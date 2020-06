Facebook nói gì trước làn sóng tẩy chay chưa từng có trong lịch sử?

Facebook đang phải đối mặt với một chiến dịch tẩy chay quảng cáo chưa từng có trong lịch sử. Trả lời phỏng vấn của phóng viên trong chương trình “Reliable Sources” (Nguồn tin cậy) của CNN mới đây, Phó Chủ tịch toàn cầu phụ trách truyền thông và Chính sách công Facebook Nick Clegg khẳng định: Facebook không hề hưởng lợi từ sự lan truyền của những ngôn từ kích động thù địch trên nền tảng của mình.

"Chúng tôi hoàn toàn không có lợi ích gì trong việc khoan nhượng cho những phát ngôn thù địch. Chúng tôi, người dùng của chúng tôi, và đương nhiên là các nhà quảng cáo của chúng tôi cũng đều không hề mong muốn điều đó. Chúng tôi hưởng lợi từ những kết nối tích cực giữa mọi người chứ không phải sự thù hằn", ông nhấn mạnh.

CEO Facebook - Mark Zuckerberg.

Trước đó, Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã công bố các chính sách mở rộng về ngôn từ kích động thù địch, bao gồm cấm quảng cáo nhằm đổ lỗi cho người thiểu số, người nhập cư, người tị nạn, phân biệt chủng tộc, hoặc tuyên bố rằng các nhóm đó là mối đe dọa.

Facebook cũng sẽ áp dụng nhãn cảnh báo cho các bài đăng của người dùng được cho là đáng tin cậy nhưng vi phạm chính sách của nền tảng này. Clegg cho biết, ông tin rằng, công ty đang thực hiện những "thay đổi ý nghĩa". “Trên thực tế, không khoan nhượng không có nghĩa là không có một sự cố nào xảy ra", Clegg nói.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi liên tục cần cải thiện và thực thi các chính sách của mình. Chúng tôi cũng đã đầu tư hàng tỷ đô la hàng năm vào công nghệ và đội ngũ quản lý nội dung để giữ cho nền tảng của mình an toàn. Cụ thể, chúng tôi đã tăng gấp 3 lần số lượng nhân viên phụ trách về an toàn và bảo mật, lên hơn 35.000 người. Và Facebook hiện là công ty tiên phong trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để loại bỏ các nội dung thù địch ở quy mô lớn", ông Clegg nói thêm.

Coca-Cola là một trong những "ông lớn" đã tuyên bố chấm dứt quảng cáo trên Facebook.

Facebook cũng cho biết, những nỗ lực trong thời gian vừa qua đã có kết quả. Theo một báo cáo gần đây của Uỷ ban châu Âu, Facebook đã xử lý 95,7% báo cáo ngôn từ kích động thù địch trong vòng chưa đầy 24 giờ, nhanh hơn YouTube và Twitter.

Clegg cho biết: “Tháng trước, chúng tôi đã báo cáo rằng, chúng tôi nhận thấy gần 90% bài phát biểu thù hận mà chúng tôi xóa trước khi được báo cáo - tăng từ 24% so với hai năm trước. Chúng tôi đã xử lý 9,6 triệu nội dung trong quý đầu tiên của năm 2020 - tăng từ 5,7 triệu so với quý trước. Và 99% nội dung ISIS & Al Qaeda mà chúng tôi đã xóa bị gỡ xuống trước khi bất kỳ ai báo cáo cho chúng tôi”.

Ngoài các trường hợp cụ thể về ngôn từ kích động thù địch, Facebook cũng đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì sự hiện diện thường xuyên của những phát ngôn gây chia rẽ trên nền tảng này. Clegg cho biết công ty sẽ không thể "loại bỏ mọi thứ bị phản ứng tiêu cực".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều mà chúng tôi cho là hợp lý và đúng đắn, như áp dụng các quy tắc rõ ràng, đặc biệt nỗ lực mạnh mẽ trong việc giải quyết những phát ngôn gây thù địch. Chúng tôi hiểu đây là khoảng thời gian rất căng thẳng, và sẽ tiếp tục chứng minh sự chân thành trong việc xử lý vấn đề này với trách nhiệm mà chúng tôi luôn mang", Clegg nói.