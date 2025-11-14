EVNNPC giữ ổn định cung cấp điện, vượt khó hoàn thành các chỉ tiêu tháng 10/2025

Nỗ lực phục hồi sau bão, sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng

Tháng 10/2025, cơn bão số 10 (BUALOI) và hoàn lưu bão số 11 (MATMO) gây mưa lũ lớn tại nhiều tỉnh miền Bắc như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng…, làm hư hại công trình điện và ảnh hưởng việc cung cấp điện trên diện rộng.

Cán bộ EVNNPC hướng dẫn khách hàng sử dụng các tính năng trên App của ngành Điện. Ảnh: PV

Ngay sau bão, EVNNPC huy động hàng nghìn nhân lực cùng vật tư, thiết bị, khẩn trương xử lý sự cố, khôi phục cấp điện nhanh nhất có thể, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động. Công đoàn Tổng công ty cũng kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ hàng tỷ đồng cho các đơn vị và gia đình CBCNV bị thiệt hại.

EVNNPC chủ động ứng phó, quyết liệt khắc phục lưới điện sau bão số 5

Về sản xuất – kinh doanh, điện thương phẩm tháng 10 đạt 9,19 tỷ kWh, tăng 8,96% so với cùng kỳ 2024; lũy kế 10 tháng đạt 89,297 tỷ kWh, tương ứng 82% kế hoạch năm. Tổn thất điện năng duy trì ở mức thấp, chỉ 3,57% trong tháng và 3,54% lũy kế – giảm 0,19% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,46% so với kế hoạch được giao.

Hoạt động kinh doanh – dịch vụ khách hàng tiếp tục chuyển biến tích cực. EVNNPC đã cấp điện mới cho 26.465 khách hàng trong tháng, gồm 226 khách hàng trung áp. Lũy kế 10 tháng, Tổng công ty đã cấp điện cho 256.393 khách hàng, trong đó có 2.602 khách hàng trung áp; thời gian giải quyết đều rút ngắn so với quy định của EVN và cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, EVNNPC đẩy mạnh triển khai dự án hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) để giảm quá tải, nâng cao chất lượng điện năng, tăng khả năng tích hợp năng lượng tái tạo. Đến nay, phương án đầu tư sơ bộ cho 47 trạm thuộc 8 đơn vị, với tổng công suất dự kiến 305 MW, đã được hoàn thiện và sẵn sàng triển khai.

Trong công tác đầu tư xây dựng, dù điều kiện thi công bất lợi, EVNNPC vẫn khởi công 20 dự án 110kV trong tháng 10; lũy kế 55/76 dự án, đạt 72,3% kế hoạch điều chỉnh và bằng 128% so với cùng kỳ. Tổng công ty cũng đã đóng điện 3 dự án, lũy kế 57/101 dự án, đạt 56,4% kế hoạch điều chỉnh.

Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh trên toàn hệ thống, góp phần nâng cao năng lực quản trị và vận hành.

EVNNPC nâng cấp sửa chữa lưới điện. Ảnh: PV

Tập trung nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2025

Bước vào giai đoạn nước rút, EVNNPC tập trung bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tiếp tục giảm tổn thất điện năng. Các đơn vị được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình trung thế và công trình trọng điểm, tối ưu phương thức vận hành nhằm hạn chế quá tải giờ cao điểm.

EVNNPC cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các tồn tại trên lưới điện lâu năm, đặc biệt hệ thống thoát sét; đồng thời ứng dụng AI trong kiểm tra hiện trường, phát hiện khiếm khuyết và chuẩn hóa dữ liệu trên phần mềm PMIS.

Cán bộ EVNNPC kiểm tra sửa chữa hệ thống điện. Ảnh: PV

Trong lĩnh vực an toàn lao động, Tổng công ty duy trì giám sát qua hệ thống ECP, ứng dụng AI, xử lý nghiêm vi phạm và bảo đảm sức khỏe người lao động trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Về kinh doanh điện năng, EVNNPC phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2025; triển khai xây dựng kế hoạch 2026–2030; thí điểm giá điện hai thành phần; kiểm thử phần mềm sản xuất – kinh doanh dịch vụ điện lực; chuẩn bị hạ tầng cho App CSKH dùng chung của EVN và hệ thống tổng đài mới.

Song song, nhiều hoạt động tri ân – an sinh xã hội được triển khai như “Tuần lễ hồng EVN”, “Thắp sáng đường quê”, sửa chữa điện miễn phí cho hộ nghèo, tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và an toàn.