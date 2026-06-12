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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 21:13 GMT+7

Facebook bất ngờ bị lỗi tối 12/6, người dùng không thể truy cập

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Nguyễn Thịnh Thứ sáu, ngày 12/06/2026 21:13 GMT+7
Tối 12/6, người dùng tại Việt Nam không thể truy cập vào ứng dụng Facebook trên cả thiết bị di động và máy tính.
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Theo ghi nhận của PV Dân Việt, từ thời điểm 20h42 tối 12/6, các ứng dụng thuộc Meta như Facebook, Messenger, Instagram đều bất ngờ bị lỗi khiến người dùng trên toàn cầu và Việt Nam không thể truy cập.

Theo đó, khi vào ứng dụng Facebook, tài khoản tự động đăng xuất và xuất hiện dòng chữ: "Trang này hiện không hiển thị. Nguyên nhân có thể là lỗi kĩ thuật mà chúng tôi đang nỗ lực khắc phục. Hãy thử tải lại trang này".

Theo phản ánh chung của người dùng, khi cố gắng đăng nhập lại, hệ thống liên tục báo sai mật khẩu hoặc không thể kết nối với máy chủ. Trong khi người dùng Instagram cũng gặp tình trạng không thể làm mới bảng tin, trong khi ứng dụng nhắn tin Messenger không thể gửi hoặc nhận tin nhắn.

Anh Ngọc Hân (Hà Nội) cho biết: "Tôi đang nhắn tin trao đổi công việc với đồng nghiệp thì tài khoản bất ngờ bị thoát. Tôi nghĩ có thể do mất mạng nhưng sau đó hỏi mọi người trên zalo thì được biết tất cả đều gặp tình trạng tương tự".

Trong khi đó, anh Thế Anh tỏ ra hoang mang: "Tôi không thể đăng nhập vào Facebook và nhắn tin Messenger. Tôi lo ngại tài khoản bị hack nên có nhắn vào một số nhóm zalo của gia đình, người thân, bạn bè để cảnh báo. Tuy nhiên khi đó tôi biết rằng mọi người cũng gặp tình trạng trục trặc tương tự với Facebook".

Trên trang theo dõi sự cố toàn cầu Downdetector, lượng báo cáo lỗi đối với các nền tảng của Meta đã tăng vọt theo đường thẳng đứng chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Tình trạng này diễn ra đồng loạt trên cả nền tảng di động (iOS, Android) lẫn phiên bản máy tính.

Hiện, Meta vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân sự cố cũng như thời gian dự kiến khắc phục.

Đến khoảng 21h35 tối 12/6, các dịch vụ của Meta cơ bản đã khôi phục, người dùng có thể sử dụng.

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