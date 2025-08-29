Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 29/08/2025 08:41 GMT+7

Được trao bò vàng, vay vốn chính sách, nông dân một phường ở tỉnh Ninh Bình thoát nghèo, ai cũng khá giả

Hương Giang Thứ sáu, ngày 29/08/2025 08:41 GMT+7
Từ những con bò giống được trao tận tay hộ nghèo, đến nguồn vốn ưu đãi và các mô hình sản xuất hiệu quả, phường Duy Tân (Ninh Bình) đã xây dựng được những “điểm neo” sinh kế vững chắc. Nhờ đó, người dân không chỉ thoát nghèo mà còn từng bước làm giàu, phát triển kinh tế, xã hội trên chính quê hương.
Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi – đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa mạnh mẽ ở Ninh Bình, góp phần quan trọng nâng cao đời sống kinh tế, xã hội vùng nông thôn.

Đầu tư nguồn tín dụng chính sách, tạo sinh kế, giúp người nghèo vươn lên phát triển sản xuất kinh doanh là một trong những giải pháp được tỉnh Ninh Bình chú trọng trong thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững.

Phường mới Duy Tân được sáp nhập từ phường Châu Giang, xã Mộc Hoàn và một phần phường Hòa Mạc nay có hơn 3.700 hội viên nông dân, chia thành 25 chi hội, trong đó có 3 chi hội nghề.

Chương trình "trao bò vàng" hiệu quả

Phường mới Duy Tân (Ninh Bình) được sáp nhập từ phường Châu Giang, xã Mộc Hoàn và một phần phường Hòa Mạc có hơn 3.700 hội viên nông dân, chia thành 25 chi hội, trong đó có 3 chi hội nghề.

Tại đây, nhiều năm nay, mô hình “Thực hành tiết kiệm tặng bò vàng sinh sản cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn” đã trở thành điểm sáng. Không chỉ là một cách làm sáng tạo, mô hình còn mang đậm tính nhân văn, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Là minh chứng cho phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi – đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Từ năm 2017 đến nay, Hội Nông dân phường đã trao tặng 18 con bò vàng sinh sản, trị giá gần 300 triệu đồng, giúp 18 hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định và phát triển kinh tế.

Nguyễn Thị Hồng Thu (thôn Dĩ Phố) là hộ thứ 18 nhận bò của chương trình trao bò vàng của địa phương vào cuối năm 2024.

Vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Dũng - Nguyễn Thị Hồng Thu (thôn Dĩ Phố) là hộ thứ 18 nhận bò của chương trình trao bò vàng của địa phương vào cuối năm 2024. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng họ vẫn gắn bó, nhiệt tình với hoạt động của Hội, chăm sóc bò chu đáo, biến sự hỗ trợ ban đầu thành động lực lớn để làm kinh tế.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Hồng Thu cho biết, chính quyền địa phương, các cấp Hội Nông dân đã quan tâm, tạo cơ hội giúp gia đình cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế.

"Gia đình được hỗ trợ 13 triệu mua bò, sau khi bò đẻ con bê đầu tiên sẽ gửi lại địa phương để làm nguồn vốn cho những hộ khác. Sau đó, gia đình nuôi lứa tiếp theo và làm nguồn vốn về sau. Nhờ nguồn vốn đặc biệt này mà nhiều gia đình đã phát triển kinh tế khá", bà Thu nói.

Trước đó, vào tháng 10/2023, bà Hoàng Thị Lâm cũng được Hội Nông dân phường Duy Tân trao tặng bò. Sau thời gian chăm bẵm và sinh sản kinh tế gia đình bà Lâm đã khá hơn trước.

Cuối năm 2024, khi sức khỏe yếu, bà chuyển hướng sang nuôi gà nhờ nguồn lãi bán bò, và giờ đây, hàng trăm con gà đang mang lại thu nhập ổn định.

