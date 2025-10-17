Chủ đề nóng

Đưa vào khai thác đường truyền tải điện 500kV trị giá hơn 7.000 tỷ đồng nhờ thi công thần tốc

Thứ sáu, ngày 17/10/2025 14:33 GMT+7
Sáng 17/10 tại Lào Cai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức khánh thành Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên sau 6 tháng thi công thần tốc, rút ngắn được gần 8 tháng so với tiến độ được phê duyệt.
Đây là dự án đặc biệt quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án điện 1 (EVNPMB 1) quản lý điều hành. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng.

Đến dự sự kiện có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, lãnh đạo các địa phương của tỉnh Lào Cai, Phú Thọ. Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là đường dây mạch kép có tổng chiều dài 229,5 km, với 468 vị trí móng cột. Dự án đi qua địa phận 4 tỉnh (cũ) bao gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc (nay là Lào Cai và Phú Thọ), với điểm đầu là Trạm biến áp 500 kV Lào Cai, điểm cuối là Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên.

Chính thức khánh thành dự án đường dây 500kV Lài Cai - Vĩnh Yên ngày 17/10.

Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện.

Sau khi đi vào hoạt động dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo đảm cấp điện và an ninh năng lượng cho khu vực miền Bắc, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh năng lượng cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 70 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và cam kết của Chính phủ là luôn luôn nỗ lực đảm bảo cung ứng điện liên tục, không để thiếu điện trong mọi tình huống. Việc khánh thành công trình này làm cơ sở vững chắc thúc đẩy tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi lễ

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn này đòi hỏi ngành điện phải tập trung phát triển, tăng công suất phát điện hàng năm khoảng 15-18% (tương ứng 8.000-10.000 MW) để đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Mùa hè vừa qua, thời tiết miền Bắc nắng nóng cực đoan, công suất tiêu thụ điện cực đại của hệ thống điện quốc gia đã đạt mức kỷ lục 54.500 MW vào ngày 4/8/2025, tăng khoảng 5.000 MW, tương ứng 10% so với cùng kỳ 2024. Điều này cho thấy nhu cầu về điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân là hết sức quan trọng, nhất là trong bối cảnh thời tiết thường xuyên diễn biến bất thường, khó dự báo.

Với sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, cùng các địa phương dự án đi qua, đồng thời với sự quyết tâm cao, hành động quyết liệt, EVN, Ban Quản lý dự án điện 1, cùng với nhà thầu đã hoàn thành dự án chỉ sau hơn 6 tháng triển khai, rút ngắn được gần 8 tháng so với tiến độ được phê duyệt.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định, tiến độ thi công thần tốc, kỷ lục là một thành tích đáng tự hào, thể hiện đúng truyền thống cách mạng hào hùng hơn 70 năm của ngành điện.

Bên cạnh đó, việc thần tốc thi công, hoàn thành dự án vượt tiến độ tại khu vực địa hình, địa chất công trường đặc biệt khó khăn, phức tạp, thi công trong điều kiện thời tiết bất thường, khối lượng thi công công trình lớn, kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự chính xác và đồng bộ… đã thể hiện quyết tâm, sự trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc của ngành điện; cũng như nỗ lực của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm các điều kiện thi công công trình này.

Tuyến đường truyền tải điện có vai trò đặc biệt trong phát triển đất nước giai đoạn mới

Theo EVN sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện. Đồng thời tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện; nâng cao khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải; tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

