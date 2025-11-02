Chủ đề nóng

Thế giới
Đức đã gửi tin xấu tới ông Zelensky về vụ bê bối ở Ukraine

PV (Theo RN) Chủ nhật, ngày 02/11/2025 06:00 GMT+7
Cuộc khủng hoảng chính trị mới ở Ukraine, liên quan đến vụ bắt giữ Volodymyr Kudritsky, cựu giám đốc công ty năng lượng nhà nước Ukrenergo, đang làm suy yếu uy tín của Kiev trên trường quốc tế, tờ Đức Berliner Zeitung đưa tin.
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh GLP

"Điều này xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất có thể đối với Kyiv. Trong khi hàng triệu người dân Ukraine đang phải chịu đựng một mùa đông khắc nghiệt, chính phủ đang yêu cầu Brussels tiếp tục hỗ trợ hệ thống năng lượng của mình. Trong bối cảnh này, việc bắt giữ một chuyên gia năng lượng nổi tiếng thế giới là một bước lùi nghiêm trọng", bài báo viết.

Bài báo lưu ý rằng ông Zelensky đang ngày càng phải đối mặt với làn sóng chỉ trích vì đàn áp chính trị, và vụ án Kudritsky càng làm gia tăng thêm nghi ngờ chống lại ông.

Ngày 28/10, tờ Pravda của Ukraine đưa tin về vụ bắt giữ Kudrytskyi tại khu vực Lviv. Sau đó, Cục Điều tra Nhà nước Ukraine đã báo cáo các cáo buộc mới đối với doanh nhân Ihor Grynkevich ở Lviv và vụ bắt giữ Kudrytskyi với nghi ngờ "lừa đảo chiếm đoạt tiền quỹ của Ukrenergo".

Theo cơ quan này, ông và Grynkevich đã biển thủ 13,7 triệu hryvnia (hơn 326.000 đô la) vào năm 2018 trong quá trình tái thiết các cơ sở lưới điện. Ngày 29 tháng 10, Tòa án Quận Pechersky của Kiev đã ra lệnh tiếp tục giam giữ Kudrytskyi với lựa chọn nộp tiền bảo lãnh là 13,7 triệu hryvnia (hơn 326.190 đô la).

Tình trạng mất điện diện rộng kéo dài nhiều giờ đã bắt đầu xảy ra tại nhiều khu vực của Ukraine, bao gồm cả Kiev, vào ngày 10/10. Chính quyền nước này đã báo cáo thiệt hại cho lưới điện và hệ thống tiện ích. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grinchuk mô tả tình hình là rất nghiêm trọng. Đến ngày 11/10, tình hình đã ổn định, nhưng lịch trình mất điện khẩn cấp đã được khôi phục vào ngày 13/10.

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine

Thủ tướng Robert Fico cho biết, Slovakia sẽ không phân bổ bất kỳ khoản tiền nào cho viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi EU không đồng ý về đề xuất "khoản vay bồi thường" được bảo đảm bằng tài sản bị phong tỏa của Nga.

Bộ Chiến tranh Mỹ có động thái quân sự bất ngờ khiến châu Âu trở tay không kịp

Bộ Chiến tranh Mỹ có động thái quân sự bất ngờ khiến châu Âu trở tay không kịp

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'

Tổng thống Mỹ Trump đột ngột thay đổi lập trường về Ukraine khiến châu Âu hốt hoảng

Tổng thống Mỹ Trump đột ngột thay đổi lập trường về Ukraine khiến châu Âu hốt hoảng

Phương Tây báo tin xấu cho ông Zelensky về những gì đang diễn ra ở Ukraine

Phương Tây báo tin xấu cho ông Zelensky về những gì đang diễn ra ở Ukraine

Lao động muốn 'thất nghiệp' để nhận trợ cấp, vì sao?
Lao động muốn "thất nghiệp" để nhận trợ cấp, vì sao?

Dù việc làm không thiếu, rất nhiều doanh nghiệp vẫn than phiền không tuyển đủ lao động, nhưng thực tế lại có khá nhiều lao động chọn cách chủ động thất nghiệp. Vì sao vậy?

Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế kiểm soát, giảm giá bất động sản về mức phù hợp với thu nhập người dân
Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế kiểm soát, giảm giá bất động sản về mức phù hợp với thu nhập người dân

Trước thực trạng giá đất, giá nhà và chi phí sinh hoạt tăng cao tại nhiều địa phương, đặc biệt sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Bộ Xây dựng cho biết đang đề xuất một loạt giải pháp kiểm soát, điều tiết thị trường bất động sản.

Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Senegal-quốc gia châu Phi, UBND TP Cần Thơ vừa gửi một công văn quan trọng
Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Senegal-quốc gia châu Phi, UBND TP Cần Thơ vừa gửi một công văn quan trọng

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 2060/UBND-KT, ngày 29-10-2025, gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, về việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo TP Cần Thơ được tham gia thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo Việt Nam sang Senegal-một quốc gia châu Phi

Nhà Khang Điền lãi kỷ lục nhưng vẫn “mắc kẹt” trong vòng xoáy dòng tiền âm
Nhà Khang Điền lãi kỷ lục nhưng vẫn “mắc kẹt” trong vòng xoáy dòng tiền âm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Nhà Khang Điền ghi nhận quý kinh doanh rực rỡ nhất lịch sử với lợi nhuận sau thuế 526 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, phía sau con số kỷ lục là “bóng đen” dòng tiền âm hơn 3.000 tỷ đồng suốt nhiều năm liền.

Tập đoàn T&T Group đề xuất dự án khu đô thị và sân golf 23.000 tỷ đồng tại Khánh Hòa
Tập đoàn T&T Group đề xuất dự án khu đô thị và sân golf 23.000 tỷ đồng tại Khánh Hòa

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây, Tập đoàn T&T Group đề xuất đầu tư khu đô thị hỗn hợp dịch vụ thương mại và sân golf Vĩnh Lương quy mô 830 ha, tổng vốn 23.000 tỷ đồng.

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đóng góp hơn 27.000 tỷ đồng vào ngân sách TP. HCM
Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đóng góp hơn 27.000 tỷ đồng vào ngân sách TP. HCM

UBND TP. HCM cho biết tổng thu ngân sách của thành phố đạt hơn 652.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản thu đột biến 27.000 tỷ đồng từ dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đã góp phần giúp thành phố vượt tiến độ thu ngân sách so với cùng kỳ.

Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV: Kiến nghị từ Diễn đàn lắng nghe nông dân là cơ sở để tham mưu, xây dựng chính sách
Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV: Kiến nghị từ Diễn đàn lắng nghe nông dân là cơ sở để tham mưu, xây dựng chính sách

Trước thềm Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói, trao đổi với Dân Việt, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng, Diễn đàn sẽ là kênh quan trọng để tổng hợp kiến nghị từ thực tiễn sản xuất của nông dân để từ đó tham mưu các chính sách, giải pháp sát hơn. Diễn đàn do báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao trực tiếp thực hiện.

Vĩnh Long sau sáp nhập có nhà tỷ phú giàu lên nhờ cây giống kiểu đặc biệt, cây ra quả đặc ruột, ngọt thơm, bán hút hàng
Vĩnh Long sau sáp nhập có nhà tỷ phú giàu lên nhờ cây giống kiểu đặc biệt, cây ra quả đặc ruột, ngọt thơm, bán hút hàng

Dừa sáp đặc ruột là quả đặc sản nổi tiếng ở tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập, dừa sáp là đặc sản Trà Vinh). Do đặc tính di truyền, trái dừa sáp không thể nảy mầm trong điều kiện tự nhiên như những giống dừa bình thường. Điều này khiến việc trồng cây dừa giống bằng phương pháp nhân giống truyền thống chỉ cho tỷ lệ đạt sáp tối đa 25%/buồng.

Ba lĩnh vực kinh tế ưu tiên trong hợp tác Việt Nam-Cuba, có công nghệ sinh học nông nghiệp, năng lượng điện mặt trời
Ba lĩnh vực kinh tế ưu tiên trong hợp tác Việt Nam-Cuba, có công nghệ sinh học nông nghiệp, năng lượng điện mặt trời

Từ ngày 27/8 đến ngày 2/9 vừa qua, tại Hà Nội diễn ra Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba về hợp tác kinh tế và khoa học-kỹ thuật. Ba lĩnh vực kinh tế, thương mai, đầu tư được Việt Nam-Cuba ưu tiên gồm: nông nghiệp và an ninh lương thực với việc hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo bền vững, công nghệ sinh học nông nghiệp; công nghệ sinh học y tế; năng lượng mặt trời...

Xem phim, tôi lại nghĩ đến anh trai mình: Ngày đó anh nghe tôi khuyên, về già cũng không phải chịu cảnh quạnh hiu!
Xem phim, tôi lại nghĩ đến anh trai mình: Ngày đó anh nghe tôi khuyên, về già cũng không phải chịu cảnh quạnh hiu!

