“F1” của Brad Piit tiến gần ngưỡng bom tấn toàn cầu

Bộ phim “F1” do Brad Pitt thủ vai chính, do Apple sản xuất và Warner Bros. phát hành, đã thu về 55,6 triệu USD tại thị trường nội địa và 88,4 triệu USD quốc tế chỉ trong ba ngày đầu công chiếu, đưa tổng doanh thu toàn cầu lên 144 triệu USD.

Ngày 30/6, giới quan sát ngành công nghiệp điện ảnh ghi nhận “F1” là cú ra mắt thành công nhất của Apple từ trước đến nay trên thị trường chiếu rạp. Bộ phim đạt doanh thu 55,6 triệu USD tại Bắc Mỹ, phù hợp với kỳ vọng trong khoảng 50–60 triệu USD, đồng thời tạo bất ngờ khi thu thêm 88,4 triệu USD từ 78 thị trường quốc tế. Đây là lần hiếm hoi một bộ phim nguyên bản, không thuộc loạt phim nhượng quyền nào, đạt được hiệu ứng lớn như vậy tại phòng vé.

Apple đã đầu tư gần 250 triệu USD để sản xuất “F1” (một số nguồn cho rằng con số thực tế tiệm cận 300 triệu USD), chưa bao gồm chi phí tiếp thị toàn cầu. Do không sở hữu mạng lưới phát hành, Apple đã ký hợp đồng phân phối với Warner Bros. và chia phần trăm doanh thu theo các mốc cụ thể.

Khác với các hãng phim truyền thống, Apple không đặt trọng tâm vào lợi nhuận phòng vé. Với vốn hóa thị trường hơn 3.000 tỷ USD, công ty này xem phim ảnh là công cụ mở rộng sức ảnh hưởng của hệ sinh thái Apple TV+. Theo đó, chiến dịch quảng bá “F1” tập trung vào nền tảng số và trải nghiệm người dùng. Trailer phim được đặt ngay trang chủ của Apple TV+, còn người dùng iPhone nhận được thông báo đẩy kèm mã giảm giá 10 USD nếu mua từ hai vé trở lên qua Fandango. Chiến lược tiếp cận này hướng đến nhóm khán giả trưởng thành – đối tượng ngày càng ít đến rạp.

Bộ phim “F1” do Brad Pitt thủ vai chính, do Apple sản xuất và Warner Bros. phát hành, đã thu về 55,6 triệu USD tại thị trường nội địa. BBC.

Trong bài trả lời tạp chí Variety, ông Tim Cook – Giám đốc điều hành Apple – khẳng định công ty không kỳ vọng tăng doanh số phần cứng thông qua phim ảnh. “Chúng tôi làm phim để kể những câu chuyện tốt. Nếu phim trở thành một ngành kinh doanh hiệu quả, đó là kết quả chúng tôi mong đợi”, ông nói.

Kể từ khi bước chân vào điện ảnh, Apple từng tài trợ nhiều tác phẩm lớn như “Killers of the Flower Moon” của đạo diễn Martin Scorsese hay “Napoleon” của đạo diễn Ridley Scott, nhưng không thu được lợi nhuận. Phim “CODA” – phát hành trực tuyến – là tác phẩm duy nhất từng mang về giải Oscar cho hãng, song cũng không tạo hiệu ứng thương mại. Với “F1”, Apple đã tiến gần hơn đến dòng phim bom tấn có sức hút đại chúng. Doanh thu hiện tại của phim đã gần vượt tổng doanh thu của “Killers of the Flower Moon” (158 triệu USD) và nhiều khả năng sẽ vượt qua “Napoleon” (221 triệu USD), trở thành phim có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Apple.

“F1” do đạo diễn Joseph Kosinski thực hiện, với sự tham gia sản xuất của Jerry Bruckheimer và tay đua bảy lần vô địch thế giới Lewis Hamilton. Câu chuyện phim xoay quanh một tay đua kỳ cựu (do Brad Pitt thủ vai) trở lại đường đua để huấn luyện một tân binh trẻ (do Damson Idris thủ vai) và vực dậy một đội đua đang bên bờ vực phá sản.

Để tạo nên những cảnh đua xe chân thực nhất, đoàn phim đã ghi hình tại nhiều chặng đua thật trong giải Formula 1, bao gồm Silverstone, Las Vegas và Abu Dhabi. Brad Pitt tự cầm lái ở vận tốc hơn 290 km/h. Đoàn làm phim sử dụng máy quay Imax đặt trực tiếp trên xe đua, ghi lại hình ảnh chân thật từ góc nhìn tay lái.

Chiến lược kỹ thuật này đem lại hiệu quả rõ rệt. Các định dạng chiếu cao cấp, bao gồm Imax, chiếm 55% doanh thu nội địa. Riêng Imax thu về 27,7 triệu USD toàn cầu, tương đương 19% tổng doanh thu. Ông Rich Gelfond – Giám đốc điều hành Imax – nhận định: “F1: The Movie” là tác phẩm điện ảnh được thiết kế riêng cho màn ảnh rộng, buộc người xem phải ra rạp để trải nghiệm.

Chuyên gia David A. Gross từ công ty tư vấn FranchiseRe nhận xét: “Phim đua xe và thể thao có lịch sử doanh thu không ổn định. Nhưng lần này, mọi yếu tố – từ câu chuyện, kỹ thuật quay đến phát hành – đều ăn khớp và phát huy tác dụng”. Ông đánh giá khởi đầu của “F1” là “xuất sắc”.

Trong khi đó, các đối thủ cùng ra rạp trong cuối tuần qua không đạt được hiệu ứng tương tự. “M3GAN 2.0” – phần tiếp theo của bộ phim kinh dị năm 2023 – chỉ thu về 10,2 triệu USD nội địa và 7 triệu USD quốc tế, tổng cộng 17 triệu USD. Dù phim nhận điểm B+ từ khán giả, kết quả này vẫn kém xa phần đầu vốn đạt 180 triệu USD toàn cầu.

Sự tương phản về doanh thu giữa “F1” và “M3GAN 2.0” phản ánh xu hướng mới của khán giả – những người đang tìm kiếm trải nghiệm điện ảnh quy mô lớn, kết hợp giữa kỹ thuật chân thực và câu chuyện có chiều sâu. “F1” với cách tiếp cận nghiêm túc, không dựa vào thương hiệu có sẵn, đã chứng minh rằng nội dung nguyên bản vẫn có khả năng bứt phá khi được đầu tư bài bản.

Sự thành công bước đầu của “F1” mở ra kỳ vọng mới cho Apple tiếp tục xây dựng danh tiếng tại thị trường điện ảnh. Nếu phim tiếp tục giữ đà tăng trưởng, đây có thể là nền tảng để Apple thử nghiệm mô hình phát hành kéo dài – chiếu rạp trước, phát trực tuyến sau – qua đó tăng giá trị cho Apple TV+ và nâng cao tính cạnh tranh với các nền tảng lớn như Netflix hay Disney+.