Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Du lịch
Thứ bảy, ngày 04/10/2025 10:21 GMT+7

Dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên năm 2025 để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

+ aA -
Mùa Xuân Thứ bảy, ngày 04/10/2025 10:21 GMT+7
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản về việc dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và chương trình vui Trung thu nhớ Bác năm 2025.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo đó, ngày 4/10, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành văn bản về việc dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và chương trình vui Trung thu nhớ Bác năm 2025. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh Tuyên Quang phải dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên do ảnh hưởng của bão lũ.

Tỉnh Tuyên Quang thông báo dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên năm 2025 để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện Thông báo số 9-TB/TU ngày 3/10/2025 của Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang về chủ trương dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và Chương trình vui Trung thu nhớ Bác năm 2025.

Để tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số 10 gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, dừng tổ chức Chương trình Đêm hội Thành Tuyên năm 2025.

Đề nghị Tỉnh Đoàn thanh niên dừng tổ chức Chương trình vui Trung thu nhớ Bác năm 2025.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, các đơn vị liên quan, tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Kịp thời thông tin rộng rãi, đầy đủ, chính xác đến nhân dân, du khách về việc dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và Chương trình vui Trung thu nhớ Bác năm 2025.

Tuyên Quang dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên năm 2025 để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Vũ Mừng.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tỉnh Tuyên Quang có 8 người bị chết và mất tích; trên 19.000 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại.
Về nông nghiệp, có trên 9.000 ha lúa, cây màu, cây ăn quả bị ngập úng, vùi lấp; 120 lồng cá và trên 340 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị mất; 45 công trình thuỷ lợi, 20 công trình nước sạch bị hư hỏng; 17.149m kênh mương và 7.117m kè bờ sông, bờ suối bị phá hủy; 462 đơn vị trường học phải cho học sinh nghỉ học, với tổng số hơn 212.760 học sinh.

Tham khảo thêm

Thông tin mới nhất về vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 cháu nhỏ

Thông tin mới nhất về vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 cháu nhỏ

Nông dân Tuyên Quang miệt mài gặt lúa, dọn dẹp đường xá, nhà cửa sau mưa lũ

Nông dân Tuyên Quang miệt mài gặt lúa, dọn dẹp đường xá, nhà cửa sau mưa lũ

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang: Cần có phương án đảm bảo an toàn cho người dân khu vực có nguy cơ sạt lở cao

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang: Cần có phương án đảm bảo an toàn cho người dân khu vực có nguy cơ sạt lở cao

Tình người trong bão lũ ở nơi địa đầu tổ quốc Tuyên Quang

Tình người trong bão lũ ở nơi địa đầu tổ quốc Tuyên Quang

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Du lịch sinh thái rừng Nam Quảng Trị có gì mà hấp dẫn?

Những ngày này, dù trời mưa to nhưng cán bộ, nhân viên Ban Quản lý rừng đặc dụng (BQLRĐD) Nam Quảng Trị vẫn thường xuyên tuần tra bảo vệ hơn 66 nghìn ha rừng tự nhiên, một nơi đang trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với những người yêu thiên nhiên, thích khám phá.

Quy hoạch phân khu núi Chứa Chan đón 10.000 khách vào ngày cao điểm, tạo điểm nhấn cho du lịch Đồng Nai

Du lịch
Quy hoạch phân khu núi Chứa Chan đón 10.000 khách vào ngày cao điểm, tạo điểm nhấn cho du lịch Đồng Nai

Đọc thêm

Người dân chờ cả tiếng đồng hồ, đặt dép, mang đồ ăn đến “xí chỗ” mua bánh Trung thu
Xã hội

Người dân chờ cả tiếng đồng hồ, đặt dép, mang đồ ăn đến “xí chỗ” mua bánh Trung thu

Xã hội

Cận ngày Tết Trung thu, rất đông người dân, trong đó có người được thuê xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ mua bánh trung thu tại một số tiệm bánh truyền thống.

UBND TPHCM giao chỉ tiêu giảm gần 4.500 hộ nghèo, cận nghèo cho 168 phường, xã và đặc khu
Giảm nghèo nông thôn

UBND TPHCM giao chỉ tiêu giảm gần 4.500 hộ nghèo, cận nghèo cho 168 phường, xã và đặc khu

Giảm nghèo nông thôn

UBND TPHCM giao chỉ tiêu giảm gần 4.500 hộ nghèo, cận nghèo cho 168 phường, xã và đặc khu, nhằm hoàn thành mục tiêu an sinh năm 2025.

