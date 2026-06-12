El Nino, diễn biến mới nhất: El Nino đã xuất hiện, Việt Nam và Đông Nam Á chịu ảnh hưởng ở mức độ nào?

Diễn biến mới nhất về El Nino, dự báo ảnh hưởng của El Nino tại khu vực Đông Nam Á

Cập nhật diễn biến mới nhất về El Nino, hôm qua (11/6), Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) thông báo hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức hình thành ở vùng biển Thái Bình Dương và có thể đạt cường độ mạnh nhất trong nhiều thập kỷ.

NOAA xác nhận các điều kiện El Nino đã xuất hiện trong tháng qua, thể hiện qua việc nhiệt độ bề mặt nước biển tại Thái Bình Dương cao hơn mức trung bình. El Nino dự báo còn mạnh lên với xác suất khoảng 63% xảy ra một đợt El Nino cực mạnh trong giai đoạn tháng 11-2026 đến tháng 1-2027. Đây có thể là đợt El Nino có cường độ mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ xác nhận El Nino đã xuất hiện, dự báo còn tiếp tục gia tăng cường độ. Ảnh: Văn Long

Trong bối cảnh khí hậu toàn cầu bị tác động bởi hiện tượng El Nino, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) vừa ban hành báo cáo dự báo về khí hậu Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn tháng 6-8/2026.

Theo đó, từ 6-8/2026, nhiệt độ tại phần lớn khu vực Đông Nam Á được dự báo sẽ cao hơn mức trung bình nhiều năm.

Trong khi đó, lượng mưa có xu hướng thấp hơn bình thường ở phần lớn khu vực hải đảo Đông Nam Á, bao gồm miền Nam Philippines, Brunei Darussalam và Singapore. Đối với khu vực lục địa Đông Nam Á, lượng mưa được dự báo biến động khá đa dạng, từ thấp hơn đến cao hơn mức trung bình tùy từng nơi.

Bản đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á trong các tháng 6, 7 và 8 năm 2026. Ảnh: WMO.

Sau giai đoạn tháng 6–8, đa số các mô hình dự báo cho thấy El Nino sẽ tiếp tục phát triển và có thể đạt cường độ mạnh đến rất mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cũng lưu ý, dự báo El Nino gia tăng cường độ không đồng nghĩa với việc khí hậu Đông Nam Á sẽ chịu tác động nghiêm trọng hơn, mà chủ yếu làm gia tăng khả năng xuất hiện các hình thái thời tiết đặc trưng thường gắn liền với hiện tượng này.

Mùa gió mùa Tây Nam năm 2026 được dự báo sẽ bắt đầu vào khoảng thời gian trung bình nhiều năm tại phần lớn các quốc gia ASEAN. Riêng Việt Nam và Lào có khả năng xuất hiện gió mùa muộn hơn mức trung bình. Nhìn chung, cường độ gió mùa Tây Nam được dự đoán sẽ gần hoặc mạnh hơn mức trung bình ở hầu hết các khu vực Đông Nam Á.

Trong các tháng 6-7 năm 2026, tần suất bão nhiệt đới được dự báo sẽ ở mức dưới trung bình đến gần trung bình trên toàn khu vực.

El Nino xuất hiện tác động đến khí hậu Việt Nam như thế nào?

Theo WMO, tác động của El Niño đến khí hậu Việt Nam có sự phân hóa theo vùng. Do đó, diễn biến nhiệt độ và lượng mưa tại các khu vực trên cả nước được dự báo sẽ thay đổi theo những xu hướng khác nhau.

Về lượng mưa, trong giai đoạn từ tháng 6-8/2026, khu vực phía Bắc và phía Nam Việt Nam dự báo có lượng mưa gần mức trung bình, trung bình đến vượt mức trung bình so với mọi năm. Trong khi đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên khả năng có lượng mưa dưới mức trung bình.

Về nhiệt độ, nhiệt độ tại Việt Nam được dự báo cao hơn mức bình thường. Riêng khu vực phía Bắc Việt Nam, một số vùng được dự báo có xác suất 50% nhiệt độ cao hơn bình thường, 40% nhiệt độ gần mức bình thường và 10% nhiệt độ dưới mức bình thường.