Tối 12/5, hình ảnh bông hoa cúc khuyết một cánh - vốn là biểu tượng của "ông hoàng K-pop" G-Dragon xuất hiện trên trang Facebook chính thức của hai thương hiệu lớn tại Việt Nam.

Trước đó, hai streamer nổi tiếng Xemesis và Độ Mixi từng “úp mở” về sự kiện này khi rủ người hâm mộ cùng chuẩn bị tinh thần đón G-Dragon tại Hà Nội. Theo thông tin mới nhất từ BTC, ngôi sao sinh năm 1988 sẽ là line-up chính của một nhạc hội quy tụ nhiều ngôi sao quốc tế đình đám diễn ra vào ngày 21/6 mang tên K-Star Spark in Vietnam 2025. Sự kiện diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Mới đây, G-Dragon cũng đã có hành động đầu tiên ngầm xác minh thông tin tới Việt Nam là sự thật. Trên Instagram, anh nhấn nút yêu thích, bày tỏ sự quan tâm đối với hình ảnh mà thương hiệu Việt Nam đăng tải.

G-Dragon luôn được coi là biểu tượng của K-pop. (Ảnh: Candyinyourheart)

Dù chưa có bất cứ thông tin chính thức nào, động thái này đã ngay lập tức làm "bùng nổ" mạng xã hội. Trên nhiều group, người hâm mộ bày tỏ niềm hạnh phúc khi G-Dragon tới Việt Nam, đồng thời tìm hiểu cách thức "săn vé". Không ít ý kiến bày tỏ nỗi lo bởi sức ảnh hưởng lớn của G-dragon dễ gây ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt, đẩy giá vé "chợ đen" lên cao nhiều lần so với giá gốc.

G-Dragon tên thật là Kwon Ji Jong, sinh ngày 18/8/1988, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc của Hàn Quốc. Anh ra mắt cùng nhóm nhạc Big Bang vào năm 2006 và là người tạo ra hàng loạt dấu ấn lớn trong lịch sử K-Pop. Thông qua Big Bang và các hoạt động solo, anh chinh phục cộng đồng người hâm mộ bằng những ca khúc do chính mình sáng tác và viết lời.

G-Dragon cũng tự khẳng định mình là biểu tượng của thời trang, văn hóa và nghệ thuật, vượt xa giới hạn của một ca sĩ thần tượng.

Sau hơn 7 năm tạm dừng hoạt động, G-Dragon trở lại showbiz vào cuối tháng 10/2024 và một lần nữa khiến công chúng "phát cuồng". Album mới mang tên Ubermensch, được phát hành, đánh dấu sự trở lại của anh sau thời gian dài im ắng.

Trong đó, ca khúc chủ đề Too Bad nhanh chóng leo lên vị trí đầu tiên của 4 bảng xếp hạng âm nhạc lớn trong nước, bao gồm Melon, Genie, Bugs và Vibe. Các bài hát khác trong album cũng đạt thứ hạng cao, như Drama, Home Sweet Home và Take Me.

Anh chính thức khởi động World Tour Übermensch với 2 đêm diễn choáng ngợp tại Goyang, Hàn Quốc. Sau 2 show mở đầu, G-Dragon tung lịch trình World Tour chặng châu Á, tạo nên cơn sốt vé tại các địa điểm đã công bố. Mới đây, G-Dragon lưu diễn tại Nhật Bản, trở thành nghệ sĩ hiếm hoi lấp đầy Tokyo Dome hai lần liên tiếp, với tổng cộng 4 đêm diễn.