Chelsea vs Liverpool (23h30 ngày 4/10): Cùng làm khó nhau?
Thể thao

Chelsea vs Liverpool (23h30 ngày 4/10): Cùng làm khó nhau?

Thể thao

Chelsea vs Liverpool là cuộc đọ sức thuộc vòng 7 Premier League 2025/2026 và hai bên có thể cùng không đạt mục đích giành chiến thắng khi phong độ của họ ở những trận gần đây rất thất thường.

Kiến trúc cánh buồm Pháp tại Blanca City: Dấu ấn vượt thời gian bên Bãi Sau
Nhà đất

Kiến trúc cánh buồm Pháp tại Blanca City: Dấu ấn vượt thời gian bên Bãi Sau

Nhà đất

Từ những cánh buồm Pháp từng cập bến Vũng Tàu nhiều thế kỷ trước, Blanca 6-7 khơi nguồn cảm hứng kiến tạo nên biểu tượng mới giữa Bãi Sau. Sắc trắng tinh khôi, dáng hình thanh thoát, những mái vòm mềm mại và ô cửa kính rộng mở hướng biển đã định hình phong cách sống khác biệt: vừa lưu giữ ký ức văn hóa, khẳng định vị thế tinh hoa vừa đáp ứng nhu cầu sống hiện đại.

Trường Đại học Y Hà Nội, Vinmec và VinUni - hợp tác xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế chuẩn thế giới
Y tế

Trường Đại học Y Hà Nội, Vinmec và VinUni - hợp tác xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế chuẩn thế giới

Y tế

Ngày 3/10 tại Hà Nội, Ba trụ cột giáo dục – y tế hàng đầu Việt Nam là Trường Đại học Y Hà Nội, Hệ thống Y tế Vinmec và Trường Đại học VinUni – đã ký kết hợp tác chiến lược về đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế toàn diện, đạt đẳng cấp quốc tế.

Hà Nội khởi công hầm chui nút giao Cổ Linh gần 750 tỷ đồng có 6 làn xe
Tin tức

Hà Nội khởi công hầm chui nút giao Cổ Linh gần 750 tỷ đồng có 6 làn xe

Tin tức

Hà Nội khởi công hầm chui nút giao Cổ Linh – công trình trọng điểm cửa ngõ phía Đông có tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng với 6 làn xe, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc, hoàn thiện hạ tầng Vành đai 2 và tạo động lực phát triển cho Thủ đô.

Đón lộc mùa thu 2025, 3 con giáp nhận tấm vé vàng, rộn ràng thăng chức, thu nhập tăng thêm
Gia đình

Đón lộc mùa thu 2025, 3 con giáp nhận tấm vé vàng, rộn ràng thăng chức, thu nhập tăng thêm

Gia đình

Mùa thu năm 2025, 3 con giáp may mắn sẽ đón nhận cơ hội vàng, mở ra bước ngoặt rực rỡ trong sự nghiệp. Đây là thời điểm thuận lợi để họ thăng chức, tăng thu nhập.

Hoàng Hường, từ hoạt động phòng khám trái phép, lùm xùm trên mạng xã hội đến vòng lao lý
Bạn đọc

Hoàng Hường, từ hoạt động phòng khám trái phép, lùm xùm trên mạng xã hội đến vòng lao lý

Bạn đọc

"Doanh nhân" Hoàng Hường trước khi bị bắt từng nhiều lần vướng vào những tranh cãi khi livestream trên mạng xã hội.

Hai mô hình hay, 1 là trồng cam trái quá trời, 2 là trồng đào cho thu nhập tốt ở một xã vùng III ở tỉnh Lạng Sơn
Giảm nghèo nông thôn

Hai mô hình hay, 1 là trồng cam trái quá trời, 2 là trồng đào cho thu nhập tốt ở một xã vùng III ở tỉnh Lạng Sơn

Giảm nghèo nông thôn

Xã Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn được hình thành bởi ba xã vùng III (Thanh Lòa, Thạch Đạn và Lộc Yên) đang có các loại cây trồng mới, mô hình mới cho thu nhập tốt, như trồng cam, trồng quýt, trồng đào cảnh...Sau sáp nhập, hợp nhất, chính quyền và người dân đang tìm các cách làm hay để giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu...

