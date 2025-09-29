Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Flora Avenue – Không gian xanh, cuộc sống tiện nghi ngay trước thềm

Thứ hai, ngày 29/09/2025 17:12 GMT+7
Tại Flora Avenue, mỗi bước chân đều chạm ngàn tiện ích: từ trường học, cơ sở y tế, trung tâm dưỡng lão đến công viên vui chơi giải trí. Không gian sống được ôm trọn bởi cây xanh, vườn hoa, nổi bật với trục đại lộ hoa hơn 10ha, mở ra cuộc sống vừa lãng mạn vừa tràn đầy năng lượng.
Cả thế giới cảnh quan trước hiên nhà

Thay vì phải ngược lên Tây Bắc để ngắm ban tím, hay phải bay hàng tiếng đồng hồ sang tận Nhật Bản mới có thể chiêm ngưỡng anh đào nở rộ, cư dân Flora Avenue chỉ cần dạo bước ngay dưới hiên nhà, là có thể tận hưởng trọn vẹn cảnh sắc bốn mùa. Đại lộ hoa bên dòng kênh 27m, ngay trung tâm phân khu, trải dài với những tán cây xanh mượt, trong đó điểm nhấn là mai anh đào và ban Tây Bắc thay nhau khoe sắc, biến mỗi bước chân thành một trải nghiệm thiên nhiên sống động.

Đại lộ hoa mang đến cảnh sắc thiên nhiên trác tuyệt giữa đô thị hiện đại. (Ảnh: Sun Property)

Đan xen trong phân khu là những “pocket-garden” đậm dấu ấn văn hóa bản địa, mỗi khu vườn đều mang một trải nghiệm riêng. Vườn Liễu Đôi, lấy cảm hứng từ lễ hội vật truyền thống, bao quanh bởi hàng liễu rủ, mở ra không gian yên bình. Thảm cỏ rộng và ghế ngồi đồi cỏ, vườn đánh cờ, Pavilion & kiot hay các tiểu cảnh điêu khắc,…tạo nên trải nghiệm vận động và thư giãn trọn vẹn.

Dưới những tán cây quýt Lý Nhân, sản vật đặc trưng của địa phương, vườn Quýt kết hợp khéo léo các trò chơi lấy cảm hứng từ hình tượng quả quýt, hòa cùng các mảng xanh sinh thái, mang đến không gian vừa vui nhộn, vừa gần gũi thiên nhiên.

Vườn nội khu đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ ngơi, vận động và gắn kết cộng đồng. (Ảnh: Sun Property)

Trong khi đó, Vườn Lụa mở ra không gian thanh lịch, lấy cảm hứng từ di sản lụa Nha Xá. Con đường chính uốn lượn như dải lụa bay trong gió, dẫn lối qua hồ sen, vườn hoa, không gian vui chơi độc đáo, rực rỡ sắc màu.

Mỗi hàng cây, mỗi góc vườn tại Flora Avenue đều mang câu chuyện riêng. Tất cả hòa quyện thành bức tranh sống động, để mỗi ngày của cư dân đều là một hành trình khám phá với thiên nhiên đa sắc ngay trong chính khu nhà mình. Đặc biệt dãy nhà phố ven trục đại lộ hoa, mặt tiền hướng ra dòng kênh xanh mát, sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những gia chủ đề cao giá trị nghỉ dưỡng, mong tìm một nơi an cư bình yên mà vẫn kết nối thuận tiện với mọi tiện ích hiện hữu.

“Sát vách” thiên đường vui giải trí, nghỉ dưỡng

Nếu không gian trung tâm phân khu là bản giao hưởng của cảnh sắc thiên nhiên trác tuyệt thì những trải nghiệm ngay nội khu sẽ mang đến cảm hứng sống dồi dào, tích cực, năng động.

