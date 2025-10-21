EU bóc phốt bí mật khủng của Nga

Tàu chở dầu (Ảnh: Postimees / Scanpix Baltics qua Reuters)

Điện Kremlin sử dụng những con tàu này để tránh các lệnh trừng phạt quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.

"Những con tàu này không chỉ hỗ trợ nền kinh tế chiến tranh của Nga mà còn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và an toàn hàng hải", bà Kallas phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao EU ở Luxembourg. Bà cảnh báo rằng một số tàu có thể được sử dụng làm bệ phóng cho UAV để do thám các nước châu Âu.

Các chuyên gia EU cho biết các tàu của hạm đội ngầm đã được sử dụng để triển khai máy bay không người lái. Họ dẫn chứng một sự cố gần đây ở Đan Mạch, khi máy bay không người lái tạm thời làm tê liệt giao thông hàng không ở Copenhagen.

Bà Kallas nói thêm: "Hạm đội bóng tối tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Nga và đồng thời đóng vai trò là bệ phóng cho các cuộc tấn công hỗn hợp".

Để ngăn chặn các hoạt động này, bà Kallas kêu gọi tăng cường giám sát và hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn, đặc biệt là với các quốc gia sở hữu những tàu chở dầu này. Bà cho biết các quốc gia này nên đồng ý cho hải quân EU kiểm tra các tàu bị nghi ngờ.

"Ba phái bộ hải quân của EU đã theo dõi hạm đội ngầm này kể từ tháng 6 năm 2025, bao gồm Chiến dịch Aspides, với sự tham gia của Đức. Nhiệm vụ này bảo vệ các tàu thương mại ở Biển Đỏ khỏi các cuộc tấn công của Houthi", bà Kallas cho biết.



Các cơ quan tình báo phương Tây và Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine (NSDC) trước đây đã đưa tin rằng Nga sử dụng tàu chở dầu để phóng UAV vào không phận EU và NATO.

Các nhà điều tra Đức đang điều tra mối liên hệ giữa một tàu chở hàng đáng ngờ của Nga và một nhóm máy bay không người lái được phát hiện trên bầu trời Schleswig-Holstein vào cuối tháng 9, tờ Der Spiegel đưa tin vào ngày 2/10.

Ngày 19/10, tờ Politico, trích dẫn một tài liệu ngoại giao của EU, cho biết Brussels có kế hoạch tăng cường thẩm quyền của khối trong việc lên tàu và kiểm tra các tàu bị nghi ngờ là thành viên của hạm đội ngầm của Nga. Cơ quan Hành động Đối ngoại Châu Âu đang xem xét các công cụ mới để cải thiện việc thực thi, bao gồm cả cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra tàu thuyền.