Nhận định phạt góc Đức vs Curacao

Trận Đức vs Curacao là màn so tài thuộc bảng E World Cup 2026, nơi còn có Ecuador và Bờ Biển Ngà. Theo lịch của FIFA, cuộc đối đầu này diễn ra tại Houston Stadium. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Đức tại giải, nên “Cỗ xe tăng” có lý do để nhập cuộc chủ động nhằm tạo lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Về tương quan, Đức là đội có đẳng cấp, kinh nghiệm và chất lượng nhân sự vượt xa Curacao. Đức hướng tới chiến thắng trong ngày ra quân, trong khi Curacao bị xem là đội cửa dưới rất sâu, đồng thời là quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại World Cup. Đội bóng châu Âu cũng đang có phong độ tốt với chuỗi 9 trận thắng trước giải.

Đức vs Curacao. Ảnh: FPT Play

Chính sự chênh lệch ấy tạo ra nền tảng quan trọng cho khả năng Đức vượt trội ở thống kê phạt góc. Trong một thế trận mà Đức nhiều khả năng kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và liên tục tổ chức tấn công ở hai biên, bóng sẽ thường xuyên được đưa vào khu vực 1/3 cuối sân của Curacao. Khi đối thủ phải lùi sâu phòng ngự, các tình huống cản phá, phá bóng chịu áp lực hoặc truy cản đường căng ngang rất dễ dẫn đến phạt góc.

Điểm đáng chú ý là Đức sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến ở hành lang cánh và nửa không gian biên. Những pha phối hợp tốc độ, chồng biên, tạt bóng hoặc căng ngang vào vòng cấm có thể trở thành phương án tấn công chủ đạo trước một đối thủ chủ trương phòng ngự số đông. Nếu Curacao không thể đẩy đội hình lên cao, phần lớn thời lượng trận đấu sẽ diễn ra bên phần sân của họ. Khi đó, chỉ số phạt góc nghiêng về Đức là kịch bản dễ hình dung.

Curacao chắc chắn không muốn biến trận đấu thành màn đôi công. Trước đối thủ mạnh hơn, đội bóng của HLV Dick Advocaat nhiều khả năng lựa chọn khối phòng ngự thấp, ưu tiên bịt trung lộ và chấp nhận để Đức triển khai bóng ra biên. Cách tiếp cận này có thể giúp Curacao hạn chế khoảng trống trước khung thành, nhưng lại khiến họ dễ chịu nhiều sức ép từ các quả tạt, bóng hai và tình huống cố định.

Một yếu tố khác ủng hộ Đức là động lực thắng đậm trong trận mở màn. Sau hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại sớm, Đức cần một khởi đầu thuyết phục để giải tỏa áp lực. MLSSoccer cũng đánh giá Đức là ứng viên sáng giá nhất bảng E, trong khi Curacao lần đầu dự World Cup và đứng thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA.

Vì vậy, trận đấu này có thể chứng kiến Đức áp đảo toàn diện về thời lượng kiểm soát bóng, số pha dứt điểm, số lần đưa bóng vào vòng cấm và đặc biệt là phạt góc. Curacao có thể tạo ra vài pha phản công nhờ tốc độ và tinh thần thoải mái của đội lần đầu dự giải, nhưng để cạnh tranh chỉ số góc với Đức là nhiệm vụ rất khó.

Nhìn tổng thể, kịch bản hợp lý là Đức thắng rõ ở chỉ số phạt góc. Nếu sớm có bàn mở tỷ số, họ vẫn có thể duy trì sức ép để tìm thêm bàn thắng, qua đó tiếp tục tạo ra các tình huống bóng đi hết đường biên ngang. Với thế trận một chiều nhiều khả năng xuất hiện, Đức là lựa chọn sáng hơn nếu phân tích riêng ở khía cạnh phạt góc.

Đội hình dự kiến Đức vs Curacao:

Đức (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schotterbeck, Brown; Goretzka, Pavlovic; Sane, Wirtz, Leweling; Woltemade

Curacao (5-2-3): Room; Fonville, Gaari, Bazoer, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenencia; L. Bacuna, Chong, Hansen

Dự đoán: Đức được hưởng nhiều hơn ít nhất 6 quả phạt góc. Trận đấu có hơn 11 quả phạt góc.