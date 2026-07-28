Đưa thực tiễn vào bài giảng, Học viện Quân y nâng cao chất lượng đào tạo

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị, Học viện Quân y đã tổ chức chương trình nghiên cứu thực tế, trao đổi chuyên môn tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đồng thời tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn Quân khu 4.



Đây là hoạt động thiết thực, nhằm giáo dục truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, đồng thời, nâng cao trình độ thực tiễn, gắn kết giữa lý luận với thực tiễn trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Tại các đơn vị, Khoa tập trung tìm hiểu việc tổ chức công tác Đảng, công tác chính trị trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy; cách các đơn vị duy trì công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng và phát huy vai trò của cơ quan chính trị sau khi kiện toàn tổ chức.



Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị, Học viện Quân y tại Đồn Biên phòng Roòn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NTCC

Tại Đồn Biên phòng Roòn và Đồn Biên phòng Làng Mô, Khoa trực tiếp tiếp cận thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Qua khảo sát, trao đổi và quan sát thực tế, nổi bật lên hình ảnh người chiến sĩ biên phòng kiên cường bám trụ, vượt qua khó khăn, gian khổ, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi tuyến đầu.

Tới thăm Ban Chỉ huy Quân sự xã Bắc Trạch, Khoa tìm hiểu việc tổ chức hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị sau khi thực hiện mô hình Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã mới. Đặc biệt, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác đã trực tiếp tìm hiểu bước đầu trong việc triển khai mô hình tổ chức mới sau khi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được tổ chức lại thành Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Lãnh đạo Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị, Học viện Quân y tặng quà cho các thương binh là thân nhân của các giảng viên trong Khoa. Ảnh: NTCC

Đại tá, TS Vũ Hoài Nam, Chủ nhiệm Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị cho biết, giá trị lớn nhất của chuyến công tác là giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên được trực tiếp quan sát, trải nghiệm thực tế tại các đơn vị cơ sở và những "địa chỉ đỏ". Từ đó, mỗi người không chỉ tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm phục vụ giảng dạy và nghiên cứu mà còn bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm đối với công việc.

"Những trải nghiệm thực tiễn này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quân y "vừa hồng, vừa chuyên", giúp học viên không chỉ vững chuyên môn mà còn có bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện và Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", Đại tá, TS Vũ Hoài Nam chia sẻ.

Đoàn công tác dâng hương, tri ân tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Ảnh: NTCC

Nhân dịp này, Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị tổ chức dâng hương, tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tượng đài Mẹ Suốt. Gắn với chuỗi hoạt động tri ân, Khoa đã tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân các cán bộ, giảng viên trong Khoa là thương binh, bệnh binh. Đây là điểm nhấn giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và tình cảm sâu nặng của tập thể Khoa đối với những gia đình có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng.

Thượng tá, TS Lê Thị Hồng, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Khoa khẳng định việc kết hợp tìm hiểu thực tế với hành trình tri ân đã tạo nên chiều sâu cho chuyến công tác.

"Những bài học về ký ức chiến tranh, những câu chuyện đời thường mà giàu tính lịch sử được chia sẻ đã trở thành những “bài giảng sống”, góp phần bồi đắp bản lĩnh, ý chí và tình cảm cách mạng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Hoạt động này không chỉ có ý nghĩa tri ân mà còn trực tiếp củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị với gia đình cán bộ, tăng cường sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ”, Thượng tá, TS Lê Thị Hồng cho biết.