"Lúc được trao nhận bò từ chương trình, tôi rất vui, cố gắng chăm bẵm từng ngày. Khi sức khỏe yếu, tôi bán bò lấy tiền mua gà giống về nuôi, giờ có thu nhập khá đều đặn", bà Lâm - thôn Khả Duy nói.

Bà Hoàng Thị Lâm cũng được Hội Nông dân phường Duy Tân trao tặng bò. Sau thời gian chăm bẵm và sinh sản kinh tế gia đình bà Lâm đã khá hơn trước.

Theo tìm hiểu, chương trình “Thực hành tiết kiệm tặng bò vàng sinh sản cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn” là sự chung tay ủng hộ của hội viên trong xã và trích từ quỹ tặng bò vàng đã giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Theo Trưởng thôn Dĩ Phố - Trần Đức Tôn (35 tuổi), hiệu quả từ mô hình trao bò vàng giúp nhiều hộ có cuộc sống ổn định hơn.

"Mô hình không chỉ giúp bà con có tư liệu sản xuất, mà còn khơi dậy ý chí tự lực, tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Chương trình trao tặng bò vàng sinh sản cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại Duy Tân đã thành công tốt đẹp thể hiện tính nhân văn sâu sắc.

Từ năm 2017 đến năm 2024 là thời điểm rực rỡ nhất của chương trình này", vị Trưởng thôn nói.

Từ cách làm sáng tạo, hiệu quả của hội nông dân đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của phường dưới 1% và không có hội viên nông dân nghèo góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững của toàn tỉnh.

Tạo sinh kế, hỗ trợ nguồn vốn vay, nông dân giúp nhau vươn lên

Việc tạo sinh kế, giúp người nghèo vươn lên phát triển sản xuất kinh doanh là một trong những giải pháp được tỉnh Ninh Bình chú trọng trong thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực.

Bên cạnh việc tạo sinh kế, những năm qua, chính sách tín dụng ưu đãi đã giúp để giúp các hội viên nông dân có được nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình.

Theo Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Ninh Bình trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 13.500 tỷ đồng, với doanh số cho vay đạt 2.964 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 41.400 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH đã tạo ra những tác động tích cực: hơn 14.000 lao động được tạo việc làm, 437 học sinh, sinh viên khó khăn được vay vốn học tập, hơn 44.500 công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng hoặc sửa chữa, và 193 căn nhà được hỗ trợ xây dựng cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách.

Những kết quả này góp phần quan trọng vào các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển nông thôn mới.

Phường Duy Tân luôn xác định tín dụng chính sách xã hội là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có cơ hội vươn lên làm giàu.

Phường Duy Tân đã chú trọng hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện Hội Nông dân đang quản lý gần 50 tỷ đồng, cho hơn 500 hội viên vay, giúp họ mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng kỹ thuật mới để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Gia đình ông Mai Văn Hồng ở tổ dân phố Yên Bình là một trong những hộ tiêu biểu sử dụng hiệu quả nguồn vốn này. Từ khoản vay, ông đầu tư sản xuất, cải thiện thu nhập, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.

"Tôi vay hơn 200 triệu đồng đầu tư chuồng trại chăn nuôi và trồng húng quế. Việc này tạo ra nguồn thu nhập ổn định và cơ hội việc làm nhiều người dân trong làng. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội ban đầy đã tạo điều kiện và động lực khích lệ tôi và nhiều người khác mạnh dạn đầu tư, tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương Duy Tân".

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Phường Duy Tân (Ninh Bình) - Đỗ Hồng Thanh, nguồn vốn gần 50 tỷ đồng đang được hàng trăm hội viên quản lý và sử dụng hiệu quả.

"Với những kết quả đạt được, đến nay Duy Tân tự tin trong phong trào nông dân đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, chương trình “Thực hành tiết kiệm tặng bò vàng sinh sản cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn” đang được chuyển đổi dần sang nhiều mô hình khác mang lại hiệu quả hơn", ông Thanh nói.

