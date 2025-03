Những cung đường đẹp nhất Hà Nội cho chuyến đi bằng xe máy trong ngày

Hà Nội vẫn nổi tiếng có những con đường, góc phố đẹp và cổ kính. Đặc biệt, cái đẹp của Thủ đô thay đổi theo từng mùa, từng không gian. Chính vì vậy mà mỗi thời điểm, khoảnh khắc khác nhau, người ta vẫn tìm được vẻ đẹp riêng của Hà Nội. Đường Phan Đình Phùng, đường Hoàng Diệu, đường Thanh Niên,… được xem là những con đường đẹp nhất ở Hà Nội, là địa điểm mãi không thể quên.

Khám phá Hà Nội trên xe máy mang đến cho du khách một trải nghiệm tuyệt vời. "Tín đồ xê dịch" có thể tự do lựa chọn cung đường, đi theo ý thích, dừng chân bất cứ nơi nào cảm thấy hấp dẫn. Giống như việc lật giở từng trang sách, lượn lờ trên những con đường Hà Nội, du khách sẽ được khám phá những góc phố yên bình, những hàng quán ven đường tấp nập, hay những công trình kiến trúc độc đáo ẩn mình giữa lòng phố.

Du lịch Hà Nội: Con đường lãng mạn nhất Hà Nội

Đường Phan Đình Phùng là một trong những tuyến đường đẹp nhất thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Huy Hoàng)

Nằm ở quận Ba Đình, Hà Nội, đường Phan Đình Phùng là một trong những tuyến đường đẹp nhất thủ đô, thu hút du khách bởi khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Đường có chiều dài khoảng 1,5km, giao với nhiều tuyến đường trọng điểm như Đặng Dung, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương... Đây là đường một chiều, song song với đường Quán Thánh.

Nói đường Phan Đình Phùng là con đường đẹp nhất Hà Nội bởi nơi đây mang đến cho người dân và du khách những cảm xúc bình yên khó tả. Mùa xuân, cả con đường xanh ngắt, rợp bóng cây mang đến sự yên bình, nhẹ nhàng. Những ngày cuối xuân, các phiến lá trên cây sấu rơi lả tả theo từng cơn gió nhẹ tạo nên cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

Con đường được mệnh danh là "tuyến đường cây xanh thơ mộng" bởi hai bên đường phủ đầy bóng mát của những cây lộc vừng cổ thụ, tán rộng tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nổi bật nhất là những biệt thự sang trọng, những tòa nhà hành chính uy nghi và những ngôi chùa cổ kính.

Dạo bước trên con đường Phan Đình Phùng, du khách không chỉ được tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ mà còn có cơ hội khám phá những địa điểm tham quan xung quanh như: chùa Một Cột, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo tàng Lịch sử Quốc gia,… Ngoài ra, trên đường Phan Đình Phùng còn có nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, quán cà phê và nhà hàng, nơi du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi, mua sắm và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Du lịch Hà Nội: Khu phố cà phê mang nét hoài cổ của Hà thành xưa

Phan Huy Ích là điểm đến lý tưởng để dạo mát, thưởng thức cafe hay lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ về Hà Nội. (Ảnh: xanhsm.com)

Khu phố Phan Huy Ích thuộc phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội. Phố bắt đầu từ phố Nguyễn Trường Tộ đến phố Quán Thánh. Nằm giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội, những kiến trúc nhà ở tại phố Phan Huy Ích vừa có sự đan xen hoà hợp giữa nét đẹp cổ kính và hiện đại.

Dọc theo phố Phan Huy Ích, dễ dàng bắt gặp những căn nhà phố Pháp, được xây dựng từ những năm đầu thế kỉ 20 và tồn tại cho đến ngày nay về giá trị lịch sử, là một loại hình nhà ở hình thành và phát triển trong một giai đoạn lịch sử phát triển đô thị quan trọng của Hà Nội. Cũng có căn nhà ghi năm hoàn thành xây dựng là năm 1923, điều này càng cho thấy sự lâu đời và sự kiên cố của căn nhà cổ theo thời gian.

