cầu thủ khác của Đan Mạch cũng sở hữu chiều cao cực tốt. Cụ thể, họ là đội tuyển có chiều cao trung bình tốt thứ 2 World Cup 2022 (186,1cm), chỉ thua Serbia (chiều cao trung bình 187,1cm).

Từ trước đến nay, Australia đã thua 8 trận sau 11 lần đối đầu các đại diện châu Âu ở World Cup. Họ mới có 1 lần được nở nụ cười chiến thắng và hòa 2 trận. Suốt 11 trận đó, đội bóng đến từ châu Đại Dương không bao giờ giữ sạch lưới.

Trận đấu tới, Australia không có được sự phục vụ của hậu vệ cánh phải Nathaniel Atkinson vì chấn thương mắt cá chân.

Dự đoán kết quả Đan Mạch vs Australia

Đan Mạch thắng 2-1