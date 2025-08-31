Chủ đề nóng

Đức thành lập nhà máy sản xuất máy bay không người lái bí mật tại Ukraine

PV (Theo NV) Chủ nhật, ngày 31/08/2025 13:30 GMT+7
Nhà sản xuất máy bay không người lái Đức Quantum Systems đã mở các nhà máy bí mật ở Ukraine, cho phép sản xuất máy bay không người lái được thử nghiệm trực tiếp trong điều kiện chiến đấu, Politico đưa tin vào ngày 30/8.
Ukraine đã trở thành nơi thử nghiệm và sản xuất máy bay không người lái Vector của Đức. Ảnh Reuters

Ông Olexandr Berezhny, người đứng đầu Quantum-Systems Ukraine, cho biết sự hiện diện của công ty tại Ukraine trong nhiều năm qua là hình mẫu cho việc kết hợp sản xuất và hợp tác quốc tế. Máy bay không người lái đang được thử nghiệm thực tế tại tiền tuyến của Ukraine, mang lại những hiểu biết sâu sắc mà phòng thí nghiệm không thể đạt được.

Những chiếc máy bay không người lái trinh sát Vector đầu tiên đã được gửi đến Ukraine để viện trợ nhân đạo vào đầu năm 2022 trong cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Trong 3 năm tiếp theo, Quantum Systems đã thành lập nhiều nhà máy trên khắp Ukraine, đồng thời mở rộng sản xuất tại Đức, Mỹ và Úc.

Máy bay không người lái Vector mới, được trang bị trí tuệ nhân tạo và cảm biến âm thanh WASP, có thể "nhìn và nghe" kẻ thù, phát hiện pháo binh và các loại vũ khí khác từ khoảng cách xa bằng âm thanh. Hệ thống này hiện đang được các đơn vị tên lửa và pháo binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine thử nghiệm để cải thiện tầm bắn và độ chính xác.

Ông Berezhny lưu ý rằng khả năng tuyển dụng lao động lành nghề của Ukraine khiến nơi đây trở thành một trung tâm sản xuất hấp dẫn. Tuy nhiên, các công ty như Quantum Systems đã giảm thiểu rủi ro bằng cách phân bổ sản xuất tại nhiều địa điểm khác nhau ở Ukraine và hợp tác với các nhà máy ở các quốc gia an toàn hơn.

Chiến lược này đã giúp Quantum Systems tăng sản lượng từ 40 lên 80 máy bay không người lái mỗi tháng tại các cơ sở bí mật ở Ukraine, trong khi các nhà máy ở Đức sản xuất 120 máy bay không người lái mỗi tháng.

Ngày 12/8/2025, Defense Express đưa tin Quantum Systems đang phát triển một máy bay không người lái vận tải mới, Sparta, cho Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Theo Hartpunkt, việc sản xuất hàng loạt Sparta dự kiến ​​bắt đầu vào cuối năm 2025, mặc dù khối lượng sản xuất ban đầu chưa được công bố.

Vào ngày 17/7/2025, các công ty quốc phòng Frontline và Quantum Systems đã hoàn tất một trong những thỏa thuận đầu tư công nghệ quốc phòng lớn nhất của Ukraine.

Khoản tiền này sẽ hỗ trợ mở rộng năng lực sản xuất và phát triển các công nghệ quốc phòng quan trọng, bao gồm máy bay không người lái ném bom Lens, máy bay không người lái trinh sát Zoom (được thiết kế để thay thế máy bay 4 cánh quạt Mavic của Trung Quốc) và tháp pháo phóng lựu Burya.