Qua thời gian, một vài ngôi nhà đã được sơn lại màu nhưng vẫn giữ được nét hoài cổ của ngôi nhà cổ Hà thành xưa. Dù nằm xen giữa những toà nhà mới xây, song khu phố vẫn giữ được nét đẹp vốn có của mình, tạo ra sự hoà trộn độc đáo giữa xưa cũ và hiện đại.

Chính vẻ đẹp hoài cổ tại con phố Phan Huy Ích đã thu hút được sự tò mò của đông đảo người dân, trong đó có sự chú ý của các bạn trẻ, du khách nước ngoài. Đầu khu phố, không khó để bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ di chuyển đến ngồi uống nước, cùng trò chuyện tán gẫu hay chụp ảnh check-in trước các căn nhà cổ.

Và điểm đặc biệt thu hút du khách nước ngoài, các bạn trẻ không thể không nhắc đến các quán cà phê và không gian nghệ thuật đã mang lại không gian văn hóa rất riêng ở con phố nhỏ Phan Huy Ích, phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình.

Du lịch Hà Nội: Con đường tựa như dải lụa mềm mại uốn lượn giữa 2 hồ nước

Con đường Thanh Niên đã gắn liền với nét đẹp của Thủ đô, trở thành một trong những tọa độ check-in thu hút không chỉ người dân Hà Nội mà còn cả du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: vinpearl.com)

Khi đi du lịch Hà Nội 1 ngày, du khách có thể ghé thăm đường Thanh Niên – một con đường đẹp nằm giữa Hồ Tây và hồ Trúc Bạch, cách Hồ Gươm khoảng 3km về phía Tây Bắc. Đây là con đường ngắn nhất tại Hà Nội với tổng chiều dài chỉ khoảng 1km, kéo dài từ dốc Yên Phụ đến ngã tư Quán Thánh – Thụy Khuê.

Đường Thanh Niên nằm trên địa bàn các phường Thụy Khuê, Yên Phụ thuộc quận Tây Hồ và phường Quán Thánh, Trúc Bạch thuộc quận Ba Đình. Đây là một điểm tham quan hấp dẫn để du khách có thể khám phá vẻ đẹp của Hà Nội và cảm nhận được sự giao thoa giữa hai hồ nước nổi tiếng của thành phố.

Đường Thanh Niên vào độ tháng 3 hàng năm sẽ được bao phủ bởi sắc tím rợp trời của hoa ban Tây Bắc. Những bông hoa mỏng manh với sắc tím pha trắng dịu nhẹ bung nở khắp các tán cây, khiến cho cảnh quan của con đường càng thêm phần lãng mạn, dịu dàng, thơ mộng, đẹp đến nao lòng.

Khi ánh nắng chiều tà phản chiếu trên mặt nước tạo ra những tia sáng lấp lánh, những hàng cây xanh mướt bên lề đường, cùng những cây hoa cỏ bên bờ hồ, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Mỗi ngày, khi mặt trời dần chìm xuống phía Tây, khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn tại đây thu hút đông đảo người dân và du khách đến check-in sống ảo.

Du lịch Hà Nội: Vẻ đẹp yên bình, lãng mạn dù ngày hay đêm, dù mưa hay nắng

Từ những hàng cây xà cừ rợp bóng, kiến trúc Pháp cổ kính, đến khu di tích Hoàng thành Thăng Long, tất cả đều hòa quyện để tạo nên một không gian độc đáo, vừa yên bình, vừa đầy sức hút. (Ảnh: wecheckin.vn)

Nằm tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, phố Hoàng Diệu dài hơn 1km, rộng rãi và thoáng mát, được mệnh danh là "Tuyến đường cổ kính" bởi hai bên đường tập trung nhiều công trình kiến trúc Pháp cổ kính, rêu phong mang đậm dấu ấn thời gian. Dọc theo phố Hoàng Diệu, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bốn mùa rợp bóng cây xanh mà còn khám phá các điểm đến nổi tiếng như nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ Quốc Phòng và tượng đài Bắc Sơn. Đây là cung đường sống ảo quen thuộc, thu hút giới trẻ và du khách suốt cả năm.

