Theo đó, ngày 4/10, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành văn bản về việc dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và chương trình vui Trung thu nhớ Bác năm 2025. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh Tuyên Quang phải dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên do ảnh hưởng của bão lũ.

Tỉnh Tuyên Quang thông báo dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên năm 2025 để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện Thông báo số 9-TB/TU ngày 3/10/2025 của Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang về chủ trương dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và Chương trình vui Trung thu nhớ Bác năm 2025.

Để tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số 10 gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, dừng tổ chức Chương trình Đêm hội Thành Tuyên năm 2025.

Đề nghị Tỉnh Đoàn thanh niên dừng tổ chức Chương trình vui Trung thu nhớ Bác năm 2025.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, các đơn vị liên quan, tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Kịp thời thông tin rộng rãi, đầy đủ, chính xác đến nhân dân, du khách về việc dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và Chương trình vui Trung thu nhớ Bác năm 2025.

Tuyên Quang dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên năm 2025 để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Vũ Mừng.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tỉnh Tuyên Quang có 8 người bị chết và mất tích; trên 19.000 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Về nông nghiệp, có trên 9.000 ha lúa, cây màu, cây ăn quả bị ngập úng, vùi lấp; 120 lồng cá và trên 340 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị mất; 45 công trình thuỷ lợi, 20 công trình nước sạch bị hư hỏng; 17.149m kênh mương và 7.117m kè bờ sông, bờ suối bị phá hủy; 462 đơn vị trường học phải cho học sinh nghỉ học, với tổng số hơn 212.760 học sinh.

