Dương tính với ma tuý, tài xế khai lý do vì... nể bạn

Sáng 5/4, Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 2) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và lập biên bản xử lý đối với 2 tài xế dương tính với ma tuý trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Tài xế Q và tài xế C khai sử dụng ma tuý do bạn mời.

Theo đó, tối 4/4, một tổ công tác của Đội 2 hợp với Trung tâm giám định ma túy thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an làm nhiệm vụ tại Km10 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh theo hướng Hải Phòng - Hà Nội.

Đến 20h50, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng, kiểm tra đối với xe ô tô con biển số 14A-444.XX do tài xế N.T.C (27 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh) điều khiển theo hướng Hải Phòng – Hà Nội.

Qua kiểm tra nhanh nước tiểu tại chốt làm việc, tài xế C được xác định dương tính với ma tuý. Tại chốt làm việc, tài xế C khai nhận vừa đi dự sinh nhật bạn tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Khi được bạn mời sử dụng ma tuý, do nể bạn và nhận thức về pháp luật hạn chế nên đã sử dụng.

Đến khoảng 21h20 tối cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm tài xế L.T.T.Q (24 tuổi, trú tỉnh Nam Định) điều khiển xe ô tô 5 chỗ biển số 30G:479.XX cũng cho kết quả dương tính với ma tuý qua kiểm tra nhanh.

Khai nhận với lực lượng công an, tài xế Q cho biết về Hải Phòng đi chơi với bạn và có tổ chức đi bar. Tại bar, Q và nhóm bạn có sử dụng ma tuý tổng hợp dạng “kẹo, ke” do bạn mời.

Hiện 2 trường hợp nói trên đang tiếp tục bị lập biên bản, xử lý theo quy định.