'Bà có 6 phút để chấp nhận' - Bộ trưởng Mỹ quát Thủ tướng Ukraine
Thế giới

'Bà có 6 phút để chấp nhận' - Bộ trưởng Mỹ quát Thủ tướng Ukraine

Thế giới

Tờ báo The New York Times dẫn lời các nhân chứng cho biết, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã lớn tiếng quát mắng Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko - khi đó còn giữ chức Bộ trưởng Kinh tế - trong quá trình thảo luận về một thỏa thuận liên quan đến tài nguyên khoáng sản

Trung thu ở xã Pà Cò (Phú Thọ): Bản làng em hòa trong tiếng hát
Nhân ái

Trung thu ở xã Pà Cò (Phú Thọ): Bản làng em hòa trong tiếng hát

Nhân ái

Tối 3/10, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã tổ chức chương trình “Trăng Đại Ngàn – Vui Tết Trung Thu cùng trẻ em vùng cao” cho các em nhỏ thôn Bò Liêm tại Nhà văn hóa thôn (xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ).

TP.HCM đẩy mạnh phong trào phòng cháy chữa cháy tại chỗ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đẩy mạnh phong trào phòng cháy chữa cháy tại chỗ

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”, đặt mục tiêu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và nhân rộng các mô hình PCCC tại chỗ.

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Văn Phương
Tin tức

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Văn Phương
9

Tin tức

Ông Nguyễn Văn Phương đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng trước khi được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030 chiều 3/10.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tin tức

Sáng 4/10, tại Hội trường Bộ Công an (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu dứt điểm giải phóng mặt bằng rạch Xuyên Tâm trong tháng 11
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu dứt điểm giải phóng mặt bằng rạch Xuyên Tâm trong tháng 11

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án rạch Xuyên Tâm trong tháng 11/2025. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ

Tin sáng (4/10): FAM bị “bỏ rơi”, ĐT Việt Nam hưởng lợi?
Thể thao

Tin sáng (4/10): FAM bị “bỏ rơi”, ĐT Việt Nam hưởng lợi?

Thể thao

FAM bị “bỏ rơi”, ĐT Việt Nam hưởng lợi?; Barcelona theo đuổi Dayot Upamecano; M.U quyết tâm giữ chân Bruno Fernandes; Arsenal để ngỏ khả năng chia tay Gabriel Jesus; MC Champions League đầy gợi cảm hóa ra là sản phẩm AI.

Thanh tra Đà Nẵng điểm mặt nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản sai phạm nghiêm trọng
Kinh tế

Thanh tra Đà Nẵng điểm mặt nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản sai phạm nghiêm trọng

Kinh tế

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra cho thấy hàng loạt doanh nghiệp khai thác khoáng sản có sai phạm nghiêm trọng, từ khai thác vượt ranh giới, bổ nhiệm giám đốc mỏ không đủ chuẩn đến “né” nghĩa vụ tài chính, gây thất thoát ngân sách Nhà nước gần 900 triệu đồng.

Thông tin mới nhất về vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 cháu nhỏ
Tin tức

Thông tin mới nhất về vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 cháu nhỏ

Tin tức

Theo thông tin mới nhất từ UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, sáng nay 4/10, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú.

Ông Zelensky tuyên bố Nga hứng đòn nặng nề từ các cuộc tấn công chính xác của Ukraine
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố Nga hứng đòn nặng nề từ các cuộc tấn công chính xác của Ukraine

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy báo cáo rằng Nga đang nhập khẩu xăng và đây là kết quả chính xác của Cơ quan An ninh, Lực lượng Vũ trang, tình báo và các nhà sản xuất vũ khí Ukraine.

Phần giao lưu bằng tiếng Anh của Hoa hậu Yến Nhi tại Miss Grand Internatinal gây tranh cãi
Văn hóa - Giải trí

Phần giao lưu bằng tiếng Anh của Hoa hậu Yến Nhi tại Miss Grand Internatinal gây tranh cãi

Văn hóa - Giải trí

Không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước sự thể hiện của Nguyễn Thị Yến Nhi trong phần giao lưu bằng tiếng Anh tại cuộc thi Miss Grand International 2025 vào ngày 3/10.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Hoàng Sa 530km, dự báo đêm mai Quảng Ninh, Ninh Bình có gió mạnh dần
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Hoàng Sa 530km, dự báo đêm mai Quảng Ninh, Ninh Bình có gió mạnh dần

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Gia đình có người chết, mất tích do bão số 10 được hỗ trợ tối thiểu 25 triệu đồng/người
Tin tức

Gia đình có người chết, mất tích do bão số 10 được hỗ trợ tối thiểu 25 triệu đồng/người

Tin tức

Theo hướng dẫn của Ban Vận động cứu trợ Trung ương-Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hỗ trợ hộ gia đình có người chết, mất tích do bão số 10 với mức hỗ trợ tối thiểu 25 triệu đồng/người.

