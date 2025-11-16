Chủ đề nóng

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh lá đẹp hơn hoa này đẹp không tì vết, dễ chăm sóc, còn cầu may, rước lộc cho gia đình

Hải Yến Chủ nhật, ngày 16/11/2025 07:29 GMT+7
Cây cảnh lá này không chỉ có tất cả các thế mạnh của trầu bà, chịu bóng râm, dễ chăm sóc mà còn có màu sắc rực rỡ đẹp hơn cả hoa.
Trồng cây cảnh trong nhà, nhất là những ngôi nhà phố thiếu ánh sáng và ít thông gió, mọi người thường chọn trầu bà, thường xuân, lan chi...

Những cây cảnh lá này dễ chăm sóc, chịu bóng râm và sương giá vào mùa đông, có thể treo thành những thác lá xanh mướt.

Nhưng điểm yếu của chúng chính là chỉ có 1 màu xanh đơn điệu, ít có giá trị làm cảnh, tô điểm màu sắc cho căn phòng của bạn.

Đây là một loại cây cảnh không tì vết

Dưới đây là 1 cây cảnh có đủ các lợi thế của trầu bà và có 1 đặc điểm đánh bại trầu bà: Đó là màu sắc lá của chúng vô cùng rực rỡ, tươi tắn, có thể làm sáng bừng ngôi nhà của bạn: Diệp lạc thạch (Trachelospermum asiaticum Snow Summer - Trachelospermum asiaticum Tricolour).

Những tán lá đầy màu sắc—đỏ, hồng, trắng và xanh lá—tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Từng lớp lá, mỗi lớp mang một màu sắc tuyệt đẹp khác nhau, khiến cây thường xuân loang lổ trông giống như một chùm hoa đang nở rộ.

Đây là một loại cây cảnh không tì vết; lá của nó thậm chí còn đẹp hơn cả hoa. Cây chịu được bóng râm và sương giá, và dễ dàng tạo ra một thác lá xanh hồng rực rỡ.

Vẻ đẹp của cây cảnh diệp lạc thạch

Cây cảnh dây leo này có chiều dài từ 20–50 cm

Cây cảnh diệp lạc thạch hay còn gọi là cây thằn lằn cẩm thạch hoặc diệp lạc thảo. Đây là một loại dây leo thường xanh thuộc chi Trachelospermum, họ Apocynaceae.

Cây cảnh dây leo này có chiều dài từ 20–50 cm, với các cành mọng nước. Cành non và lá non có lông ngắn, trong khi cành và lá già không có lông. Lá mọc đối, hình trứng, dai, có đỉnh nhọn đến nhọn hoắt hoặc tù.

Dưới ánh sáng mặt trời đầy đủ, đầu lá ở đầu cành có các đốm trắng, hồng hoặc vàng kem không đều, trong khi lá già có màu gần như xanh lục hoặc xanh lục nhạt.

Những chiếc lá non vừa mới mọc trên cành có màu hồng.

So với các cây cảnh lá khác, diệp lạc thạch thực sự đa năng, tươi đẹp và sinh động. Lá của cây có hiệu ứng chuyển màu tự nhiên.

Những chiếc lá non vừa mới mọc trên cành có màu hồng. Sau khi mọc một thời gian, một số lá màu hồng sẽ dần chuyển sang màu trắng, trở thành hỗn hợp của màu hồng và trắng.

Khi cây cảnh tiếp tục phát triển và lá già đi, chúng sẽ dần chuyển sang màu trắng tinh khiết và cuối cùng là màu xanh lá cây.

Có một vài cặp lá đốm giữa lá non và lá già, tạo nên một màn trình diễn rất hấp dẫn. Thân cây có các lỗ bì không dễ thấy, rễ khí sinh và rễ bò lan, bám rễ ở mỗi đốt.

Hoa nở từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm

Một chiếc lá có thể có bốn thay đổi khác nhau tùy thuộc vào thời kỳ sinh trưởng, khiến nó trở nên cực kỳ có giá trị trang trí. Chỉ cần nhìn vào lá thôi cũng thấy cây này thú vị hơn những cây xanh thông thường.

