Đừng mải mê mẩn iPhone 11 mà bỏ rơi cặp iPhone đáng mua này

Video so sánh iPhone XR và iPhone 8 Plus.

Những chiếc iPhone gần đây nhất của Apple, bao gồm iPhone SE 2020, iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max, là những ứng cử viên sáng giá khi chọn mua smartphone. Chúng nhanh và đi kèm với nhiều thủ thuật camera và video. Nhưng điều đó không có nghĩa là các mẫu iPhone trước đó đã lỗi thời.

Ví dụ, iPhone XR là một trong số ít các tùy chọn nếu người dùng muốn có một chiếc iPhone màn hình lớn, giá bán thấp hơn so với iPhone 11. iPhone XR có giá bán từ 15,49 triệu đồng tại Việt Nam và các tính năng chính của máy bao gồm chip A12 Bionic 2018, các tùy chọn màu sắc sống động và camera vẫn chụp được những bức ảnh tuyệt vời.

Ngoài ra, iPhone 8 Plus 2017 cũng tốt. Apple đã ngừng bán điện thoại thay cho iPhone SE mới trên trang web của hãng nhưng người dùng vẫn có thể mua nó từ các nhà bán lẻ tại thị trường trong nước với giá chỉ từ 14,99 triệu đồng. iPhone 8 Plus có thiết kế iPhone cổ điển, hoàn chỉnh với nút Home vật lý quen thuộc.

Dưới đây là những so sánh nhanh về thiết kế, camera, tính năng phần cứng của hai điện thoại, giúp người mua có được lựa chọn sáng suốt.

iPhone XR - Sự lựa chọn cho phong cách iPhone hiện đại

Với tính năng điều hướng bằng cử chỉ, biểu tượng cảm xúc hoạt hình và mở khóa bằng khuôn mặt, iPhone XR đảm bảo người dùng sẽ theo kịp phong cách với các dòng iPhone mới hơn so với iPhone 8 Plus. Đây cũng là một chiếc điện thoại tuyệt vời: màn hình lớn trong một thân máy vừa tay, hiệu năng nhanh và sạc không dây cũng như camera có chất lượng tương đương với iPhone XS.

iPhone 8 Plus – iPhone phong cách cũ giá tốt hơn

iPhone 8 Plus mặc dù có bộ xử lý và camera kém tiên tiến hơn và không có khả năng hai SIM nhưng vẫn có vô số những ưu điểm khác. Những người muốn được trải nghiệm trên nút Home vật lý cũng có thể tìm thấy điều đó trong iPhone 8 Plus. Và nếu so sánh về camera, camera 12 megapixel thứ hai của iPhone 8 Plus cũng hấp dẫn không kém so với camera sau đơn của iPhone XR.

Thiết kế: iPhone XR đầy màu sắc hay nút Home của iPhone 8 Plus?

Trong số hai điện thoại, iPhone XR có màn hình 6,1 inch lớn hơn. Thêm vào đó, các viền mỏng hơn của iPhone XR đã giúp máy có kích cỡ thực tế nhỏ hơn iPhone 8 Plus và cũng nhẹ hơn.

iPhone XR cũng có 6 màu, bao gồm đỏ, xanh, vàng và cam rực rỡ cùng với 2 phiên bản đen và trắng tiêu chuẩn. Mặt khác, iPhone 8 Plus chỉ có ba tùy chọn màu: trắng, đen và vàng.

iPhone 8 Plus vẫn còn phím Home.

Nhưng ngay cả khi thiếu các tùy chọn màu sắc bổ sung, iPhone 8 Plus vẫn có một vài lợi thế về thiết kế. Màn hình 5,5 inch nhỏ hơn của nó thực sự sắc nét hơn iPhone XR: có độ phân giải cao hơn và nhiều pixel hơn trên mỗi inch. Và không giống như iPhone XR, không có "notch" nào trên iPhone 8 Plus và vẫn giữ một nút home cổ điển, có chức năng như một máy quét dấu vân tay.

Các phiên bản màu của iPhone XR.

Nút Home này quen thuộc với nhiều người dùng iPhone và cho phép dễ dàng trở về màn hình chính và truy cập các ứng dụng gần đây. iPhone SE mới cũng có tính năng này. Trong khi đó, do không có phím Home, iPhone XR tích hợp các cử chỉ vuốt để điều hướng thay thế. Điều này có thể gây cảm giác lạ lẫm với nhiều người nhưng sẽ dễ dàng thích nghi sau một thời gian.

Camera: Đơn hay kép?

iPhone XR có camera trước Face ID có thể cảm nhận độ sâu và lập bản đồ khuôn mặt. Vì vậy, người dùng có thể mở khóa điện thoại hoặc chuyển mật khẩu xác nhận thanh toán bằng Face ID thay vì dấu vân tay và có thể tạo biểu tượng cảm xúc hoạt hình phản chiếu chuyển động khuôn mặt.

iPhone XR chỉ có camera sau đơn.

Không giống như các điện thoại iPhone X- khác, iPhone XR không có ống kính tele phụ. Điều đó có nghĩa là điện thoại không có zoom quang 2x (thay vào đó nó sử dụng zoom kỹ thuật số) và ảnh Chân dung được thực hiện thông qua phần mềm; không được tăng cường với ống kính tele.

Trong khi đó, iPhone 8 Plus có camera sau kép. Nhưng thực tế, những bức ảnh được chụp bằng iPhone XR trông sắc nét và sống động hơn. Và mặc dù chụp ảnh Chân dung bằng một ống kính duy nhất, hiệu ứng ảnh trên iPhone XR trông vẫn đẹp hơn so với ảnh của iPhone 8 Plus.

iPhone 8 Plus có camera sau kép.

Thêm nữa, khả năng thu phóng 2x trên một cảnh với iPhone XR cũng hoạt động tốt như camera zoom tele của iPhone 8 Plus. Ngoài ra, cả hai điện thoại đều có hiệu ứng ánh sáng studio cho camera phía sau, nhưng iPhone 8 Plus không áp dụng tính năng này cho camera trước.

Hiệu năng: Bộ xử lý của iPhone XR nhanh hơn

Việc xử lý hàng ngày cả hai chiếc iPhone không có sự khác biệt rõ rệt về tốc độ và khi thực hiện các tác vụ hàng ngày như khởi chạy ứng dụng và kích hoạt camera. Cặp iPhone hoạt động nhanh như các thiết bị khác. Nhưng iPhone XR thực sự nhanh hơn về thông số kỹ thuật nhờ bộ xử lý A12 tiên tiến hơn (iPhone 8 Plus có chip A11 2017).

Điểm hiệu năng của 2 thiết bị trên các bài kiểm tra.

Trong bài kiểm tra phát video trực tuyến mới, iPhone XR có thể kéo dài 12 giờ 7 phút. (iPhone 11 có thời lượng 13 giờ và 52 phút). Mặt khác, iPhone 8 Plus kéo dài 13 giờ 45 phút. Trong khi đó, iPhone XR có pin 2.942mAh ,lớn hơn so với pin 2.675mAh của iPhone 8 Plus.

Hai SIM và Touch 3D

Chỉ chiếc iPhone mới hơn có khả năng kết nối hai sim. Điều đó có nghĩa là người dùng có thể quản lý hai số điện thoại khác nhau trên cùng một chiếc iPhone XR, sử dụng nano-SIM và e-SIM.

Ngược lại, màn hình của iPhone 8 Plus rất nhạy với áp lực và có một tính năng thú vị - Touch 3D. Bằng cách chạm nhẹ ngón tay vào màn hình với áp lực, người dùng có thể xem trước các liên kết, ứng dụng và tin nhắn trước khi mở chúng. Trong khi đó, iPhone XR cũng như dòng iPhone 11 mới hơn không còn tính năng này.

Tạm kết

iPhone 8 Plus (trái) và iPhone XR (phải).

Khách quan mà nói, việc lựa chọn iPhone XR hay iPhone 8 Plus còn phụ thuộc vào sở thích của người tiêu dùng. Với những người hoài cổ và quen với phong cách cũ của iPhone, iPhone 8 Plus 3 năm tuổi có lẽ là phương án hợp lý hơn. Trái lại, iPhone XR sẽ là ưu tiên lựa chọn cho những ai muốn có trải nghiệm trên màn hình lớn hơn, thiết kế tiên tiến hơn.