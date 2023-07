Elton John là nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng được mến mộ trên khắp thế giới. Gần đây, Elton John đã biểu diễn trong chuyến lưu diễn cuối cùng của ông với tư cách nghệ sĩ. Chương trình diễn ra ở Stockholm, Thụy Điển. Chuyến lưu diễn này đặt dấu chấm cho một hành trình kéo dài 5 thập kỷ biểu diễn của ngôi sao người Anh.

Trong một video được chia sẻ trên tài khoản Instagram chính thức của mình, huyền thoại âm nhạc bày tỏ sự biết ơn đối với khán giả ủng hộ và tuyên bố rằng, đêm ở Stockholm sẽ là đêm cuối cùng. Quyết định này không nằm ngoài dự đoán, bởi Elton John trước đó đã từng tuyên bố giã từ các chuyến lưu diễn trong cuộc phỏng vấn năm 2018 với Anderson Cooper trên CNN.

Elton John tuyên bố giã từ lưu diễn

(Ảnh: IT)

Được biết đến với tên gọi "Farewell Yellow Brick Road tour", chuyến lưu diễn cuối cùng của Elton John bắt đầu vào năm 2018 và ban đầu dự kiến kết thúc vào năm 2021. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 nên đã phải hoãn lại.

Theo Elton John, chuyến lưu diễn "Farewell Yellow Brick Road tour" bao gồm hơn 300 buổi biểu diễn và thu hút hơn 6 triệu người hâm mộ từ nhiều nơi trên thế giới.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2018 với Anderson Cooper, Elton John tiết lộ rằng quyết định từ giã các chuyến lưu diễn là do mong muốn ưu tiên dành thời gian cho gia đình. Ông và chồng, David Furnish, có với nhau hai người con trai. Elton giải thích rằng, ông không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của các con mình và cảm thấy đã đến lúc phải thay đổi.

Mặc dù từ bỏ các chuyến lưu diễn nhưng Elton John vẫn bày tỏ ông sẽ tiếp tục gắn bó với âm nhạc và khẳng định sẽ phục vụ người hâm mộ tới khi hết sức lực.

Elton John, tên khai sinh là Reginald Kenneth Dwight, sinh ngày 25/3/1947, tại Pinner, Middlesex, Anh. Ông là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, được coi là một trong những nghệ sĩ thành công và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử âm nhạc đại chúng.

Elton John bộc lộ năng khiếu âm nhạc đặc biệt từ khi còn nhỏ. Ông bắt đầu chơi piano từ năm 3 tuổi và giành được học bổng của Học viện Âm nhạc Hoàng gia ở London ở tuổi 11. Khi còn là một thiếu niên, Elton John đã thành lập một ban nhạc tên là Bluesology và bắt đầu được công nhận về kỹ năng chơi piano cũng như giọng hát đặc biệt của mình.

Bước đột phá của Elton John đến vào năm 1970 với việc phát hành album mang tên ông, trong đó có bài hát nổi tiếng "Your Song". Khả năng âm nhạc và phong cách thời trang độc đáo giúp ông nhanh chóng trở thành một nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghiệp âm nhạc. Trong suốt những năm 1970, ông đã phát hành một loạt album thành công, bao gồm "Madman Across the Water", "Goodbye Yellow Brick Road" và "Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy".



Elton John đã thử nghiệm nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, bao gồm rock, pop, ballad và thậm chí cả disco. Các bài hát thường kết hợp giai điệu hấp dẫn với ca từ chân thành, giúp ông có một lượng người hâm mộ đông đảo.

Sự nghiệp của Elton John đạt đến đỉnh cao vào những năm 1980 với những bản "hit" như: "I'm Still Standing", "Sad Songs (Say So Much)" và "Nikita". Ông cũng được biết đến với công việc từ thiện, đặc biệt là nỗ lực nâng cao nhận thức và tài trợ cho nghiên cứu và điều trị HIV/AIDS.

Trong những năm qua, Elton John đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu, bao gồm năm giải Grammy, một giải Oscar, một giải Tony và một giải Kennedy Center Honor. Elton John đã bán được hơn 300 triệu đĩa trên toàn thế giới và trở thành một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán chạy nhất mọi thời đại.