Đặc quyền tận hưởng bốn công viên lớn liền kề phân khu. (Ảnh: Sun Property)

Công viên nước Sun World Hà Nam, thế giới của những trò chơi nước hiện đại và đẳng cấp, cùng Công viên Thể thao 22ha, tổ hợp các “sân chơi” đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay đối diện, chỉ cách phân khu một con đường rộng 32m. Bên cạnh đó, Công viên Sinh thái với tổ hợp Kid Universal nổi bật như không gian lý tưởng cho học sinh, sinh viên và các gia đình có trẻ nhỏ. Ngoài ra, trong bán kính 500m, cư dân dễ dàng tiếp cận Công viên Văn hóa với vô số trải nghiệm lần đầu xuất hiện tại Hà Nam, từ nhà máy bia đến sân golf, mang đến những phút giây khám phá trọn vẹn ngay trước cửa nhà.

Hệ sinh thái tiện tích đồng bộ

Flora Avenue được định hình là phân khu sở hữu hệ sinh thái tiện ích đồng bộ bậc nhất toàn đô thị Sun Urban City. Trong không gian sống xanh, giàu trải nghiệm, chủ đầu tư Sun Group đã quy hoạch đồng bộ các tiện ích thiết yếu. Với trường mầm non, trường nghề và trung tâm dưỡng lão, phân khu đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sinh hoạt, mang đến trải nghiệm toàn diện cho cư dân mọi lứa tuổi, tạo nền tảng cho một cuộc sống tiện nghi, hiện đại.

Phân khu Flora Avenue sở hữu hệ sinh thái tiện ích đồng bộ bậc nhất Sun Urban City. (Ảnh: Sun Property)

Giá trị sống cũng được nâng tầm nhờ sự cộng hưởng từ toàn bộ đại đô thị Sun Urban City đã và đang dần thành hình như một điểm đến mới phía Nam Thủ đô. Cư dân Flora Avenue được tận hưởng những trải nghiệm giải trí, lễ hội ngay trong lòng đô thị: từ các đại nhạc hội, show trình diễn nhạc nước, pháo hoa rực rỡ đến khu chợ đêm sầm uất.

Trong tương lai, hệ sinh thái Sun Mega City 1.690ha mở ra vô vàn đặc quyền. Điểm nhấn là quần thể du lịch – văn hóa phỏng dựng Hoàng thành Thăng Long và cuộc sống thời Lý – Trần, hứa hẹn trở thành tâm điểm du lịch quốc tế trong tương lai.

Quảng trường Thời Đại chính thức khánh thành ngày 27/9/2025. (Ảnh: Ánh Dương)

Hơn nữa trong tương lai gần, khi Đô thị đại học Nam Cao cùng các cơ sở mới của bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đi vào vận hành, khu vực phía Nam Thủ đô sẽ trở thành “điểm hẹn” của đội ngũ giảng viên, bác sĩ, sinh viên và chuyên gia. Chính làn sóng cư dân tri thức này đã và sẽ hội tụ về Flora Avenue, kiến tạo một cộng đồng văn minh, trí thức, đồng thời mở ra tiềm năng gia tăng giá trị thương mại, dịch vụ lưu trú cho các chủ nhân.

Với kiến trúc cảnh quan duy mỹ, hệ tiện ích đa dạng, đẳng cấp và vị trí chiến lược thuận lợi, Flora Avenue nói riêng và Sun Urban City nói chung chính là lời giải cho bài toán tìm kiếm một không gian đáng sống, đáng đến ngay cửa ngõ phía Nam thủ đô.

Khách hàng đăng ký sớm sẽ được hưởng chính sách Early Bird với chiết khấu 5% (không muộn hơn ngày 30/09). Nếu lựa chọn thanh toán sớm, khách hàng có thể nhận thêm chiết khấu lên đến 19% (không muộn hơn ngày 15/10/2025) và cộng thêm 1% chiết khấu không vay, nâng tổng ưu đãi tối đa lên đến 25%. Ngoài ra, khách hàng còn được áp dụng tiến độ thanh toán siêu linh hoạt, khi phần tiền xây dựng chỉ bắt đầu thanh toán từ năm thứ 3.

Flora Avenue – Điểm đến mới cho cộng đồng cư dân chất lượng tại Nam Hà Nội

Flora Avenue – Điểm đến mới cho cộng đồng cư dân chất lượng tại Nam Hà Nội

1

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

2

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

3

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

4

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

5

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”