Ford Bronco nhận đặt hàng, giá cập cảng Việt Nam khoảng 3,9 tỷ đồng

Ford vừa chính thức ra mắt dòng xe đặc biệt trong năm 2020 của mình có tên gọi Bronco. Tại thị trường Mỹ, Ford Bronco có 7 biến thể khác nhau, trong đó có 1 biến thể giới hạn sản xuất 3.500 chiếc, giá bán dao động trong khoảng 28.500-63.500 USD (tuỳ theo bản 2 chỗ hay 4 chỗ).

Ford Bronco sở hữu ngoại hình thật sự nam tính với nhiều đường nét vuông vức, cứng cáp. Đầu xe vuông, thiết kế hút gió tối giản, lưới tản nhiệt chữ nhật, nối liền với cụm đèn pha tròn LED. Cản trước và vòm bánh xe ốp nhựa đen cứng cáp nhằm giảm thiểu những va chạm và đá văng khi người dùng off-road.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng lần lượt là 4387 x 2088 mm, chiều cao khoảng 1783 – 1890 mm với chiều dài trục cơ sở 2670 mm.

So với Escape, Bronco Sport ngắn hơn, rộng hơn và cao hơn, trục cơ sở xe cũng ngắn hơn 41mm. Thân xe nhiều mảng dập thẳng, dứt khoát. Giá nóc, bậc lên xuống hông xe, cột C to dày đều tạo cảm giác rất safari. Dàn chân trên dòng xe này cũng vô cùng đa dạng.

Khoảng sáng gầm xe của Ford Bronco ở mức tốt nhất thị trường, đạt 294 mm, qua đó mang lại khả năng lội nước cũng số 1 phân khúc - 851 mm. Góc vượt đỉnh tối đa là 29 độ, góc thoát 37,2 độ. Lốp xe 35 inch là trang bị chưa từng thấy trong phân khúc SUV (theo diện hàng chính hãng) từ trước tới nay.

Ford Bronco Sport cung cấp 2 tùy chọn động cơ. Bản tiêu chuẩn là động cơ 3 xy-lanh 1.5L EcoBoost, cho công suất 181 mã lực và 257 Nm. Bản cao cấp Badlands và First Edition sử dụng động cơ 4 xy-lanh 2.0L EcoBoost, cho công suất 245 mã lực và 372 Nm. Đi cùng là hộp số tự động 8 cấp cho cả 2 bản động cơ. Tuy nhiên, bản 2.0L sẽ có thêm hệ thống làm mát cùng lẫy chuyển số trên vô lăng.

Đặc biệt, xe có cả tùy chọn số sàn 7 cấp mới (mặc định trên động cơ 4 xy-lanh), bên cạnh loại hộp số tự động 10 cấp. Dẫn động bốn bánh là trang bị tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, phiên bản 2 và 4 cửa đều sử dụng cửa không viền độc quyền, có thể tháo lắp dễ dàng. Riêng bản dài hơn còn có khả năng chở gọn cửa trong túi bảo vệ đặc biệt phía sau. Gương bên được đặt phía trước cột A đảm bảo việc tháo lắp cửa không ảnh hưởng gì tới trang bị này. Hệ thống Ford Co-Pilot 360™ hứa hẹn sẽ đem đến trải nghiệm lái an toàn và dễ dàng hơn cho người dùng.

Thông thường, các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân đưa xe về Việt Nam sẽ là bản "full option" với nhiều trang bị, tính năng so với các bản tiêu chuẩn. Để đến tay khách hàng Việt, các mẫu xe nhập khẩu tư nhân từ Mỹ sẽ phải chịu nhiều loại thuế phí khiến giá thành đội lên gấp 2-3 lần. Bên cạnh đó là thời gian chờ đợi để kiểm tra an toàn và khí thải nếu là mẫu xe đầu tiên về nước.

Mẫu SUV off-road đỉnh cao Ford Bronco dự kiến giao xe vào đầu năm 2021, sẽ mất thêm khoảng vài tháng để xe có thể về tới Việt Nam,. Giá bán dự kiến cập cảng đất Việt là khoảng 170.000-190.000 USD (tương đương 3,9 tỷ đến 4,4 tỷ đồng), giá này ngang ngửa với nhiều mẫu SUV cao cấp đang bán chính hãng tại Việt Nam như Land Rover Defender, Mercedes-Benz GLE hay BMW X5.