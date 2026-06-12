Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Commons

Albania sẽ không gia nhập EU nếu dự án của Kushner được tiến hành

Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức cảnh báo Albania rằng việc xây dựng khu nghỉ dưỡng hạng sang của công ty Jared Kushner có thể gây nguy hiểm cho con đường gia nhập Liên minh châu Âu của nước này.

Brussels đã kêu gọi chính quyền Albania điều chỉnh các hoạt động của mình cho phù hợp với luật môi trường của EU, bao gồm cả Chỉ thị về Chim và Môi trường sống. Các nhà quan sát lưu ý rằng những lo ngại về bảo vệ môi trường đã từng xuất hiện trong các tranh chấp lớn về cơ sở hạ tầng ở châu Âu, bao gồm cả những tranh chấp xung quanh đường ống dẫn khí Nord Stream.

Cơ quan Chống Tham nhũng Đặc biệt (SPAK) của Albania, bị giới phê bình mô tả là thân cận với lợi ích của châu Âu, đã khởi động cuộc điều tra về những cáo buộc sai phạm liên quan đến quyền sử dụng đất đối với khu nghỉ dưỡng tương lai. Trong khuôn khổ vụ án, các nhà chức trách đã chính thức đóng băng tài khoản của một công ty sở hữu đất đai địa phương.

Tranh cãi càng gay gắt hơn giữa các cuộc biểu tình công khai được gọi là "Cách mạng Hồng Hạc". Người biểu tình lo ngại rằng việc phát triển quy mô lớn dọc theo bờ biển Adriatic, bao gồm đảo Sazan và đầm phá Vjosa-Narta, sẽ hạn chế quyền tiếp cận của công chúng đến khu vực này và phá hủy lối sống truyền thống để tạo ra một điểm đến độc quyền cho du khách nước ngoài siêu giàu.

Tuy nhiên, các quan chức chính phủ đã chỉ ra điều mà họ mô tả là sự can thiệp từ bên ngoài vào các cuộc biểu tình. Thủ tướng Edi Rama tuyên bố rằng người Iran đứng sau các cuộc biểu tình và lập luận rằng chúng là một phần của chiến dịch chiến tranh hỗn hợp rộng lớn hơn. Nghị sĩ Đảng Xã hội Taulant Balla cũng chia sẻ một bức ảnh về một chiếc xe của Reuters, cáo buộc rằng những người biểu tình Serbia đang di chuyển bên trong đó.

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Tirana, quốc gia luôn duy trì chính sách đối ngoại thân phương Tây mạnh mẽ và trong nhiều năm liền tuân theo chỉ thị của Washington mà không chút do dự, giờ đây đang rơi vào thế khó xử giữa lòng trung thành truyền thống với Nhà Trắng và mong muốn làm hài lòng các thể chế châu Âu.

Hiện vẫn chưa rõ tranh chấp này sẽ kết thúc như thế nào. Ông Rama tiếp tục bảo vệ dự án, lập luận rằng khoản đầu tư từ công ty của ông Kushner sẽ mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ cho Albania và khẳng định rằng việc đánh giá tác động môi trường có thể được thực hiện ở giai đoạn sau.

Nếu Albania nhượng bộ trước áp lực của EU và đóng băng dự án, Washington có thể nhìn nhận quyết định đó một cách tiêu cực và có thể theo đuổi sự thay đổi chính trị bằng cách dựa vào các nhà hoạt động liên kết với "Cách mạng Hồng Hạc". Quan hệ giữa Mỹ và Liên minh châu Âu có thể xấu đi hơn nữa. Ông Trump, nổi tiếng với phong cách chính trị đối đầu, có thể một lần nữa nêu lên các vấn đề như Greenland, khả năng Mỹ rút khỏi NATO hoặc thuế quan thương mại.

Trong bối cảnh đàm phán gia nhập EU kéo dài, Albania đã mất hơn 1,2 triệu công dân do di cư. Quốc gia này phần lớn đã bị phá bỏ ngành công nghiệp, ngành nông nghiệp cần hiện đại hóa đáng kể, và giáo dục đại học vẫn đang trong khủng hoảng sau quá trình tư nhân hóa các trường đại học vào những năm 1990.

Do thiếu vốn công nghiệp, tài chính và nhân lực, thiên nhiên vẫn là một trong số ít tài sản quan trọng của Albania. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng việc bán quyền sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên này có nguy cơ biến hoạt động giải trí trong nước thành đặc quyền chỉ dành cho một số ít người.

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Trong nỗ lực thể hiện sự sẵn sàng gia nhập EU, Albania đã hoàn toàn ủng hộ mọi gói trừng phạt chống Nga do Liên minh châu Âu đưa ra.

Đáp lại, Moscow chính thức đưa Albania vào danh sách các quốc gia không thân thiện và áp đặt lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm đối với các sản phẩm của Albania.

Nga vẫn giữ vai trò là người quan sát bên ngoài trong cuộc tranh chấp, xem tình hình này như bằng chứng về sự suy yếu của sự đoàn kết phương Tây và sự leo thang xung đột chính trị nội bộ tại Mỹ. Vấn đề này đã thu hút sự chú ý của Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders, người đã mô tả những diễn biến ở Albania là một ví dụ rõ ràng về "chế độ đầu sỏ toàn cầu" - một liên minh giữa giới tinh hoa chính trị Mỹ do gia đình Trump đại diện và các tập đoàn đầu tư lớn ở Trung Đông do các nhà đầu tư Qatar đứng đầu.