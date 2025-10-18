Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 18/10/2025 13:20 GMT+7

Em gái đeo vòng cổ chứa tro cốt Từ Hy Viên

Theo Minh An Thứ bảy, ngày 18/10/2025 13:20 GMT+7
Từ Hy Đệ tiết lộ chiếc vòng cổ cô đeo có chứa một phần tro cốt của chị gái, diễn viên Từ Hy Viên. Món trang sức đặc biệt này do anh rể DJ Koo tự tay thiết kế.
Theo China Times, tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60, Từ Hy Đệ - em gái của Từ Hy Viên - gây chú ý khi tiết lộ chiếc vòng cổ cô đeo có chứa tro cốt của diễn viên quá cố. Món trang sức đặc biệt này do anh rể cô - DJ Koo - tự tay thiết kế.

Tại buổi lễ, Từ Hy Đệ nhận giải Người dẫn chương trình mảng giải trí xuất sắc. Trong bài phát biểu, cô nhắc đến Từ Hy Viên: “Chị tôi luôn ở bên, tôi đã mang chị theo cùng”.

Trong cuộc phỏng vấn sau buổi lễ, cô cũng xác nhận việc chiếc vòng cổ giữ một phần tro cốt của chị gái: “Đó là một phần của chị gái tôi. Tôi đeo nó khi tôi nhớ chị ấy. Tôi muốn chị bên cạnh trong những khoảnh khắc quan trọng. Khi cảm thấy bất lực, khổ đau, tôi muốn có chị gái mình ở bên”.

Từ Hy Đệ cũng cho biết mỗi khi nhớ chị, cô sẽ mang vòng cổ đó bên mình, đồng thời còn xăm tên thật của chị gái ở sau gáy. Cô còn tiết lộ sẽ hỏi ý anh rể về khả năng tổ chức một triển lãm tranh tưởng nhớ Từ Hy Viên trong thời gian tới.

Tu Hy Vien anh 1

Từ Hy Đệ xúc động tại lễ trao giải. Ảnh: Sanli.

Từ Hy Viên qua đời ở tuổi 48 vì biến chứng từ cúm và viêm phổi trong chuyến du lịch gia đình tại Nhật Bản vào dịp Tết Nguyên đán. Sau khi cô qua đời, DJ Koo và gia đình hoàn tất thủ tục hỏa táng tại Nhật Bản. Gia đình đưa tro cốt của cô về Đài Loan vào ngày 5/2. Từ Hy Viên được an nghỉ tại Kim Bảo Sơn, nghĩa trang tư nhân trên núi ở quận Jinshan, Đài Loan.

Trước đó, hồi giữa tháng 6, một nguồn tin từng tiết lộ DJ Koo chuẩn bị chuyển đến khu gần núi Kim Bảo Sơn, thành phố Tân Bắc. Anh tìm mua một căn hộ có ban công hướng ra ngọn núi, như một cách để luôn cảm nhận sự hiện diện của người vợ xấu số.

Anh hiện chưa có kế hoạch tái xuất, cho biết “chỉ khi nào chữa lành được nỗi đau trong lòng mới sẵn sàng tiếp tục công việc”. Anh cũng thường xuyên được bắt gặp đến nghĩa trang Kim Bảo Sơn thăm mộ vợ và dành thời gian vẽ tranh để tưởng niệm.

Ngoài ra, theo truyền thông Trung Quốc, việc phân chia tài sản thừa kế của Từ Hy Viên cũng đã được giải quyết. Theo luật pháp, tài sản của cố diễn viên được chia đều cho ba người, gồm DJ Koo và hai con.


