Elon Musk bất ngờ kêu gọi đóng cửa đài Châu Âu tự do và Đài tiếng nói Hoa Kỳ

Tỷ phú người Mỹ Elon Musk đã kêu gọi đóng cửa hai đài phát thanh trên, ông tin rằng các phương tiện truyền thông này đang lãng phí tiền của người nộp thuế.

Musk đã chia sẻ bình luận của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về các Nhiệm vụ Đặc biệt Richard Grenell hôm 9/2, trong đó ông Grenell nói: "Radio Free Europe và Voice of America là những cơ quan truyền thông do người nộp thuế Mỹ trả tiền... Tôi đã làm việc với những phóng viên này trong nhiều thập kỷ. Đó là di tích của quá khứ". Ông cũng cho rằng người Mỹ không cần những cơ quan truyền thông này và đã đến lúc phải đóng cửa chúng.

Musk, người đã nhận được tư cách là công chức đặc biệt trong chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã đáp lại bình luận trên: "Phải, nên đóng cửa chúng".

Ông nêu ra một số lý do tại sao, theo ông, các đài này nên bị đóng cửa: "1/ Châu Âu hiện đã tự do (không tính đến bộ máy quan liêu ngột ngạt). Xin chào?? 2/ Không ai lắng nghe họ nữa. 3/ Chỉ có những kẻ điên cuồng cực tả tự nói chuyện với chính mình trong khi đốt cháy 1 tỷ USD/năm tiền thuế của người dân Mỹ" - tỷ phú này cho biết trong bài đăng của mình.

Musk, với tư cách là người đứng đầu DOGE, đã chỉ trích các khoản thanh toán của liên bang cho các tổ chức truyền thông như tạp chí Politico, hãng tin Associated Press và tờ báo The New York Times, coi đó là cách sử dụng tiền của người nộp thuế không hiệu quả và có động thái loại bỏ chúng.

Tương tự như vậy, Grenell, với tư cách là đặc phái viên của ông Trump, đã công khai lên án việc chính phủ chi tiêu cho các gói đăng ký phương tiện truyền thông, và đồng tình với quan điểm của Musk rằng nguồn tài trợ đó phải bị chấm dứt ngay lập tức.

Những lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh có sự giám sát chặt chẽ hơn và tranh cãi xung quanh các phương tiện truyền thông do chính phủ tài trợ, với việc chính quyền Trump thực hiện các bước để ngừng đăng ký các kênh như Politico.

Hôm 8/2, Tổng thống Trump, khi trả lời các câu hỏi của các nhà báo, đã xác nhận rằng ông đã chỉ thị cho Elon Musk xem xét "gần như mọi thứ", bao gồm cả chi tiêu cho Lầu Năm Góc và giáo dục tại Mỹ.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, một số điều sẽ được tìm thấy khá tệ.

Tuy nhiên một thẩm phán liên bang đã chặn Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk truy cập vào hồ sơ của Bộ Tài chính Hoa Kỳ có chứa dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Đặc biệt, việc truy cập vào số an sinh xã hội và tài khoản ngân hàng đã bị từ chối.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA là một tổ chức phát thanh truyền hình của Mỹ có trụ sở chính tại Washington, D.C., phát sóng bằng 47 ngôn ngữ và tiếp cận lượng khán giả hàng tuần là 278 triệu người. Người sáng lập là chính phủ liên bang Mỹ.