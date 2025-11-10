EVNCPC: Cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 (Kalmaegi)

Hiện còn hơn 258.000 khách hàng tại Gia Lai và Đắk Lắk (chiếm 5,2% tổng số khách hàng toàn EVNCPC) đang được các Công ty Điện lực và các Đội xung kích EVNCPC, với tổng lực hơn 2.300 cán bộ, kỹ sư, công nhân, khẩn trương khắc phục sự cố, nỗ lực sớm đưa điện trở lại phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân.

Đối với lưới điện trung áp, toàn hệ thống xảy ra 468 vụ sự cố; đến nay đã khôi phục 353 vụ (75,4%), còn 115 vụ đang tiếp tục được xử lý.

Toàn hệ thống có 19.563 trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng, trong đó 16.473 trạm (84,2%) đã được khôi phục, còn 3.090 trạm (5,4%) đang được xử lý. Công suất bị mất hiện còn khoảng 149 MW, tương đương 3,9% phụ tải cực đại toàn hệ thống (Pmax = 3.803 MW).

Cụ thể, Công ty Điện lực Gia Lai đã khôi phục 117/208 vụ sự cố; còn 203.466 khách hàng (20,8%) và 2.382 trạm biến áp (20,6%) đang mất điện, công suất mất ước tính 126,6 MW (18,9%).

Công ty Điện lực Đắk Lắk đã khôi phục 89/113 vụ sự cố; còn 54.712 khách hàng (5,8%) và 708 trạm biến áp (6,7%) đang mất điện, công suất mất 22,3 MW (4,1%).

Trên lưới điện 110kV, đến tối 9/11, tuyến đường dây 110kV Hoài Nhơn – Phù Mỹ thuộc Công ty Điện lực Gia Lai, là tuyến cuối cùng bị ảnh hưởng, đã được khẩn trương xử lý và đóng điện trở lại, đưa toàn bộ lưới điện 110kV của EVNCPC vận hành ổn định, an toàn.

EVNCPC tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện và thiết bị, phấn đấu hoàn thành khôi phục cấp điện toàn bộ khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian sớm nhất, bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định, phục vụ nhân dân sau bão.