Giá USD hôm nay 4/10: Ngân hàng đẩy giá kịch trần
Kinh tế

Giá USD hôm nay 4/10: Ngân hàng đẩy giá kịch trần

Kinh tế

Giá USD hôm nay 4/10 tại các ngân hàng vẫn tiếp tục niêm yết ở mức kịch trần cho phép là 26.420 VND/USD khi đóng cửa phiên 3/10.

Lữ Bố coi thường Quan Vũ, Triệu Vân, chỉ coi trọng 4 người nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Lữ Bố coi thường Quan Vũ, Triệu Vân, chỉ coi trọng 4 người nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Lữ Bố là một vị tướng mạnh nhất trong Tam Quốc, ông vốn tự cao tự đại và chỉ coi trọng đúng 4 người.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu siết chặt kỷ luật, xử lý cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ sai
Tin tức

Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu siết chặt kỷ luật, xử lý cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ sai

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu các sở, ngành và địa phương siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai không dám làm, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay
Tin tức

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay

Tin tức

Tối 3/10/2025, khi bản tin VTV1 phát phóng sự “Bắt tạm giam Hoàng Hường”, có thể thấy nữ doanh nhân này nở nụ cười tươi. Hoàng Hường có thể cười với tất cả sự dày dạn sau bao năm "diễn" trước máy quay. Nhưng pháp luật không thể bị thách thức bởi sự ngạo mạn của bất kỳ ai.

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA
Thể thao

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA

Thể thao

Giữa tâm bão khủng hoảng vì 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu do gian lận hồ sơ, HLV Peter Cklamovski vẫn gây sốc khi triệu tập 14 cầu thủ gốc ngoại cho ĐT Malaysia.

Hamas đồng ý với đề xuất hòa bình, ông Trump yêu cầu Israel ngừng ném bom Gaza
Thế giới

Hamas đồng ý với đề xuất hòa bình, ông Trump yêu cầu Israel ngừng ném bom Gaza

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu 3/10 đã yêu cầu Israel ngay lập tức ngừng ném bom Gaza sau khi Hamas đồng ý thả con tin và chấp thuận một số điều khoản khác trong kế hoạch do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh, dù những vấn đề gai góc như giải giáp vũ trang vẫn chưa được giải quyết.

Cây cảnh nở hoa xanh như gió biển, nhẹ như mây trời, không sâu bệnh, ít cần chăm sóc, 40℃ vẫn bung xõa
Gia đình

Cây cảnh nở hoa xanh như gió biển, nhẹ như mây trời, không sâu bệnh, ít cần chăm sóc, 40℃ vẫn bung xõa

Gia đình

Với cây cảnh này, nhiệt độ tới 40 nó vẫn có thể nở hoa và ngay cả kẽ tường, chỉ cần bám rễ được, cây cảnh cũng bất chấp để vươn lên.

Nông dân thế hệ mới tại TP.HCM kiến nghị được “cầm tay chỉ việc” công nghệ, kỹ thuật mới nhất
Chuyển động Sài Gòn

Nông dân thế hệ mới tại TP.HCM kiến nghị được “cầm tay chỉ việc” công nghệ, kỹ thuật mới nhất

Chuyển động Sài Gòn

Thấy hiệu quả tích cực từ nông nghiệp công nghệ cao, nhiều nông dân TP.HCM mong muốn được tiếp cận, hướng dẫn cũng như được chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật mới nhất vào sản xuất.

Tin đọc nhiều

1

Hai nước châu Âu chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho 'cuộc sống trong bóng tối'

Hai nước châu Âu chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho 'cuộc sống trong bóng tối'

2

"Một tiền lệ thảm khốc": Châu Âu hoảng loạn vì kế hoạch của Ukraine

'Một tiền lệ thảm khốc': Châu Âu hoảng loạn vì kế hoạch của Ukraine

3

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3"

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3'

4

Tin chiều 2/10: HLV Kim Sang-sik gạch tên 1 cầu thủ ở ĐT Việt Nam

Tin chiều 2/10: HLV Kim Sang-sik gạch tên 1 cầu thủ ở ĐT Việt Nam

5

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn