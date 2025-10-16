Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 16/10/2025 08:51 GMT+7

EU đã sập bẫy của chính mình khi quá chú trọng vào Nga

Thứ năm, ngày 16/10/2025 08:51 GMT+7
Chi tiêu quá mức và thiếu kỷ luật tài chính đã đẩy Liên minh Châu Âu vào bẫy nợ: các quy tắc đã bị vi phạm trong nhiều thập kỷ, và không có cơ chế ổn định nào, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Chi tiêu quá mức và thiếu kỷ luật tài chính đã đẩy Liên minh Châu Âu vào bẫy nợ. Ảnh Getty

Điều này đe dọa những vấn đề lớn đối với hệ thống tài chính toàn cầu, nhưng các chính trị gia lại không muốn thỏa hiệp với lợi ích của mình. RIA Novosti phân tích những nguy cơ từ sự hoang phí của liên minh.

Đó là lỗi của bạn

Các nền kinh tế hàng đầu thế giới đang trải qua thời kỳ khó khăn. Những quyết định thiếu lý trí của các quan chức Brussels đã dẫn đến thâm hụt ngân sách đáng kể - vào năm 2024, con số này sẽ vượt quá 3% GDP tại 11 quốc gia. Tuy nhiên, EU vẫn tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng, và dường như sự hỗ trợ của IMF là rất cần thiết, theo báo cáo "Mất cân bằng ngân sách và bẫy nợ của EU" của Roscongress.

Theo IMF, không có quốc gia lớn nào trong EU quan tâm đến tình hình tài chính của họ: quy tắc Bohn, yêu cầu mức tăng nợ công phải được bù đắp bằng thặng dư ngân sách hiện tại và tương lai, đã không được tuân thủ trong nhiều thập kỷ.

Tiêu chuẩn Bohn cho phép vay nợ không quá 60% GDP, nhưng 13 trong số 27 quốc gia EU có gánh nặng nợ cao hơn. Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Cơ quan Thống kê Liên minh Châu Âu (Eurostat), tính đến cuối quý I năm 2025, tổng nợ công của khu vực đồng euro là 88%, và của toàn EU là 81,8%.

Ngay cả những nước bảo lãnh cho các quy tắc Maastricht cần thiết cho việc gia nhập khu vực đồng euro, bao gồm Đức, Ý và Pháp, cũng không tuân thủ. Tình hình đang rất tồi tệ ở Pháp.

Mặc dù là một trong những nước có gánh nặng thuế cao nhất trong OECD, chi tiêu công của Paris - chiếm 57,1% GDP - vẫn là mức cao nhất trong EU. Tính đến cuối quý I, gánh nặng nợ công đã đạt 114,1% GDP, tương đương 3,3 nghìn tỷ euro. Con số này thấp hơn Hy Lạp (152,5%) và Ý (137,9%), nhưng Pháp lại có thâm hụt ngân sách cơ bản đáng kể. Theo ước tính của Fitch, nợ công của Pháp sẽ tiếp tục tăng và đạt 121% GDP vào năm 2027.

Ở Ý, họ dự đoán mức tăng trưởng là 138% GDP, và nếu tăng trưởng kinh tế thấp hơn mục tiêu 1,2% thì thậm chí còn thấp hơn nữa.

Nợ của Đức chiếm 62,9% GDP, mức cao nhất trong nhóm G7. Tuy nhiên, vào tháng 3, Berlin đã phê duyệt việc nới lỏng cái gọi là phanh nợ - một cơ chế giới hạn thâm hụt cơ cấu của ngân sách liên bang ở mức 0,35% GDP. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế đang rất đáng lo ngại: trong nửa đầu năm, số lượng doanh nghiệp phá sản đã tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2024. Tác động của thuế quan Mỹ cũng có tác động: GDP giảm 0,3% trong quý II.

Tất cả những điều này tạo ra nguy cơ suy yếu đầu máy tài chính của châu Âu và đang gây ra mối quan ngại nghiêm trọng trên lục địa. Nếu điều này tiếp tục, niềm tin vào đồng euro như một loại tiền tệ dự trữ sẽ bị lung lay. Và trong trường hợp vỡ nợ, toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng, các nhà phân tích cảnh báo.

Một nhiệm vụ khó khăn

Những nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách cho đến nay vẫn chưa thành công và chỉ làm gia tăng bất ổn chính trị. Vấn đề là các chính phủ tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn mà bỏ bê dài hạn, trong khi các vấn đề nhân khẩu học và khủng hoảng di cư đang gây thêm áp lực lên tài chính công. Chi phí an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe đang tăng cao, trong khi việc làm lại giảm sút. Một khoản ngân sách đáng kể đang được chi cho chi tiêu quân sự và quá trình chuyển đổi xanh.