Hoa nở từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, với những bông hoa nhỏ màu trắng hình phễu, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, ngọt ngào. Cành cây mềm mại, uyển chuyển, có thể dài tới hơn 1 mét khi treo tự nhiên.

Dù được treo trên lan can ban công hay đặt trên giá cao, cành lá rủ xuống mép chậu, tạo nên một thác nước lá xanh hòng đẹp mắt hơn cả trầu bà hay thường xuân.

Cây cảnh ít sâu bệnh

Hơn nữa, cây diệp lạc thạch có khả năng phát triển rất tốt. Nhiều loại cây treo chỉ chịu được bóng râm nhưng không chịu được nắng, hoặc dễ bị sương giá vào mùa đông, nhưng cây cảnh này có thể chịu được tất cả.

Ngay cả khi được đặt trên ban công hướng Bắc với ánh sáng khuếch tán, lá của cây vẫn tươi tốt và tiếp tục ra lá non hồng và nở hoa.

Vào mùa đông, khi nhiệt độ ngoài trời xuống -5°C, cây cảnh trồng trên mặt đất có thể qua đông bằng cách quấn nó trong cỏ khô.

Những cây diệp lạc thạch trồng trong chậu trong nhà sẽ không bị hư hại ngay cả khi nhiệt độ xuống 0°C.

Chỉ cần đảm bảo thông gió tốt là cây cảnh có thể khỏe mạnh phát triển.

Không giống như hoa giấy và trầu bà, chuyển sang màu vàng khi thời tiết lạnh, khả năng chịu sương giá này thực sự hiếm có ở các loài hoa cảnh.

Cây cảnh này còn một lợi thế khiến nhiều người yêu thích là ít bị sâu bệnh tấn công. Không giống như hoa hồng cần được bảo vệ khỏi rệp và hoa cẩm tú cầu sợ nhện đỏ, cây diệp lạc thạch về cơ bản không cần phun thuốc trừ sâu.

Chỉ cần đảm bảo thông gió tốt là cây cảnh có thể khỏe mạnh phát triển.

Ý nghĩa của cây cảnh diệp lạc thạch

Cây cảnh diệp lạc thạch có lá pha trộn giữa trắng, hồng và xanh lá cây, tạo nên một khung cảnh thanh bình và hài hòa.

Cây cảnh này tượng trưng cho may mắn

Các lớp lá được sắp xếp đẹp mắt, gợi lên cảm giác hạnh phúc. Cây thường xuân lá đốm cũng tượng trưng cho sự may mắn và cát tường; việc trồng cây này trong nhà có thể giúp cải thiện tâm trạng.

Cây cảnh này tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc, và việc trồng cây này trong nhà có thể mang lại cảm giác vui vẻ và hạnh phúc. Ngôn ngữ hoa của cây cảnh này là "đầy đủ đức hạnh và may mắn".

Lá của cây đặc biệt rực rỡ, có màu trắng, hồng và xanh lá cây, với nhiều lớp lá xếp chồng lên nhau tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời. Trồng cây thường xuân trong nhà có thể mang lại cảm giác hạnh phúc và vui vẻ.

Những chiếc lá với nhiều màu sắc khác nhau trông giống như những chú bướm bay lượn trên một khung cảnh xanh tươi, duyên dáng và vô tư.

Cây cảnh này nhìn non nớt

Ngắm nhìn cây thường xuân mỗi ngày mang lại cảm giác vui vẻ và bình yên nội tâm. Sở hữu một cây thường xuân lá đốm như vậy thực sự là một điều may mắn trong cuộc sống.

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh diệp lạc thạch

Cây cảnh này nhìn non nớt, xinh đẹp nhưng lại rất cứng cáp, cực kỳ dễ chăm sóc. Chỉ cần nhớ giữ cho không gian thông thoáng và ít cần bảo dưỡng. Cụ thể, hãy lưu ý những điểm sau:

1. Đất và chậu

Cây cảnh không kén đất, nhưng sợ ngập úng. Đối với cây trồng trong chậu, nên sử dụng hỗn hợp đất mùn, đá trân châu và đất vườn theo tỷ lệ 2:1:1, vừa thoáng khí vừa giữ được phân bón.

Ưu điểm của cây cảnh này là chịu bóng râm

Chậu treo hoặc chậu cao là lựa chọn tốt nhất. Đường kính 15-20cm là đủ cho một cây. Chậu nhựa và chậu đất nung đều được. Nếu sử dụng chậu gốm, nhớ lót một lớp gạch vỡ dưới đáy để tránh ngập úng.

2. Ánh sáng và môi trường

Ưu điểm của cây cảnh này là chịu bóng râm; có thể trồng ở ban công hướng Bắc hoặc góc phòng khách với ánh sáng khuếch tán. 2-3 giờ ánh sáng yếu mỗi ngày là đủ để cây ra hoa.

Tuy nhiên, cây cảnh cũng không sợ ánh nắng trực tiếp. Cây có thể được trồng trong bóng râm một phần (chẳng hạn như dưới tán cây) vào mùa hè nhưng cũng có thể chịu được ánh nắng toàn phần mà không gặp vấn đề gì. Khả năng thích nghi của cây cảnh này tốt hơn nhiều loại cây khác.

Không để đất trồng cây cảnh khô hoàn toàn

3. Tưới nước và bón phân

Tuân thủ nguyên tắc "tưới khi khô", chỉ tưới khi bề mặt đất trồng cây khô, và tưới kỹ cho đến khi nước thoát ra khỏi đáy chậu.

Vào mùa hè, không để đất trồng cây cảnh khô hoàn toàn, vì thiếu nước sẽ khiến lá dưới đáy chậu chuyển sang màu vàng.

Không cần bón phân thường xuyên. Vào mùa xuân và mùa thu, bón phân đa dụng hòa tan trong nước (pha loãng với nước theo tỷ lệ 1000:1) mỗi tháng một lần. Bổ sung phân lân và kali trước khi ra hoa. Không bón phân vào mùa đông.

Miễn là nhiệt độ không xuống dưới 0℃, cây cảnh vẫn sẽ nảy mầm

4. Chăm sóc mùa hè và mùa đông

Khi nhiệt độ trên 35℃ vào mùa hè, hãy phun một ít nước lên lá để làm mát, chỉ cần tránh ánh nắng trực tiếp;

Khi nhiệt độ dưới 5℃ vào mùa đông, hãy phủ một lớp rơm lên rễ cây trồng dưới đất và di chuyển cây trồng trong chậu vào trong nhà, ngay cả khi chúng được đặt gần cửa sổ mà không có lò sưởi.

Miễn là nhiệt độ không xuống dưới 0℃, cây cảnh vẫn sẽ nảy mầm và nở hoa vào mùa xuân năm sau.

Cây cảnh phân nhánh tốt

5. Cắt tỉa và tạo hình

Cây cảnh phân nhánh tốt và không cần cắt tỉa thường xuyên. Thỉnh thoảng, việc cắt tỉa những cành quá dài, khỏe mạnh hoặc dọn dẹp những cành lá rậm rạp sẽ giúp cây duy trì vẻ đẹp.

Để hoa nở dày hơn, bạn có thể ngắt ngọn vài lần vào mùa xuân để thúc đẩy sự phát triển của các cành bên, giúp cành cây cảnh sau này trông đầy đặn hơn, rủ xuống.

Dù bạn là người mới bắt đầu tập làm vườn hay là người làm vườn giàu kinh nghiệm đang tìm kiếm một loại cây cảnh dễ chăm sóc, cây diệp lạc thạch này đều có thể đáp ứng được.

Thật khó để tìm ra khuyết điểm nào ở cây cảnh này

Đặt cây trên ban công như một vật trưng bày treo, trong phòng khách như một cây lá, hoặc thậm chí trồng làm cây phủ đất trong vườn - cây cảnh có thể phát triển theo cách riêng của nó.

Thật khó để tìm ra khuyết điểm nào ở cây cảnh này, bởi vẻ đẹp từ lá đến hoa, chịu bóng râm, chịu sương giá và dễ chăm sóc. Hãy thử trồng một cây, và bạn sẽ sớm được chiêm ngưỡng thác lá tứ sắc của riêng mình.