Ngày nay, phố Hoàng Diệu vẫn giữ được vẻ đẹp thanh bình và tĩnh lặng, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích sự hoài cổ và tìm hiểu về lịch sử. Du khách sẽ cảm nhận vẻ đẹp trầm mặc của các công trình từ thế kỷ XIX. Nổi bật trong khu vực phố Hoàng Diệu, Hoàng thành Thăng Long là di tích lịch sử quan trọng và Cột Cờ Hà Nội - biểu tượng của sức mạnh dân tộc.

Di chuyển chậm rãi qua con đường này, du khách như lạc vào một bức tranh yên bình đầy chất thơ. Những hàng cây già cỗi vươn cành xanh mướt, đan vào nhau tạo thành mái vòm tự nhiên, che chở từng nhịp bước chân. Không khí trong lành hòa quyện cùng sắc lá, mang đến cảm giác thư thái và dịu dàng suốt bốn mùa. Đặc biệt, vào mùa hoa ban tím, từng khóm hoa đua nhau khoe sắc, ôm ấp những công trình cổ kính đậm dấu thời gian. Đây chính là nơi mà từng khoảnh khắc đều hóa thành ký ức đẹp đẽ, lấp lánh trên từng khung hình.

Du lịch Hà Nội: Bức tranh nghệ thuật giữa lòng phố cổ Hà Nội

Phố bích họa Phùng Hưng là điểm tham quan Hà Nội được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi không gian "sống ảo" cực chất. (Ảnh: MiA)

Lạc bước giữa phố Phùng Hưng, du khách sẽ ấn tượng với nét đẹp cổ kính, từ kiến trúc Pháp hòa quyện đến những bức tranh bích họa rực rỡ, như được lắng nghe một câu chuyện Hà Nội xưa. Tiếng xe điện, tiếng rao, tiếng cười đan xen, tạo nên bản nhạc phố phường đầy mê hoặc. Phùng Hưng – bảo tàng sống, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa.

Phố bích họa Phùng Hưng là con phố nằm gần chợ Đồng Xuân và phố Hàng Đậu. Phố chạy dài từ phố Phan Đình Phùng đến phố Hàng Bông, đây vốn dĩ là bức tường phía đông kinh thành Thăng Lăng đời Nguyễn xưa kia. Phố chạy song song với cầu cạn đường sắt và những ngôi nhà kiểu Pháp thời xưa. Để làm nổi bật đường nét xưa cũ của thủ đô ngày trước, những vòm cầu phía dưới đường ray xe lửa được xây từ thời Pháp được trang trí bởi những bức họa đường phố.

Được biết, phố bích họa Phùng Hưng là tổ hợp 20 tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Hàn hoàn thành sau khoảng 3 tháng trên tổng cộng 127 vòm cầu cổ. Ngoài ra, nơi đây còn thu hút khách du lịch bởi nó khiến cho nhiều người liên tưởng đến làng Gamcheon (Hàn Quốc) - Nơi mà bích họa đường phố đã trở thành biểu trưng du lịch.

Lang thang trên phố Phùng Hưng, du khách sẽ bị cuốn hút bởi những ngôi nhà mang đậm kiến trúc Pháp cổ, với những ban công nhỏ xinh, những ô cửa sổ vòm cung duyên dáng, những họa tiết trang trí tinh xảo. Nét đẹp hoài cổ ấy hòa quyện cùng những bức bích họa hiện đại, tạo nên một bức tranh kiến trúc đầy mê hoặc. Mỗi bức tranh là một câu chuyện thú vị, đưa du khách trở về quá khứ, cảm nhận hồn cốt thăng trầm của mảnh đất kinh kỳ.

Phố Phùng Hưng nằm ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thuộc khu vực phố cổ, gần với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng khác như Hồ Gươm, Đền Ngọc Sơn, chợ Đồng Xuân… Vị trí trung tâm này giúp du khách dễ dàng di chuyển và kết hợp tham quan nhiều điểm đến hấp dẫn.

Du lịch Hà Nội: Con phố hơn 1km lọt top con đường thú vị nhất thế giới

Đây là một con phố không quá dài, nhưng lại mang vẻ đẹp rất riêng, vừa thơ mộng vừa hiện đại, là nơi giao thoa giữa văn hóa bản địa và lối sống quốc tế. (Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị)

Tạp chí du lịch nổi tiếng Time Out công bố danh sách 30 tuyến đường phố hấp dẫn nhất thế giới năm 2024. Đáng chú ý, danh sách này có sự xuất hiện phố Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội được xếp ở vị trí 25/30. Trong danh sách của Time Out còn có nhiều đường phố nổi tiếng khác của các trung tâm du lịch hàng đầu như Hong Kong (Trung Quốc), Barcelona (Tây Ban Nha), Tokyo (Nhật Bản)…

Đường Quảng An có chiều dài khoảng 1,1km, bắt đầu từ điểm giao cắt giữa phố Từ Hoa và đường Xuân Diệu, kéo dài đến đoạn giao cắt với phố Quảng Khánh tạo nên một con đường lộng gió, thu hút nhiều khách hàng đến tham quan. Con phố này được xem như một góc sống động bậc nhất của Hà Nội. Từ lâu, nơi đây đã là một trong những tuyến đường ven hồ đẹp và nổi tiếng tại quận Tây Hồ.

Các hàng quán san sát nhau trên phố Quảng An đã biến không gian ven hồ này thành trung tâm của các quán cà phê, cửa hàng mua sắm thời trang hay các nhà hàng phục vụ ẩm thực quốc tế. Phố Quảng An chạy dọc theo bờ phía đông của quận Tây Hồ, nằm cách trung tâm phố cổ nhộn nhịp của Hà Nội khoảng 5km về phía Bắc.

Mặc dù nơi đây nổi tiếng với sự sôi động, náo nhiệt của các nhà hàng và chợ hoa đêm nổi tiếng nhưng vẫn mang đến cảm giác yên bình nhờ vị trí bên hồ. Hơn nữa, nơi đây cũng gần các điểm danh lam thắng cảnh với những ngôi chùa nổi tiếng như chùa Kim Liên, chùa Hoằng Ân, chùa Phổ Linh, phủ Tây Hồ...

Du lịch Hà Nội: Lang thang dọc cung đường mang tên một thi sĩ tài hoa, để gió Tây Hồ vờn nhẹ trên tóc và hương cà phê tình thân thêm vị nồng nàn

Đoạn đường này đặc biệt đẹp vào mùa thu, khi những hàng cây đổi màu vàng ruộm, lá bay theo gió tạo nên khung cảnh đầy chất thơ. (Ảnh: Lê Diệp)

Hồ Tây là một trong những thắng cảnh đẹp nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội, nơi có nhiều di tích lịch sử - văn hóa gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của Kinh thành Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay. Lựa chọn các phương tiện khác nhau để dạo một vòng quanh hồ Tây sẽ đem lại cảm giác thích thú cho lữ khách thập phương. Phổ biến và cơ động nhất vẫn là xe máy, du khách sẽ không mất quá nhiều thời gian mà có thể chủ động dừng chân ở nơi yêu thích.

