Trong vô vàn phương pháp kho cá, một trong những bí quyết để có món cá kho ngon là khéo léo sử dụng nước cốt cua để tạo nên hương vị thơm ngon, đậm đà. Nước cốt cua không chỉ làm tăng hương vị đặc trưng cho món ăn mà còn làm cá có màu sắc bắt mắt, hấp dẫn.

Thông thường, phần lớn mọi người khi kho cá chỉ nghĩ đến những nguyên liệu quen thuộc như nước lọc hoặc nước dừa, và việc tận dụng nước cốt từ thịt cua để kho cá dường như còn rất mới mẻ.

Tuy nhiên, trong bếp ăn của những người sành ẩm thực, nước cốt cua đồng đã trở thành một bí quyết không thể thiếu trong việc chế biến món cá kho làng Vũ Đại, một dạng biến tấu độc đáo với hương vị truyền thống, được biết đến rộng rãi và yêu thích.

Món cá kho này sử dụng nước cốt cua đồng đã ủ chua, thường được gọi là tương cua, mang đến một cung bậc hương vị phức tạp và quyến rũ. Dù có sự khác biệt so với phương pháp dùng nước cốt cua đồng tươi, cả hai cách thức đều mở ra những trải nghiệm thú vị cho người thưởng thức. Và ngày nay, ngày càng nhiều người đam mê ẩm thực đang khám phá và thử nghiệm với phương pháp này, tìm kiếm bí quyết riêng để món cá kho của mình thêm phần hấp dẫn và độc đáo.

Nếu bạn chưa biết cách làm, có thể tham khảo công thức kho cá sử dụng nước cốt cua đồng của tài khoản TikTok Mẹ Cua Cốm.

Nguyên liệu cần thiết kho cá bằng nước cốt cua đồng

- 1kg cá trắm đen, 200g thịt ba chỉ (thông thường mọi người sẽ sử dụng thịt ba chỉ để tăng độ ngậy, nhưng trong công thức này có sử dụng bộ lòng cá trắm nên sẽ không sử dụng thịt ba chỉ nữa), cua đồng xay nhuyễn (có thể sử dụng tương cua).

- Riềng, gừng, hành khô, ớt, nước mắm, muối hạt, đường, hạt tiêu, chanh, măng, tương bần.

Cách kho cá bằng nước cốt cua đồng

Nguồn ảnh: Mẹ Cua Cốm

Bước 1: Cho 1 thìa dầu ăn vào chảo, thêm đường để làm nước màu. Cho gạch cua vào xào đến khi sệt lại thì cho tương bần. Nếu bạn thích ăn tương bần có thể thay thế bằng nước mắm hoặc nước tương. Khi hỗn hợp sôi trở lại thì cho hành khô phi sẵn vào.



Nguồn ảnh: Mẹ Cua Cốm

Bước 2: Thịt cua xay sẵn rồi mang lọc lấy nước cốt. Riềng thái mỏng, mang xếp xuống đáy nồi, tiếp đó là một lớp măng tươi, nếu bạn không thích ăn măng có thể thay bằng chuối xanh. Cá trắm sau khi làm sạch, bỏ hết lớp màng đen ở bụng, cắt khúc đẹp vừa ăn thì xếp vào nồi. Đặt thêm bộ lòng cá lên trên. Nếu không sử dụng lòng cá, bạn có thể dùng thịt ba chỉ để tăng độ ngậy béo cho cá kho.



Nguồn ảnh: Mẹ Cua Cốm

Bước 3: Đổ phần nước tương chưng lên và thêm phần nước cốt cua đồng vào. Không cần cho nước lọc vì phần nước cua đã đủ để cá chín, nếu cho chỉ cần một chút mà thôi. Sau đó, cho lên bếp và kho ở lửa nhỏ. Dùng nước cốt cua đồng cần dùng lửa nhỏ nếu không nồi cá sẽ bị khét đáy và trào ra bên ngoài. Sau một thời gian kho có thể vớt bớt phần mỡ đi sau đó kho tiếp. Nồi cá kho trong công thức này được kho trong 7 tiếng.

Chúc bạn thử nghiệm thành công món cá kho bằng nước cốt cua đồng nhé!