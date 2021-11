Elon Musk và Mark Zuckerberg: Tỷ phú sở hữu loại tiền điện tử nào?

Tiền điện tử là tiền kỹ thuật số được thiết kế để cho phép người dùng gửi thanh toán trực tuyến nhanh chóng ở mọi nơi trên thế giới, mà không cần thông qua ngân hàng, và cũng không có sự giám sát của bất kỳ chính phủ nào. Bắt đầu và vẫn bị chi phối phần lớn bởi đồng Bitcoin- loại tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Trong những năm tới, chìa khóa để các tỷ phú càng khẳng định vị thế tiếp theo có thể là về tiền điện tử hơn là cổ phiếu, trái phiếu, cổ phần tư nhân và quỹ đầu cơ truyền thống. Ảnh: @AFP.

Nhưng sau đó ngoài Bitcoin, đồng Ethereum, Dogecoin đều chứng kiến sự chuyển động mạnh mẽ đằng sau, đôi khi là từ các tỷ phú, bao gồm cả những người giàu nhất thế giới hiện tại. Vậy những người đàn ông giàu nhất thế giới đang sở hữu những loại tiền điện tử nào (mà chúng ta đã biết).

1. Elon Musk

Giám đốc điều hành Tesla và Ông chủ SpaceX, và người giàu nhất thế giới là một người hâm mộ đồng Dogecoin, và Musk cũng đã thể hiện tình yêu của mình đối với tiền điện tử và đặc biệt là đồng tiền theo chủ đề Shiba Inu rất rõ ràng trên Twitter.

Ảnh: @AFP.

Musk đã công bố số đồng Bitcoin của mình vào năm 2019, sau khi tuyên bố tiền điện tử tiên phong là "tuyệt vời", nói thêm rằng nó tốt hơn tiền giấy như một phương tiện trao đổi. Theo nhà báo kinh doanh công nghệ của hãng thông tấn AFP, số Bitcoin của anh ấy một phần được tặng từ một người bạn giấu tên.

Cuối cùng thì Musk- vào tháng 10/2021 đã tiết lộ rằng, các loại tiền điện tử duy nhất mà anh ấy nắm giữ là Bitcoin, Ethereum và Dogecoin và không có bất kỳ loại tiền điện tử nào khác. Nhưng Musk cũng đã nói rất rõ ràng rằng: "Đừng đặt cược cả trang trại vào tiền điện tử".

2. Jack Dorsey

Jack Dorsey, Giám đốc điều hành của Twitter và nhà cung cấp giải pháp thanh toán Square là một người thích đồng Bitcoin. Phát biểu tại hội nghị The B Word vào tháng 7/2021, Dorsey hỏi: "Nếu internet có cơ hội có được một loại tiền bản địa, thì đó sẽ là gì?". Anh ấy tiếp tục: "Đối với tôi, đó là Bitcoin vì những nguyên tắc đó, vì câu chuyện sáng tạo đó, vì khả năng phục hồi của nó".

Thực ra, Giám đốc điều hành Twitter và nhà truyền bá Bitcoin, Jack Dorsey đã say mê Bitcoin trong nhiều năm — thậm chí còn đi xa hơn nữa để tạo điều kiện cho việc mua Bitcoin vào công ty thanh toán của ông, Square vào năm 2018. Kể từ đó, Dorsey đã gợi ý rằng Bitcoin có thể trở thành tiền tệ của internet.

Ảnh: @AFP.

Tuy nhiên, Dorsey vẫn kín tiếng về số tiền thưởng Bitcoin của mình — lưu ý trong một câu trả lời trên Twitter rằng, anh ấy chỉ đơn giản là có "đủ".

Cũng theo Jack Dorsey, những người theo chủ nghĩa tối đa hóa đam mê bitcoin tên là cộng đồng Maxis tin rằng, Bitcoin- tiền điện tử lớn nhất thế giới sẽ là tài sản kỹ thuật số duy nhất sẽ cần thiết trong tương lai. Maxis tin rằng, tất cả các loại tiền kỹ thuật số khác đều kém hơn so với Bitcoin. Hệ tư tưởng chủ nghĩa tối đa hóa bitcoin giữ quan điểm rằng, các loại tiền điện tử khác không phù hợp với lý tưởng đã được thành lập bởi Satoshi Nakamoto, người đã tạo ra Bitcoin vào năm 2009, như rõ ràng từ một bài báo có tên 'Mạng Bitcoin P2P' từ Quỹ Bitcoin. Những người theo chủ nghĩa tối đa hóa bitcoin cũng tin rằng, những loại tiền điện tử khác được gọi là altcoin là không cần thiết và kém chất lượng.