"Trong thời đại lãi suất bằng 0 và âm, nợ công lớn không phải là vấn đề nghiêm trọng, và một cảm giác sai lầm về sự vô hạn đã xuất hiện. Nợ công dần chuyển từ một công cụ kinh tế thuần túy thành một công cụ kiểm soát chính trị. Vấn đề này đã được phơi bày trong các cuộc khủng hoảng năm 2008 và 2020", Dmitry Matyushenkov, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Pháp luật, giải thích.

Hơn nữa, nhiều quốc gia đơn giản là thiếu một cơ chế giảm nợ, các nhà phân tích lưu ý. Và cho đến gần đây, các nhà chức trách EU tỏ ra ít quan tâm đến những khó khăn tài chính trong nước. Các quan chức đang bận tâm đến các lệnh trừng phạt chống lại Nga, theo Sergei Zainullin, phó giáo sư tại Khoa Kinh tế của Đại học RUDN. "Tuy nhiên, cú sốc kinh tế đã giáng xuống chính EU, gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng và sự suy giảm trong các lĩnh vực chủ chốt, bao gồm luyện kim, hóa chất, sản xuất ô tô và sản xuất phân bón khoáng sản. Tất cả những điều này đã hạn chế đáng kể khả năng tăng trưởng GDP", ông lưu ý.

Tình trạng này phần lớn liên quan đến chính cấu trúc của EU. "Không giống như các quốc gia liên bang, EU không có công cụ tập trung nào để phân phối lại nguồn lực hoặc ổn định nền kinh tế riêng lẻ. Thêm vào đó, mỗi quốc gia tự xây dựng ngân sách riêng và Brussels có thể đưa ra khuyến nghị, nhưng không có quyền can thiệp. Thêm vào đó là cấu trúc thể chế yếu kém: Ủy ban Châu Âu không có thực quyền thực thi kỷ luật ngân sách. Các quyết định được đưa ra dựa trên sự đồng thuận trong Hội đồng EU, nơi mọi người đều bảo vệ lợi ích của mình", Sergey Varfolomeev, cố vấn đầu tư tại Ngân hàng Nga và là đối tác tại Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC) cho biết.

Có một lối thoát

Các chuyên gia đồng ý rằng có thể thoát khỏi bẫy nợ. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi hành động phối hợp. "Dù thế nào đi nữa, tăng trưởng GDP là cần thiết, nghĩa là đầu tư vào số hóa, chuyển đổi năng lượng và cơ sở hạ tầng. Nhưng điều này cũng đòi hỏi phải vay nợ", Varfolomeev lập luận.

Cần phải tạo ra các công cụ thống nhất, chẳng hạn như một quỹ ổn định với các nghĩa vụ nợ chung. Một quỹ như vậy có thể nhận được xếp hạng tín nhiệm cao nhất nhờ các quốc gia có kỷ luật tài chính mạnh mẽ, chẳng hạn như Đức và Hà Lan. Điều này sẽ phân tán rủi ro và giảm bớt áp lực lên các nền kinh tế nợ nần nhiều hơn bằng cách giảm chi phí vay, Matyushenkov nói thêm.

Tuy nhiên, các nước Bắc Âu không muốn trợ cấp cho các nền kinh tế kém kỷ luật hơn. Ngoài ra còn có những rào cản pháp lý, chẳng hạn như Điều 125 của Hiệp ước Lisbon, hạn chế sự liên đới về nợ.

Tuy nhiên, người châu Âu vẫn có khả năng hành động cùng nhau. Ví dụ, năm 2020, họ đã khởi động thành công chương trình hỗ trợ đại dịch NextGenerationEU. Giờ đây, các công cụ hạn chế tương tự có thể được coi là một sự thỏa hiệp, mặc dù điều này đòi hỏi sự nhất trí, đảm bảo và giám sát chặt chẽ. Và ngay cả trong những hoàn cảnh thuận lợi, việc phá vỡ bế tắc cũng sẽ mất ít nhất 15 năm.

Show diễn thời trang độc bản tái hiện tinh hoa bánh dân gian
Chuyển động Sài Gòn

Show diễn thời trang độc bản tái hiện tinh hoa bánh dân gian

Chuyển động Sài Gòn

Triển lãm “Miệt cù lao” của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công tái hiện tinh hoa bánh dân gian, khiến khán giả xúc động khi tìm thấy ký ức tuổi thơ của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Tin tức

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Thường xuyên uống nước tăng lực chống buồn ngủ khi lái xe, người đàn ông nhận cảnh báo bất ngờ từ bác sĩ
Xã hội

Thường xuyên uống nước tăng lực chống buồn ngủ khi lái xe, người đàn ông nhận cảnh báo bất ngờ từ bác sĩ

Xã hội

Do thường xuyên phải lái xe đường dài, người đàn ông có đêm uống hết cả vỉ nước tăng lực. Ban ngày khi về nhà anh lại ngủ li bì, hầu như không vận động, khi khám bác sĩ anh nhận kết quả bất ngờ, nguy cơ đột quỵ bất cứ lúc nào.

Tiền vệ Hà Nội FC: Giành 10 danh hiệu, vẫn "vô duyên" với ĐT Việt Nam
Thể thao

Tiền vệ Hà Nội FC: Giành 10 danh hiệu, vẫn “vô duyên” với ĐT Việt Nam

Thể thao

Tuy đã giành được 10 danh hiệu cùng Hà Nội FC nhưng tiền vệ Đậu Văn Toàn vẫn chưa một lần được khoác áo ĐT Việt Nam.

Loài 'rau vua' phủ xanh cát trắng ở làng Chăm, tỉnh Khánh Hòa, cứ bẻ măng non là bán đắt như tôm tươi
Nhà nông

Loài "rau vua" phủ xanh cát trắng ở làng Chăm, tỉnh Khánh Hòa, cứ bẻ măng non là bán đắt như tôm tươi

Nhà nông

Giữa các triền cát trắng mênh mông của xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa mới (trước sáp nhập thuộc tỉnh Ninh Thuận) cái tên Hùng Ky - người đồng bào Chăm trồng măng tây xanh (rau vua) ở thôn Tuấn Tú đã trở thành niềm tự hào của bà con nơi đây.

Muốn biết thông tin đất đai, người dân được quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước nào cung cấp?
Bạn đọc

Muốn biết thông tin đất đai, người dân được quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước nào cung cấp?

Bạn đọc

Người dân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước cung cấp dữ liệu đất đai như bản đồ địa chính, hồ sơ thửa đất, thông tin quy hoạch sử dụng đất. Quy định này được nêu rõ tại Quyết định 2304/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Mỹ tiết lộ mục tiêu tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào Nga
Điểm nóng

Mỹ tiết lộ mục tiêu tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào Nga

Điểm nóng

Các quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc đã lên tiếng cảnh báo ngày càng gia tăng về các cuộc thảo luận liên quan đến việc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, cảnh báo rằng động thái này có thể bị Moscow diễn giải là một hành động leo thang trực tiếp.

Yến Nhi vượt đau đớn để thi Bán kết Miss Grand International 2025
Văn hóa - Giải trí

Yến Nhi vượt đau đớn để thi Bán kết Miss Grand International 2025

Văn hóa - Giải trí

Sau nhiều lùm xùm, phần thể hiện của Hoa hậu Yến Nhi tại Bán kết Miss Grand International 2025 được khán giả đánh giá tích cực.

Nông thôn Tây Bắc: Giữ rừng, đời sống người dân Điện Biên được nâng cao
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Giữ rừng, đời sống người dân Điện Biên được nâng cao

Điện Biên Hôm Nay

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tiếp tục khẳng định hiệu quả rõ nét tại tỉnh Điện Biên. Việc chi trả DVMTR cho hàng nghìn chủ rừng, đã giúp người dân có thêm thu nhập, góp phần phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ rừng.

Nữ diễn viên đang gây tranh cãi trong 'Cách em một milimet', tuổi U40 mẹ đơn thân, từng là hotgirl đình đám
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên đang gây tranh cãi trong "Cách em một milimet", tuổi U40 mẹ đơn thân, từng là hotgirl đình đám

Văn hóa - Giải trí

Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) vai Ngân trong "Cách em 1 milimet" xinh đẹp, quyến rũ nhưng sự xuất hiện của cô khiến khán giả thất vọng, dọa bỏ phim chỉ vì một chi tiết.

4 cây cảnh trồng trong chậu nhỏ, vừa để ăn, vừa làm ban công thêm đẹp mắt, lung linh gọi nắng về
Gia đình

4 cây cảnh trồng trong chậu nhỏ, vừa để ăn, vừa làm ban công thêm đẹp mắt, lung linh gọi nắng về

Gia đình

4 loại cây cảnh trồng trong chậu nhỏ này không chỉ mang lại thực phẩm tươi ngon mà còn làm bừng sáng ban công nhà bạn.

LĐBĐ Malaysia "trảm" HLV Peter Cklamovski?
Thể thao

LĐBĐ Malaysia “trảm” HLV Peter Cklamovski?

Thể thao

LĐBĐ Malaysia (FAM) đang chờ ủy ban kỷ luật liệu có hành động gì đối với HLV Peter Cklamovski liên quan đến những bình luận gần đây của ông, vốn bị xem là chỉ trích cơ quan này.

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Giá dầu trong nước được dự báo sẽ giảm?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Giá dầu trong nước được dự báo sẽ giảm?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 16/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay thứ 5 tiếp tục đà suy giảm, nhưng giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường giao ngay đang có xu hướng tăng nhẹ.

Philippines kéo dài lệnh cấm nhập gạo hết năm 2025, thị trường gạo châu Á có giá thấp nhất trong nhiều năm
Nhà nông

Philippines kéo dài lệnh cấm nhập gạo hết năm 2025, thị trường gạo châu Á có giá thấp nhất trong nhiều năm

Nhà nông

Thị trường gạo châu Á đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh khi giá gạo xuất khẩu tại các nước sản xuất lớn đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu.

Kaity Nguyễn: 'Anh Bảo Định uy hiếp tôi sau đó xin lỗi tôi hoài'
Văn hóa - Giải trí

Kaity Nguyễn: "Anh Bảo Định uy hiếp tôi sau đó xin lỗi tôi hoài"

Văn hóa - Giải trí

Kaity Nguyễn chia sẻ ấn tượng sâu sắc về diễn viên Bảo Định trong phim "Tử chiến trên không", đặc biệt là sự hết mình của nam diễn viên.

CIA đang chuẩn bị tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela
Điểm nóng

CIA đang chuẩn bị tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, ông đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động trên lãnh thổ Venezuela.

Loại quả rừng đem làm mứt, nước ép, xà phòng, mang lên 'chợ số' lại đắt hàng, người dân bản vùng cao Sơn La hết nghèo
Nhà nông

Loại quả rừng đem làm mứt, nước ép, xà phòng, mang lên "chợ số" lại đắt hàng, người dân bản vùng cao Sơn La hết nghèo

Nhà nông

Nhờ áp dụng công nghệ số vào sản xuất, quảng bá, bán hàng, người dân ở Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La) tiêu thụ sơn tra (hay còn gọi là quả táo mèo) thuận lợi và hiệu quả hơn. Trong đó, có nhiều gia đình có thu nhập từ 60 - 100 triệu đồng/năm.

Làng này ở Hà Tĩnh có tuyến đường hoa giấy nông thôn mới, 2 bên toàn nhà to đẹp, vùng quê đáng sống
Nhà nông

Làng này ở Hà Tĩnh có tuyến đường hoa giấy nông thôn mới, 2 bên toàn nhà to đẹp, vùng quê đáng sống

Nhà nông

Những tuyến đường nông thôn mới trồng hoa giấy trải dài khang trang, rộng rãi; một khung cảnh yên bình với đầy đủ sắc màu mướt xanh của cây xanh, hoa tươi…thôn Việt Yên, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) đã tạo nên những ấn tượng khó quên nếu ai từng một lần đến thăm.

Nhiều trụ sở công tiền tỷ giữa trung tâm Đà Nẵng hoang phế, người dân xót xa vì lãng phí
Nhà đất

Nhiều trụ sở công tiền tỷ giữa trung tâm Đà Nẵng hoang phế, người dân xót xa vì lãng phí

Nhà đất

Cả loạt trụ sở công trị giá hàng chục tỷ đồng ngay giữa trung tâm TP. Đà Nẵng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính đang bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, khiến nhiều người dân không khỏi xót xa trước sự lãng phí và nhếch nhác giữa lòng đô thị văn minh.

LĐBĐ Malaysia doạ kiện FIFA lên CAS
Thể thao

LĐBĐ Malaysia doạ kiện FIFA lên CAS

Thể thao

FAM chuẩn bị kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau vụ 7 cầu thủ nhập tịch, trước nguy cơ bóng đá Malaysia chịu án phạt dài hạn như Đông Timor.

Kinh tế hợp tác xã và trang trại, trụ cột mới của nông thôn hiện đại Hà Nội (Bài 4)
Tin tức

Kinh tế hợp tác xã và trang trại, trụ cột mới của nông thôn hiện đại Hà Nội (Bài 4)

Tin tức

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, kinh tế hợp tác và kinh tế trang trại đang trở thành trụ cột mới của nông thôn hiện đại, đưa nông nghiệp Thủ đô phát triển xanh, bền vững và giàu giá trị.

Động thái của Tập đoàn Sơn Hải trước đám cưới của 'quý tử' với hoa hậu Đỗ Thị Hà
Kinh tế

Động thái của Tập đoàn Sơn Hải trước đám cưới của "quý tử" với hoa hậu Đỗ Thị Hà

Kinh tế

Trước đám cưới của doanh nhân Nguyễn Viết Vương, con trai của ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải với hoa hậu Đỗ Thị Hà, công ty này đã nâng vốn điều lệ lên 4.478 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần so với mức 2.365 tỷ đồng tại lần công bố vốn gần nhất vào tháng 8/2022.

Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII: Phấn đấu là Thủ đô xanh, thông minh, người dân hạnh phúc, TP kết nối toàn cầu
Tin tức

Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII: Phấn đấu là Thủ đô xanh, thông minh, người dân hạnh phúc, TP kết nối toàn cầu

Tin tức

TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, người dân hạnh phúc và hướng tới trở thành "thành phố kết nối toàn cầu" vào năm 2045.

Giá chung cư vẫn “nóng”, lượng giao dịch quý 3/2025 cao nhất kể từ năm 2018
Nhà đất

Giá chung cư vẫn “nóng”, lượng giao dịch quý 3/2025 cao nhất kể từ năm 2018

Nhà đất

Theo báo cáo của CBRE, thị trường căn hộ Việt Nam trong quý 3/2025 ghi nhận mức giao dịch và nguồn cung cao nhất kể từ năm 2018. Tuy nhiên, các con số kỷ lục ấy lại phản chiếu nghịch lý “thừa nhà cao cấp, thiếu nhà bình dân” ngày càng rõ rệt.

Hải Phòng quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nước mắm đặc sản, các loại thủy sản chế biến
Nhà nông

Hải Phòng quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nước mắm đặc sản, các loại thủy sản chế biến

Nhà nông

Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị “Quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nước mắm và thủy sản chế biến tại Hải Phòng năm 2025”.

Công ty con của Vinhomes làm khu đô thị sân golf hơn 11.000 tỷ đồng tại Hải Phòng
Nhà đất

Công ty con của Vinhomes làm khu đô thị sân golf hơn 11.000 tỷ đồng tại Hải Phòng

Nhà đất

Liên danh Thái Sơn - Hoàng Hiệp vừa được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt làm chủ đầu tư Khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng, tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng, quy mô hơn 126 ha với sân golf 18 hố và khu đô thị.

Nuôi con động vật 'dễ nổi khùng' nếu bị trêu chọc, anh nông dân Nghệ An tự trả lương “khủng”/tháng
Nhà nông

Nuôi con động vật "dễ nổi khùng" nếu bị trêu chọc, anh nông dân Nghệ An tự trả lương “khủng”/tháng

Nhà nông

Anh Dưng ở xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An nuôi ong vò vẽ, loài ong nổi tiếng hung dữ "dễ nổi khùng" nếu bị trêu chọc, để lấy nhộng ong bán. Nhộng ong vò vẽ béo tròn được nhiều người tìm mua, có từng nào cũng bán hết giúp anh Dưng thu nhập cả chục triệu mỗi tháng.

Nữ sinh lớp 10 là thủ khoa thi HSG môn tiếng Anh lớp 12 Hà Nội: Nhiều thành tích đáng nể, không phải lần đầu 'vượt cấp'
Xã hội

Nữ sinh lớp 10 là thủ khoa thi HSG môn tiếng Anh lớp 12 Hà Nội: Nhiều thành tích đáng nể, không phải lần đầu "vượt cấp"

Xã hội

Dù mới học lớp 10, em Nguyễn Diệu Hà đã vượt qua nhiều anh chị lớp 11, 12 để xuất sắc giành giải Nhất và là thủ khoa trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố Hà Nội môn Tiếng Anh.

30.000 nhà đầu tư trong vụ án Shark Bình liệu có lấy lại được tiền?
Bạn đọc

30.000 nhà đầu tư trong vụ án Shark Bình liệu có lấy lại được tiền?

Bạn đọc

Shark Bình và các đồng phạm bị cáo buộc rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa, thu giữ tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng. Hiện mới có 4 nhà đầu tư gửi đơn tố giác, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra: 30.000 nhà đầu tư liệu có lấy lại được tiền?

Xe thô sơ do súc vật kéo có được vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường giao thông ở tỉnh Bắc Ninh sau 1/11/2025?
Nhà nông

Xe thô sơ do súc vật kéo có được vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường giao thông ở tỉnh Bắc Ninh sau 1/11/2025?

Nhà nông

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 43/2025/QĐ-UBND quy định về phạm vi hoạt động của xe thô sơ và sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2025.

