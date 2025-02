Du khách đội mưa ngược dòng suối Yến, dâng hương khai hội chùa Hương

Sáng sớm 3/2, mặc dù thời tiết rét lạnh, có lúc xảy ra mưa phùn, hàng nghìn du khách đã đổ về Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) vãn cảnh, du xuân. Thời gian thuyền đò bắt đầu hoạt động phục vụ du khách là 4h30 sáng nhưng nhiều người đã có mặt từ rất sớm.

Các tiết mục biểu diễn trong lễ khai hội chùa Hương sáng 3/2 (mùng 6 Tết). Ảnh: Trung Hiếu

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, ngày khai hội cũng là ngày đầu tiên người dân đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán nên không còn tình trạng chen chúc, ùn ứ như những ngày trước đó.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Văn Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cho biết, Lễ hội chùa Hương năm nay có nhiều cải tiến so với năm 2024 và những năm trước đó. Ban tổ chức đã tích hợp vé tham quan thắng cảnh và vé xuồng đò, tạo sự tiện lợi và minh bạch trong dịch vụ.

Từ sáng sớm, lượng khách đã có mặt chờ xuống đò. Ảnh: Trung Hiếu

Các bến, bãi đỗ xe được quy hoạch chặt chẽ, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giữ giá cả hợp lý. Công tác quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông, và phòng cháy chữa cháy tiếp tục được siết chặt, đảm bảo môi trường lễ hội an toàn và thân thiện.

Hệ thống vé điện tử cho phép việc kiểm soát dễ dàng, nhanh chóng. Ảnh: Trung Hiếu

Theo ông Bùi Văn Triều, so với năm 2024, số lượng khách tham quan chùa Hương năm nay không giảm. Từ ngày mùng 2 Tết đến ngày mùng 5 Tết, chùa Hương đã đón gần 100.000 lượt khách tham quan. Dự kiến, lượng khách sẽ tiếp tục tăng trong các ngày tới nhờ công tác phục vụ được cải thiện và chất lượng dịch vụ được nâng cao.

Du khách ai cũng rạng rỡ trong ngày chùa Hương khai hội. Ảnh: Trung Hiếu

"Ngày khai hội, mặc dù trùng với ngày làm việc đầu tiên, lượng khách có giảm so với mùng 4, mùng 5 Tết nhưng vẫn đạt khoảng 20.000 khách. Số lượng đò thuyền phục vụ du khách năm nay khoảng 4.000 chiếc, và chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, kể cả trong những ngày cao điểm với 60.000-70.000 khách", ông Triều nhấn mạnh.



Du khách lên thuyền vào đền Trình sáng sớm. Ảnh: Trung Hiếu

"Chúng tôi đã đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trên dòng suối Yến.



Các thuyền ngược dòng suối Yến vào trẩy hội chùa Hương. Ảnh: Trung Hiếu

Hợp tác xã Dịch vụ du lịch chùa Hương đã được giao nhiệm vụ xây dựng phương án đưa công nghệ số vào quản lý, sử dụng mã QR để đánh giá sự hài lòng của du khách cũng như tiếp nhận ý kiến phản ánh, từ đó có những điều chỉnh kịp thời.

Tính đến 6h sáng 3/2, lượng khách qua trạm kiểm soát vé Thiên Trù là khoảng 3.000 lượt. Ảnh: Trung Hiếu

Ngoài ra, các thuyền cũng được trang bị đầy đủ áo phao, giỏ đựng rác, ô che nắng, che mưa, ghế ngồi, nước uống miễn phí... Mỗi xã viên lái đò có một mã QR để Hợp tác xã quản lý, mỗi thuyền đò có mã QR tương tác thông tin phản hồi về thái độ phục vụ của lái đò đối với du khách. Thời gian phục vụ du khách bằng thuyền đò bắt đầu từ 4h30 đến 20h hàng ngày", ông Triều nói.

Vượt hơn 100km từ Thái Nguyên xuống để kịp đến dự lễ khai hội, bà Hoàng Thị Mai (71 tuổi) chia sẻ, gia đình bà gần 10 thành viên đi xe từ 2 giờ sáng về lễ hội chùa Hương.

Số lượng đò thuyền phục vụ du khách năm nay khoảng 4.000 chiếc. Ảnh: Trung Hiếu

"Không có tình trạng chen lấn, xô đẩy hay chèo kéo khách. Gia đình tôi đi 2 tiếng đến đền Trình để dâng lễ, chuẩn bị vào chùa Thiên Trù dự lễ khai hội", bà Mai cho hay.

Ông Nguyễn Minh Đức - Phó Giám đốc HTX Dịch vụ Du lịch chùa Hương cho biết, năm nay, vì khai hội diễn ra vào đầu tuần nên lượng khách đến đây ít hơn so với mọi năm. Tính đến 6h sáng 3/2, lượng khách qua trạm kiểm soát vé Thiên Trù là khoảng 3.000 lượt.

Khách dâng lễ ở đền Trình. Ảnh: Trung Hiếu

Ai cũng cầu mong nhiều sức khoẻ, bình an, làm ăn thuận lợi. Ảnh: Trung Hiếu

Ông Đức nói thêm, trong ngày mùng 5 Tết, du khách đến đông đảo từ 4 giờ sáng. Tính đến 7 giờ sáng cùng ngày, đã có hơn 18.000 du khách đi qua trạm soát vé trên tổng số hơn 36.000 khách đến trong ngày.

Giá vé tích hợp phí tham quan và dịch vụ vận chuyển bằng thuyền đò tuyến Hương Tích đối với người lớn là 230.000 đồng, trẻ em là 65.000 đồng. Tuyến Long Vân - Tuyết Sơn là 85.000 đồng đối với người lớn và 50.000 đồng với trẻ em.

Đối với dịch vụ vận chuyển bằng cáp treo từ chùa Thiên Trù đi động Hương Tích vé khứ hồi là 260.000 đồng đối với người lớn, 180.000 đồng đối với trẻ em và người được ưu tiên.

Giá đi một lượt là 180.000 đồng đối với người lớn, 120.000 đồng đối với trẻ em và người ưu tiên. Giá vé vận chuyển bằng xe điện từ bãi gửi xe đến bến đò là 20.000 đồng/người/lượt.

Đối với giá vé trông phương tiện, huyện Mỹ Đức đang đề xuất thành phố Hà Nội cho phép thu phí đối với xe ô tô vận chuyển khách dưới 9 chỗ là 30.000 đồng/lượt, trên 10 chỗ là 50.000 đồng/lượt, nếu gửi qua đêm sẽ thu thêm 20.000 đồng/xe.