Bên cạnh đường Thanh Niên, Trích Sài, Quảng An, Nhật Chiêu, còn có một con đường thơ mộng ven Hồ Tây mang tên nhà thơ, nhạc sĩ tài hoa của Việt Nam - Nguyễn Đình Thi. Con phố này nằm trên địa bàn phường Thụy Khuê, dài hơn 2 km, rộng 7,5-9m với 2 hàng cây phủ xanh mát rất thơ mộng. Tuyến phố bắt đầu từ ngã 3 giao cắt đường Thanh Niên gần Vườn hoa Lý Tự Trọng đến ngã ba giao cắt phố Trích Sài.

Con đường êm đềm, thơ mộng với hàng cây xanh trải dài và những hồ nước nhỏ lăn tăn sóng, khung cảnh lãng mạn, bình yên như giai điệu tha thiết vang lên từ những sáng tác của Nguyễn Đình Thi về Hà Nội. Sáng sớm, có rất nhiều người dân thả bộ dọc theo vỉa hè của con đường để cảm nhận sáng thu Hồ Tây phảng phất sương hay nét đẹp chiều thu mơ màng, bình lặng. Vào những buổi chiều tà, tuyến đường luôn thu hút giới trẻ tìm tới chụp ảnh và tâm sự. Với vị trí đẹp và không gian sống lý tưởng, giá bất động sản ở mặt tiền tuyến phố này lên tới vài trăm triệu/m2. Đây cũng là đoạn đường đẹp nhất trong tổng số hơn 10km đường ven hồ Tây. Đoạn qua khu ngoại giao đoàn có hàng cọ dừa xanh mát.

Phố còn có nhiều đoạn cây xanh lâu năm hai bên đường che bóng, gió từ hồ Tây thổi vào rất mát, đặc biệt vào mùa hè. Không chỉ vậy trên phố cũng có rất nhiều quán cà phê với không gian lãng mạn, thơ mộng nhìn ra Hồ Tây êm đềm lộng gió. Ngồi bên nhau hưởng chút nắng chiều cuối ngày, ngắm hoàng hôn trên hồ Tây, thưởng thức tách cafe, chiếc bánh ngọt, sẽ là những trải nghiệm thú vị cho bất cứ ai có dịp đến với phố Nguyễn Đình Thi.

Du lịch Hà Nội: "Trái tim của Hà Nội" bên hồ Hoàn Kiếm

Trụ sở UBND TP Hà Nội nằm ở địa chỉ số 79 đường Đinh Tiên Hoàng, thuộc khu vực phía đông hồ Gươm. (Ảnh: Ngọc Hải)

Nằm ngay giữa trung tâm Hà Nội, phố Đinh Tiên Hoàng không chỉ là một con đường, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức, hơi thở và nhịp sống của thủ đô. Với một bên là hồ Hoàn Kiếm thơ mộng, một bên là những công trình kiến trúc lịch sử, con phố này là điểm đến không thể bỏ qua nếu du khách muốn cảm nhận trọn vẹn nét đẹp của Hà Nội.

Phố Đinh Tiên Hoàng chạy dọc theo hồ Hoàn Kiếm, kéo dài từ ngã tư Tràng Tiền – Hàng Khay đến khu vực gần cầu Thê Húc và nối vào các tuyến phố cổ như Lò Sũ, Hàng Dầu.

Nếu đi dọc con phố này, lữ khách thập phương sẽ thấy một Hà Nội rất riêng. Sáng sớm tinh mơ, những cụ già đi bộ, tập thể dục quanh hồ, từng cơn gió nhẹ lướt qua mặt nước lấp lánh. Ban ngày, dòng người qua lại tấp nập, du khách dừng chân chụp ảnh bên Tháp Rùa, góc phố lúc nào cũng rộn ràng nhưng không vội vã. Buổi tối, con phố "khoác lên tấm áo mới" với những ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt hồ.

