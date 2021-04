Forbes gọi tên những người giàu nhất hành tinh, bất ngờ danh sách tỷ phú Việt Nam

Đây là năm Việt Nam có nhiều đại diện nhất trong danh sách tỷ phú.

Theo phương án đánh giá của Forbes về những người giàu nhất thế giới hàng năm thì Elon Musk, người sở hữu cổ phần tại SpaceX và Tesla, đã nhảy vọt lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng với khối tài sản trị giá 151 tỷ USD, tức là chỉ trong một năm mức giàu có của ông này đã tăng lên gấp 6 lần, như chứng tỏ qua dữ liệu xếp hạng.



Đó là nhiều hơn 126,4 tỷ USD so với một năm trước, khi Elon Musk đứng ở vị trí thứ 31 với khối tài sản 24,6 tỷ USD. Nguyên nhân chính của bước nhảy vọt ngoạn mục này, như Forbes chỉ ra, là bởi giá cổ phiếu của Tesla đã tăng gấp 8 lần kể từ thời điểm công bố bảng xếp hạng năm ngoái.

Trong khi đó, dẫn đầu bảng xếp hạng và là năm thứ tư liên tiếp vẫn là người sáng lập Amazon, Jeff Bezos. Trong bảng xếp hạng hàng năm lần thứ 35 về những người giàu nhất thế giới, tạp chí Forbes cho biết tài sản của ông này đã tăng thêm 64 tỷ USD, lên 177 tỷ USD.

Bernard Arnault, Chủ tịch tập đoàn Louis Vuitton Moët Hennessy, đứng đầu top ba với tài sản 150 tỷ USD. Forbes lưu ý rằng tài sản của ông gần như tăng gấp đôi trong một năm qua.

Đứng ở vị trí thứ 4 là nhà sáng lập Microsoft Bill Gates với khối tài sản đã tăng 26 tỷ USD qua một năm, lên thành 124 tỷ USD.

Chốt hạ tốp 5 thủ lĩnh giàu có là người đứng đầu Facebook, Mark Zuckerberg với tài sản ước tính khoảng 97 tỷ USD, nhiều hơn 42,3 tỷ USD so với một năm trước đây.

Tất cả, có 2.755 tỷ phú USD trong bảng xếp hạng của Forbes năm nay, tăng thêm 660 người so với năm 2020. Tổng tài sản của họ đạt mức kỷ lục 13,08 nghìn tỷ USD, cao hơn 5,08 nghìn tỷ so với năm ngoái. Trong danh sách gồm hơn 100 người giàu từ nước Nga. Có 493 người mới trong bảng xếp hạng, đồng thời cũng có 84 người rơi khỏi danh sách, trong đó 23 vị do tử vong.

Trong danh sách này của Forbes, Việt Nam năm nay có 6 đại diện. Đó là Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Đây là năm Việt Nam có nhiều đại diện nhất trong danh sách tỷ phú.