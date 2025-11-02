Đức đã gửi tin xấu tới ông Zelensky về vụ bê bối ở Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh GLP

"Điều này xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất có thể đối với Kyiv. Trong khi hàng triệu người dân Ukraine đang phải chịu đựng một mùa đông khắc nghiệt, chính phủ đang yêu cầu Brussels tiếp tục hỗ trợ hệ thống năng lượng của mình. Trong bối cảnh này, việc bắt giữ một chuyên gia năng lượng nổi tiếng thế giới là một bước lùi nghiêm trọng", bài báo viết.

Bài báo lưu ý rằng ông Zelensky đang ngày càng phải đối mặt với làn sóng chỉ trích vì đàn áp chính trị, và vụ án Kudritsky càng làm gia tăng thêm nghi ngờ chống lại ông.

Ngày 28/10, tờ Pravda của Ukraine đưa tin về vụ bắt giữ Kudrytskyi tại khu vực Lviv. Sau đó, Cục Điều tra Nhà nước Ukraine đã báo cáo các cáo buộc mới đối với doanh nhân Ihor Grynkevich ở Lviv và vụ bắt giữ Kudrytskyi với nghi ngờ "lừa đảo chiếm đoạt tiền quỹ của Ukrenergo".

Theo cơ quan này, ông và Grynkevich đã biển thủ 13,7 triệu hryvnia (hơn 326.000 đô la) vào năm 2018 trong quá trình tái thiết các cơ sở lưới điện. Ngày 29 tháng 10, Tòa án Quận Pechersky của Kiev đã ra lệnh tiếp tục giam giữ Kudrytskyi với lựa chọn nộp tiền bảo lãnh là 13,7 triệu hryvnia (hơn 326.190 đô la).

Tình trạng mất điện diện rộng kéo dài nhiều giờ đã bắt đầu xảy ra tại nhiều khu vực của Ukraine, bao gồm cả Kiev, vào ngày 10/10. Chính quyền nước này đã báo cáo thiệt hại cho lưới điện và hệ thống tiện ích. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grinchuk mô tả tình hình là rất nghiêm trọng. Đến ngày 11/10, tình hình đã ổn định, nhưng lịch trình mất điện khẩn cấp đã được khôi phục vào ngày 13/10.