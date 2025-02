Đường hoa nông thôn mới Nam Định, nhìn đâu cũng ra hoa, cây cảnh, cây công trình, làng quê đáng sống

1. Vườn hoa ven sông Đào, đoạn qua xã Nam Phong (thành phố Nam Định).2. Hội Phụ nữ thành phố Nam Định tham gia trồng hoa trên tuyến đường ngoại ô ra Khu công nghiệp Hòa Xá. Từ năm 2017, khi Hội LHPN tỉnh chính thức phát động các cấp Hội triển khai trồng hoa và cây xanh ven đường trên nền tảng những con đường hoa của địa phương, Hội LHPN huyện Hải Hậu đã tiên phong triển khai đề án xây dựng “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản”. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên của 34/34 xã, thị trấn, định hướng cho Hội Phụ nữ các xã, thị trấn về loại cây, loại hoa có tính bền vững cũng như cách thức trồng, chăm sóc. Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch, khảo sát thực địa, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và đăng ký số lượng tuyến đường xây dựng kiểu mẫu về Hội LHPN huyện. Để định hướng cho việc xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu, Hội LHPN huyện đã tổ chức cho chủ tịch Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đi tham quan, học tập tại thành phố Nam Định và Hà Nội. 1.Đường hoa bao quanh nông thôn mới thôn Vị Khê, xã Điền Xá (Nam Trực).2. Chăm sóc hoa chuỗi ngọc tại xã Điền Xá (Nam Trực). Qua đó, các xã, thị trấn đã lựa chọn được những loại cây, loại hoa để trồng sao cho vừa có tính kinh tế, tính thẩm mỹ, phù hợp với chất đất tại địa phương, vừa dễ chăm sóc, có tính lâu bền; đặc biệt đã học được hình thức trồng kết hợp các loại cây thành hình khối, phối màu rất sinh động, đẹp mắt. Tiêu biểu như tại xã Hải Châu, Hội Phụ nữ xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc. Hội Cựu chiến binh (CCB) tham gia giải tỏa phát quang cây cối trên đường làng; Đoàn Thanh niên san lấp đất, tạo mặt bằng trồng hoa; Ban công tác Mặt trận các xóm tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu được chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững và phát triển; các chi Hội Phụ nữ vận động chị em trồng, chăm sóc và duy trì đường hoa… Đường hoa nông thôn trên đê sông Hồng, đoạn qua huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Bên cạnh đó, Ban thường vụ Hội Phụ nữ xã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, con em quê hương đi làm ăn xa đóng góp ủng hộ phong trào để xây dựng mô hình. Để các tuyến đường hoa phát triển, chị em phụ nữ đã chủ yếu lựa chọn các loại hoa mười giờ, dừa cạn, dứa tím, lạc tiên, chuỗi ngọc, sài đất có sức sống tốt, dễ trồng, dễ chăm sóc, thích ứng với môi trường, thời tiết, phù hợp với cảnh quan ven đường. Trên một số tuyến đường trước đây còn um tùm cỏ dại và rác thải, nhờ bàn tay chăm chút của hội viên phụ nữ, những cung đường hoa ngày càng rộng dài thêm mãi, tạo nên điểm nhấn, diện mạo mới cho bức tranh NTM thịnh vượng. Theo thống kê, đến hết năm 2023, cán bộ hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì được 2.500 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 2.575km. Tuyến đê kiểu mẫu xã Xuân Châu (Xuân Trường).2.Kiểm tra an toàn đê điều gắn với làm đẹp cảnh quan nông thôn trên tuyến đê sông Hồng, đoạn qua huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Không chỉ có cán bộ, hội viên phụ nữ, phong trào trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, đường cây còn có sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, hội viên Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội CCB, Hội Người cao tuổi… và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Ở nhiều địa phương khi trồng cây bóng mát, tùy theo địa hình và chất đất, các đơn vị đã chọn trồng các loại cây dễ thích nghi như sấu, cau, phi lao, tùng, phượng vĩ, bằng lăng… Điển hình như mô hình đường cau của hội viên CCB tại xóm Minh Quang, xã Trực Đại (Trực Ninh); hàng cây trồng long não, phượng vàng, sấu của CCB xã Xuân Hồng (Xuân Trường); con đường hoa bằng lăng của nhân dân xóm 3, xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng); con đường trồng 120 chậu hoa giấy do Hội Nông dân xã Nghĩa Hải phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm thực hiện… 1.Con đường cau của hội viên Cựu chiến binh xóm Minh Quang, xã Trực Đại (Trực Ninh).2.Con đường cau và hoa chiều tím thôn Vụ Nữ, xã Hợp Hưng (Vụ Bản). Ngoài ra, hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng “Tuyến đê kiểu mẫu” gắn với xây dựng NTM do Bộ NN và PTNT phát động, những năm qua, Sở NN và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai xây dựng một số tuyến đê đạt tiêu chí “Tuyến đê kiểu mẫu”. Tại các xã Xuân Châu (Xuân Trường), Điền Xá (Nam Trực) và Mỹ Tân (Mỹ Lộc)..., tuyến đê kiểu mẫu được trồng cỏ và các loại hoa trên mái đê, vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật đê điều, nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân. Phụ nữ xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Hưng) chăm sóc tuyến đường hoa.