Đứng trên phố Đinh Tiên Hoàng, du khách có thể nhìn thấy Tháp Rùa nằm giữa hồ, một biểu tượng quen thuộc của thủ đô. Mỗi mùa, hồ Hoàn Kiếm lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Nếu như mùa xuân có những khóm hoa đào, hoa ban nở rộ giữa bầu không khí dịu nhẹ thì mùa hè, những tán lộc vừng lại đổ bóng xuống mặt nước xanh biếc. Mùa thu về, lá vàng rơi nhẹ nhàng, trời trong và mát mẻ. Khi đông đến, bầu không khí se lạnh, những lớp sương mờ phủ trên mặt hồ tạo cảm giác huyền ảo.

Nếu có dịp, hãy thử một lần chạy xe chậm rãi trên con phố này, dừng chân ở một quán ven đường, nhấp một ngụm cà phê và để Hà Nội kể cho "tín đồ xê dịch" nghe những câu chuyện của riêng mình.

Du lịch Hà Nội: Hành trình ven sông Hồng, ngắm nhìn một Hà Nội khác lạ

Hơn một thế kỷ sừng sững bắc ngang con sông Hồng, cầu Long Biên Hà Nội không chỉ là chứng nhân lịch sử vĩ đại của người Hà Nội, mà còn là một điểm đến quá quen thuộc giữa nơi trung tâm náo nhiệt. (Ảnh: MiA)

Hà Nội không chỉ có những con phố cổ đông đúc hay những khu phố hiện đại tấp nập. Nếu muốn tìm một không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn mang nét hoài cổ, cung đường từ Long Biên đến Bát Tràng dọc theo sông Hồng là một lựa chọn lý tưởng. Chạy xe trên con đường đê vắng vẻ, hai bên là những bãi bồi xanh mướt, xa xa là dòng sông lặng lẽ chảy, "tín đồ xê dịch" sẽ cảm nhận được một Hà Nội khác - yên bình và đầy chất thơ.

Hành trình bắt đầu từ cầu Long Biên, cây cầu hơn 120 năm tuổi gắn liền với lịch sử của thủ đô. Nếu đi vào sáng sớm, du khách sẽ thấy khung cảnh bình minh tuyệt đẹp trên sông Hồng, ánh nắng hắt lên những nhịp cầu sắt cũ kỹ, tạo nên một bức tranh đầy hoài niệm. Bên dưới cầu là khu chợ Long Biên nhộn nhịp - một trong những chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội. Hương thơm của hoa quả, tiếng rao bán hàng hòa lẫn trong tiếng xe cộ tạo nên một bầu không khí rất riêng.

Vượt qua cầu, rẽ vào đường đê sông Hồng - nơi những hàng cây trải dài, không gian mở rộng thoáng đãng. Cảm giác chạy xe trên con đường này rất khác với phố phường đông đúc bởi không còi xe inh ỏi, không dòng người vội vã, chỉ có chính mình, gió và những thửa ruộng xanh mướt hai bên. Đi khoảng 3km, du khách có thể rẽ xuống khu bãi giữa sông Hồng, một vùng đất bồi hoang sơ với những vườn chuối, bãi cát và các cánh đồng lau sậy. Nơi đây gần như tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của thành phố.

Từ bãi giữa, quay trở lại đường đê, các tín đồ tiếp tục chạy xe về phía Đông Dư - con đường dẫn đến Bát Tràng. Hai bên đường là những vườn chuối, ruộng ngô trải dài, thấp thoáng những ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Đoạn đường này đẹp nhất vào mùa thu và mùa xuân, khi trời không quá nắng và có những cơn gió nhẹ mang theo hương đồng nội.

Sau khoảng 30 phút chạy xe, du khách sẽ đến làng gốm Bát Tràng, một ngôi làng cổ hơn 700 năm tuổi, nổi tiếng với nghề làm gốm truyền thống. Không giống như phố cổ Hà Nội chật chội và đông đúc, Bát Tràng mang đến cảm giác chậm rãi, với những con ngõ nhỏ lát gạch đỏ, những bức tường rêu phong và những lò gốm thủ công vẫn đỏ lửa mỗi ngày.