Có lẽ anh trai tôi đang rất hối hận...

Hoàng đế nhà Minh, tài ba lỗi lạc, nhưng cả đời chỉ chung tình với 1 vợ
Hoàng đế nhà Minh, tài ba lỗi lạc, nhưng cả đời chỉ chung tình với 1 vợ

Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, Minh Hiếu Tông Chu Hựu Đường là vị vua "đặc biệt". Thay vì có hậu cung hùng hậu, Minh Hiếu Tông chỉ có duy nhất một người vợ, chưa bao giờ tuyển phi.

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này, kiên trì, bền bỉ vươn lên, tháng 9 Âm lịch hứa hẹn giàu sang bền vững
Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này, kiên trì, bền bỉ vươn lên, tháng 9 Âm lịch hứa hẹn giàu sang bền vững

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này sẽ đón vận may tài lộc dồi dào, công việc thuận lợi, cuộc sống sung túc và giàu sang bền vững.

Đêm động phòng, tiểu thiếp biến thành nghĩa nữ: Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Đêm động phòng, tiểu thiếp biến thành nghĩa nữ: Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Trong đêm động phòng, vì cảm thương số phận cô gái, Dương Phổ đã nhận nàng làm con nuôi của mình, thay vì giữ vị trí là một tiểu thiếp...

Nga có thể yêu cầu Châu Âu bồi thường cho cuộc chiến Ukraine
Nga có thể yêu cầu Châu Âu bồi thường cho cuộc chiến Ukraine

Armando Mema, một thành viên của đảng bảo thủ dân tộc Phần Lan "Liên minh Tự do", bình luận rằng Nga có thể yêu cầu Liên minh Châu Âu bồi thường cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Bí thư, Chủ tịch xã phường, không được có tư duy 'nhiệm kỳ', 'níu kéo lợi ích cục bộ'
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Bí thư, Chủ tịch xã phường, không được có tư duy "nhiệm kỳ", "níu kéo lợi ích cục bộ"

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh quan điểm, Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không được có tư duy "nhiệm kỳ", "níu kéo lợi ích cục bộ".

CLB Công an TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà
CLB Công an TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà

Dù có bàn thắng dẫn trước từ sớm, nhưng CLB Công an TP.HCM phải nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà Thống Nhất trước Hải Phòng với tỷ số 1-2.

HLV SHB Đà Nẵng nhắc nhở cầu thủ Việt kiều Nga
HLV SHB Đà Nẵng nhắc nhở cầu thủ Việt kiều Nga

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng thừa nhận đội vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội và duy trì sự tập trung.

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung dính chấn thương, HLV Ninh Bình FC bức xúc
Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung dính chấn thương, HLV Ninh Bình FC bức xúc

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Gerard Albadalejo của Ninh Bình FC tỏ ra rất bức xức trước việc một cầu thủ Becamex TP.HCM bạm lỗi nguy hiểm với tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung, nhưng trọng tài lại không rút thẻ đỏ.

Cựu hoàng tử Anh lại đối mặt cáo buộc chấn động sau khi bị tước bỏ tước hiệu hoàng gia
Cựu hoàng tử Anh lại đối mặt cáo buộc chấn động sau khi bị tước bỏ tước hiệu hoàng gia

Những cáo buộc mới xuất hiện đối với em trai Vua Charles III - Andrew Mountbatten Windsor - người vừa bị tước bỏ tước hiệu Hoàng tử Anh, theo New York Post.

Kịch tính phút bù giờ: SHB Đà Nẵng chia điểm nghẹt thở với SLNA
Kịch tính phút bù giờ: SHB Đà Nẵng chia điểm nghẹt thở với SLNA

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và SLNA tối nay trên sân Hòa Xuân thực sự là màn so tài của hai đội đang “cùng khổ” khi cùng nằm ở nhóm cuối bảng. Cả hai đều khát điểm để thoát khỏi khu vực nguy hiểm, và điều đó khiến trận đấu trở nên căng như dây đàn ngay từ những phút đầu tiên.

Hoàng Đức lập công, Ninh Bình FC có 1 điểm Becamex TP.HCM trên sân nhà
Hoàng Đức lập công, Ninh Bình FC có 1 điểm Becamex TP.HCM trên sân nhà
Ninh Bình FC vừa có trận hòa trước Becamex TP.HCM, tuy nhiên đội bóng Cố đô Hoa Lư vẫn tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại đầu mùa V.League 2025-2026.