3. Mark Zuckerberg

Vào tháng 5 năm nay, người sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg chia sẻ rằng anh ấy cũng sở hữu Bitcoin. Giám đốc điều hành Facebook (bây giờ là Meta), Mark Zuckerberg đã đăng một bức ảnh về khoản đầu tư bitcoin của anh ấy trên Facebook. Nhưng Zuckerberg có sở hữu bất kỳ Bitcoin thực sự nào không? Câu trả lời có lẽ là có, mặc dù đó là một số tiền không được tiết lộ.

Ảnh: @AFP.

Bên cạnh đó, chiến lược Metaverse của Zuckerberg đã đề cập đến việc can thiệp vào thanh toán kỹ thuật số trên đó có thể dựa trên một loại tiền điện tử. Vào năm 2018, Zuckerberg có quan điểm tích cực, đặc biệt là đối với công nghệ blockchain, anh nói rằng: "Công nghệ cung cấp năng lượng cho Bitcoin có thể giúp cải thiện Facebook trong tương lai".

4. Tim Cook

Ảnh: @AFP.

Tim Cook, Giám đốc điều hành của Apple tại một sự kiện đã làm rõ rằng, ông sở hữu tiền điện tử, với "việc sở hữu nó như một phần của danh mục đầu tư đa dạng là điều hợp lý." Đó chỉ là một cách khác để kết hợp lại câu nói cũ - đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ. "Nhân tiện, tôi không đưa ra lời khuyên đầu tư cho bất kỳ ai", Cook nói với Andrew Ross Sorkin tại hội nghị trực tuyến DealBook của New York Times, một lần nữa gợi ý rằng mặc dù ông đầu tư vào tiền điện tử, nhưng ông không hoàn toàn tự tin về điều đó. Ông cũng giải thích lý do tại sao Apple, với tư cách là một công ty, Apple sẽ không đầu tư vào tiền điện tử, việc nhắm đến tiền điệu tử chỉ ở góc độ cá nhân của ông mà thôi.

5. Bill Gates

Ảnh: @AFP.

Bill Gates không tuyên bố quyền sở hữu nhưng đã ám chỉ việc sở hữu Bitcoin. Gates trước đó đã thể hiện sự nhiệt tình với Bitcoin vào năm 2014, khi ông nói với trang Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn rằng, Bitcoin tốt hơn bất kỳ loại tiền tệ nào, Gates nói thêm rằng, có một người đã từng tặng ông ấy một số bitcoin vào ngày sinh nhật của mình, nhưng ông ấy đã bán nó vài năm sau đó, Bill Gates nói với đài CNBC.

6. Mark Cuban

Nhà đầu tư tỷ phú Mark Cuban rất lạc quan về tương lai của tiền điện tử và thường xuyên so sánh công nghệ blockchain với những ngày đầu của Internet. Đó là lý do tại sao trong nhiều năm, Cuban đã nắm giữ một số đồng tiền kỹ thuật số mà anh ấy đã mua trong "những ngày đầu", Cuban nói trong một tập gần đây của chương trình "The Delphi Podcast". Hiện tại, phân bổ danh mục đầu tư của anh ấy được chia nhỏ thành: "60% bitcoin, 30% Ethereum và 10% còn lại cho các đồng khác".

Ảnh: @AFP.

Theo Cuban, Bitcoin là "một sự thay thế tốt hơn cho vàng và nó sẽ tiếp tục đi lên", anh ấy nói. "Đó là lý do tại sao tôi sở hữu Bitcoin".

Có thể thấy, tầm quan trọng của tiền điện tử đối với các tỷ phú có thể thay đổi ngành quản lý tài sản, khi các ngân hàng tư nhân, nhà môi giới và các công ty quản lý tài sản tranh giành để phục vụ cho một nhóm khách hàng mới có nhiều hay sử dụng thường xuyên tiền điện tử. Trong những năm tới, chìa khóa để các tỷ phú càng khẳng định vị thế tiếp theo có thể là về tiền điện tử hơn là cổ phiếu, trái phiếu, cổ phần tư nhân và quỹ đầu cơ truyền thống.