Đường sắt giải "bài toán" đào tạo nhân lực cao

Theo Cục Đường sắt Việt Nam, nhân lực lái tàu được đào tạo chiếm khoảng 20%; Điều độ OCC khoảng 10%; Nhân viên ga khoảng 25%; Nhân viên AFC/Fare gate (nhân viên vận hành, giám sát và hỗ trợ hành khách tại hệ thống cổng kiểm soát vé tự động) khoảng 10%.

Cùng đó, phân bổ đào tạo nhân viên CBTC (điều khiển chạy tàu bằng thông tin), tín hiệu khoảng 10%; Nhân viên điện sức kéo khoảng 10%; Nhân viên bảo trì phương tiệnkhoảng 10% và nhân viên Quản lý an toàn khoảng 5%.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Lực lượng này sẽ được đào tạo thông qua các hình thức như đào tạo trong nước, đào tạo tại hiện trường, đào tạo bởi đơn vị vận hành hiện hữu và nhà thầu cung cấp hệ thống theo dự án.

Về kinh phí, UBND Hà Nội, TP.HCM và các địa phương sẽ lồng ghép nhiệm vụ đào tạo nhân lực đường sắt vào các chương trình, dự án liên quan theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045, đến năm 2030 cả nước cần đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực phục vụ các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa và đường sắt đô thị.

Trong đó, nhu cầu lớn nhất thuộc nhóm kỹ thuật xây dựng với khoảng 16.300 người, tiếp đến là khai thác vận tải đường sắt 6.000 người, kỹ thuật xây dựng công trình đường sắt 4.700 người, thông tin - tín hiệu 3.700 người, đầu máy - toa xe 1.700 người, kinh tế xây dựng và kinh tế vận tải đường sắt 1.500 người, hệ thống điện và năng lượng đường sắt 1.100 người.

Thông tin về đào tạo nhân lực đường sắt, lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, giai đoạn 2026 - 2030, Cục Đường sắt Việt Nam sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa và đường sắt đô thị, đồng thời bổ sung đội ngũ giảng viên cho các cơ sở đào tạo chuyên ngành.

Giai đoạn này, có khoảng 1.000 nhân sự từ các viện nghiên cứu, doanh nghiệp xây dựng, vận hành và công nghiệp đường sắt sẽ được tuyển chọn để tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và từng bước làm chủ các công nghệ cốt lõi.

Trong đó, khoảng 200 người được đào tạo để tiếp nhận quy trình kiểm định kỹ thuật, nghiệm thu và giám sát thi công các dự án đường sắt; 100 người được đào tạo phục vụ thi công hạ tầng đường sắt điện khí hóa có tốc độ thiết kế từ 160 km/h trở lên.

Ngoài ra, khoảng 300 người sẽ tham gia lắp ráp, cải tiến và sản xuất đầu máy, toa xe; 200 người được đào tạo về lắp đặt, vận hành, bảo trì các hệ thống thông tin, tín hiệu hiện đại; và khoảng 200 người tiếp nhận công nghệ bảo trì, sửa chữa lớn đối với đầu máy, toa xe cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường sắt.

Việc chuẩn bị nguồn nhân lực quy mô lớn được xem là bước đi quan trọng để đáp ứng yêu cầu phát triển mạng lưới đường sắt hiện đại trong những năm tới, đồng thời tạo nền tảng để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ trong lĩnh vực đường sắt.