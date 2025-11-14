FIFA báo tin xấu cho bóng đá Việt Nam

FIFA vừa ra quyết định cấm CLB Đông Á Thanh Hóa đăng ký cầu thủ mới trong thời hạn tạm thời kéo dài 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, bắt đầu từ tháng 11/2025.

Án phạt này đồng nghĩa với việc CLB Đông Á Thanh Hóa sẽ không được phép bổ sung bất kỳ tân binh nào (cả nội binh lẫn ngoại binh) trong suốt 3 giai đoạn mua sắm cầu thủ sắp tới. Đây là biện pháp tạm thời nhưng đủ để khiến đội bóng xứ Thanh đối mặt với nhiều khó khăn về nhân sự.

Trung vệ Igor Silva kiện Đông Á Thanh Hóa lên FIFA.

Nguyên nhân dẫn đến án phạt này nhiều khả năng xuất phát từ vụ việc giữa CLB Đông Á Thanh Hóa và trung vệ người Brazil Igor Silva. Hậu vệ sinh năm 2000 từng thi đấu cho đội bóng xứ Thanh ở mùa 2024/2025, ra sân 7 trận và ghi 1 bàn thắng trước khi rời đi hồi tháng 1 đầu năm nay.

Theo các nguồn tin, Igor Silva đã đệ đơn khiếu nại lên FIFA vì chưa nhận đủ các khoản thanh toán tài chính sau khi thanh lý hợp đồng. Đây là kịch bản quen thuộc dẫn đến các lệnh cấm tạm thời của FIFA nhằm buộc CLB phải hoàn tất nghĩa vụ tài chính.

Nếu muốn gỡ án phạt, họ phải nhanh chóng thanh toán các khoản tài chính cho Igor. Mùa này, Đông Á Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn về tài chính vì Chủ tịch Cao Tiến Đoan bị bắt. Tài khoản CLB bị phong tỏa nên thầy trò HLV Choi Won Kwon bị nợ lương nhiều tháng. Họ hiện xếp ở nhóm cuối V.League mùa này với 8 điểm, sau 1 trận thắng, 5 hoà và 5 thua. Nhà cựu vô địch Cúp QG chỉ hơn đội bét bảng SHB Đà Nẵng có 1 điểm.

Đông Á Thanh Hóa bị FIFA cấm chuyển nhượng tạm thời.

Đây không phải là lần đầu tiên Đông Á Thanh Hóa vướng vào tranh chấp với HLV, cầu thủ và bị kiện lên FIFA. Gần nhất vào tháng 3/2025, đội bóng xứ Thanh phải nộp phạt sau khi HLV Svetislav Tanasijevic gửi đơn kiện lên FIFA. Trước đó, họ cũng được cho đã phải đền bù số tiền hơn 470.000 USD cho các ngoại binh Igor Jelic, Idrissa Sega Cisse, Gramoz Kurtaj và HLV do vi phạm hợp đồng với ngoại binh Igor Jelic, Idrissa. CLB Hải Phòng cũng phải trả gần 200.000 USD cho Errol Stevens hồi năm 2019.

Đầu năm nay, HAGL cũng từng vướng vào vụ lùm xùm với tiền đạo Dzilah. Đội bóng phố Núi cũng đã bị FIFA cấm tạm thời chuyển nhượng. Tuy nhiên, HAGL sau đó đã giải quyết êm đẹp và được FIFA gỡ bỏ lệnh cấm đó.

Năm 2024, CLB Khánh Hòa đã phải trả 27.900 USD cho Mamadou Guirassy, sau khi FIFA thông báo cấm CLB đăng ký cầu thủ trong 3 kỳ chuyển nhượng, vào tháng 8/2024.

