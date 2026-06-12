FUJI ONE 40WP - Giải pháp đặc trị đạo ôn toàn diện từ Nihon Nohyaku - Nhật Bản

Đặc biệt, bệnh đạo ôn lá thường xuất hiện mạnh ở giai đoạn lúa đẻ nhánh đến làm đòng. Ban đầu, trên lá xuất hiện những đốm nhỏ màu xanh xám, sau đó phát triển thành các vết bệnh hình thoi với tâm màu trắng xám và viền nâu đặc trưng. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho nấm phát triển, các vết bệnh lan nhanh, liên kết với nhau làm lá bị cháy khô, khiến cây giảm khả năng quang hợp, sinh trưởng kém và ảnh hưởng trực tiếp đến số chồi hữu hiệu cũng như năng suất thu hoạch.

Bệnh đạo ôn lúa và đạo ôn cổ bông gây hại lúa.

Không chỉ gây hại trên lá, nấm Pyricularia oryzae - tác nhân gây bệnh đạo ôn còn có thể tấn công cổ lá, cổ bông và nhánh gié. Đặc biệt, đạo ôn cổ bông thường gây hiện tượng lép trắng, làm giảm đáng kể năng suất và chất lượng hạt lúa thương phẩm.

Trước áp lực bệnh đạo ôn ngày càng gia tăng, việc chủ động phòng bệnh từ sớm bằng những giải pháp hiệu quả và phù hợp với điều kiện canh tác là yếu tố rất quan trọng. Nhằm hỗ trợ bà con bảo vệ ruộng lúa hiệu quả hơn, Nichino Việt Nam mang đến FUJI ONE® 40WP - giải pháp phòng trừ đạo ôn thế hệ mới được nghiên cứu và phát triển bởi Nihon Nohyaku Nhật Bản, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất nông dược với gần 100 năm kinh nghiệm.

Sản phẩm FUJI ONE® 40W - Giải pháp phòng trừ đạo ôn chuẩn Nhật Bản.

FUJI ONE® 40WP được đánh giá cao nhờ khả năng tác động mạnh lên nhiều giai đoạn phát triển của nấm bệnh, giúp kiểm soát hiệu quả bệnh đạo ôn, đặc biệt là đạo ôn lá trong giai đoạn đầu vụ. Một trong những ưu điểm nổi bật của FUJI ONE® 40WP là khả năng lưu dẫn mạnh, giúp hoạt chất phân bố đồng đều trên cây lúa và nâng cao hiệu quả phòng trừ bệnh. Nhờ đặc tính này, sản phẩm rất phù hợp với xu hướng phun bằng drone đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Bên cạnh hiệu quả phòng trừ bệnh, FUJI ONE® 40WP còn hỗ trợ cây lúa phát triển khỏe mạnh ngay từ đầu vụ. Sản phẩm giúp kích thích cây lúa tăng trưởng, tăng số lượng nhánh hữu hiệu, phát triển bộ rễ dài và khỏe hơn, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng cũng như chống đổ ngã về sau. Nhờ đó, cây lúa sinh trưởng cứng cáp hơn, hạn chế đổ ngã và tạo tiền đề nâng cao năng suất cuối vụ.

Đặc biệt, FUJI ONE® 40WP còn có tác dụng xua đuổi chuột làm chuột có cảm giác bị ngán ăn, góp phần giảm thêm áp lực dịch hại trên ruộng lúa. Đây được xem là một trong những ưu điểm hữu ích giúp bà con tối ưu hiệu quả quản lý đồng ruộng trong suốt vụ sản xuất.

Khuyến cáo sử dụng

Để phát huy tối đa hiệu quả của sản phẩm, FUJI ONE® 40WP được khuyến cáo sử dụng với liều lượng 1kg/ha.

Bà con nên sử dụng FUJI ONE® 40WP từ giai đoạn lúa đẻ nhánh, sau cữ phân thứ hai cho đến làm đòng khi bệnh đạo ôn chớm xuất hiện. Đây là giai đoạn cây lúa phát triển mạnh nhưng cũng rất dễ bị nấm bệnh tấn công nếu gặp điều kiện thời tiết thuận lợi. Với hiệu lực từ 7-10 ngày, FUJI ONE® 40WP sẽ giúp bảo vệ bộ lá hiệu quả, duy trì khả năng quang hợp và hỗ trợ cây lúa sinh trưởng ổn định.

Ngoài việc sử dụng thuốc đúng thời điểm, bà con cũng nên kết hợp các biện pháp canh tác hợp lý như bón phân cân đối, hạn chế bón thừa đạm, duy trì mật độ gieo sạ phù hợp và thường xuyên thăm đồng để phát hiện bệnh sớm. Đây là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả quản lý bệnh đạo ôn và bảo vệ năng suất mùa vụ.

Cam kết từ Nichino - Không ngừng đồng hành cùng nông dân Việt

Là thành viên của Nihon Nohyaku - tập đoàn nông dược hàng đầu Nhật Bản, Nichino Việt Nam luôn định hướng phát triển các giải pháp nông nghiệp chất lượng cao, phù hợp với điều kiện canh tác tại Việt Nam. Không chỉ tập trung vào hiệu quả phòng trừ dịch hại, các sản phẩm của Nichino còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ cây trồng phát triển khỏe mạnh, nâng cao chất lượng nông sản và đồng hành cùng nền nông nghiệp bền vững.

Kỹ sư Nichino Việt Nam cùng bà con nông dân trực tiếp thăm đồng

Với những ưu điểm nổi bật trong phòng trừ bệnh đạo ôn và hỗ trợ sinh trưởng cây lúa, FUJI ONE® 40WP đang trở thành giải pháp đáng tin cậy được nhiều bà con lựa chọn trong canh tác lúa hiện đại. Trong thời gian tới, Nichino Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân trên hành trình nâng cao hiệu quả sản xuất và góp phần nâng tầm giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

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