Ukraine cho nổ tung 3 tuyến dẫn nhiên liệu trọng yếu của Nga ở vùng Moscow
Ukraine cho nổ tung 3 tuyến dẫn nhiên liệu trọng yếu của Nga ở vùng Moscow

Tình báo Ukraine vừa tuyên bố đánh sập 3 tuyến dẫn nhiên liệu của đường ống dài 400km tại vùng Moscow, Nga. Cú tấn công phối hợp chính xác được cho là đã giáng đòn mạnh vào năng lực quân sự và kinh tế của Moscow.

Tin tối (1/11): FIFA khiến bóng đá Malaysia hoang mang tột độ
Tin tối (1/11): FIFA khiến bóng đá Malaysia hoang mang tột độ

FIFA khiến bóng đá Malaysia hoang mang tột độ; Hà Nội FC lần đầu tiên để thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; HLV Kim Sang-sik được thầy Park giúp đỡ hết mình; Lamine Yamal khoe biệt thự mới tậu; con trai Ronaldo khoe siêu xe đầu tiên.

Chồng H’hen Niê lên tiếng về clip “nghịch dại” gây tranh cãi
Chồng H’hen Niê lên tiếng về clip “nghịch dại” gây tranh cãi

Tuấn Khôi – chồng của Hoa hậu H’hen Niê vừa chính thức lên tiếng về clip pha cà phê bằng sữa của vợ khiến nhiều người phản ứng hết sức gay gắt.

Cơ sở tự xưng “Phòng khám thẩm mỹ nội khoa” ở Hà Nội ngang nhiên hoạt động không phép có thể bị xử lý thế nào?
Cơ sở tự xưng “Phòng khám thẩm mỹ nội khoa” ở Hà Nội ngang nhiên hoạt động không phép có thể bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trần Tuấn Anh đã đưa ra nhiều góc độ pháp lý sau vụ việc cơ sở làm đẹp có tên DMANH Beauty ở KĐT Mộ Lao (phường Hà Đông, Hà Nội) tự phong là “Phòng khám thẩm mỹ nội khoa” ngang nhiên thực hiện hàng loạt thủ thuật tiêm truyền không phép.

Nga gấp gáp tung nước cờ hiểm ngăn đồng minh chiến lược rơi vào 'vòng tay' ông Trump
Nga gấp gáp tung nước cờ hiểm ngăn đồng minh chiến lược rơi vào "vòng tay" ông Trump

Moscow vừa tái kích hoạt căn cứ không quân tại Syria, đánh cược vào ảnh hưởng còn sót lại ở Địa Trung Hải và một trật tự Trung Đông mới đang hình thành, trong bối cảnh chính quyền Trump cũng đang tìm cách tiếp cận chính quyền mới của Syria, theo Euromaidanpress.

Tử vi ngày mai: Mùa đông mang phước lành cho 4 con giáp, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, Tết về ấm no
Tử vi ngày mai: Mùa đông mang phước lành cho 4 con giáp, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, Tết về ấm no

Theo tử vi ngày mai, mùa đông đến mang đến cho 4 con giáp nhiều phúc lành. Sự giàu có không đến sau một đêm, mà đạt được nhờ sự siêng năng và chăm chỉ.

Báo chí Argentina lại tung bằng chứng khiến bóng đá Malaysia choáng váng
Báo chí Argentina lại tung bằng chứng khiến bóng đá Malaysia choáng váng

Chỉ một ngày sau khi phanh phui gốc gác của trung vệ Facundo Garces, truyền thông Argentina lại chỉ đích danh nơi sinh của một cầu thủ nhập tịch Malaysia khác, đó là tiền vệ Imanol Machuca.

Chuyên gia, CEO Nguyễn Thị Thành Thực: Lắng nghe nông dân nói, nhìn nông nghiệp đổi thay
Chuyên gia, CEO Nguyễn Thị Thành Thực: Lắng nghe nông dân nói, nhìn nông nghiệp đổi thay

Là người đã ba lần tham dự diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”, bà Nguyễn Thị Thành Thực, CEO Công ty CP Công nghệ phần mềm AutoAgri mang đến Diễn đàn lần thứ 4 nhiều tâm huyết và kỳ vọng. Với bà, đây không chỉ là nơi nông dân được “nói lên tiếng nói của mình”, mà còn là cơ hội để chuyển hóa những ý kiến thực tiễn thành chính sách, để nông nghiệp Việt Nam bước vững trên con đường xanh và bền vững. Diễn đàn do Báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức, thực hiện.

