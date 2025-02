G-Dragon khẳng định đang độc thân, tiết lộ mẫu bạn gái lý tưởng

Mới đây, G-Dragon - một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn tại Châu Á đã có một buổi trò chuyện thú vị tại chương trình Yong Tarot. Anh cởi mở chia sẻ về mẫu bạn gái lý tưởng, chuyện tình cảm, thời trang, hôn nhân cho tới việc thử sức trong lĩnh vực mới.

Trong cuộc trò chuyện, anh khẳng định bản thân không đặt ra hình mẫu cho "người trong mộng", tuy nhiên những người xung quanh lại cho rằng, họ biết rõ gu của anh. "Điều tôi chú ý ở một người không phải là ngoại hình mà là sự độc đáo và khác biệt. Hiện tại, đa phần các cô gái đều ăn mặc chỉn chu, trang điểm kỹ lưỡng, bởi vậy khí chất cô ấy toát ra mới là điều gây ấn tượng" - G-Dragon thổ lộ.

Ca sĩ, nhạc sĩ G-Dragon. (Ảnh: FBNV)

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của buổi trò chuyện là phần xem tarot về chuyện tình cảm. G-Dragon cho biết, anh đang độc thân, bày tỏ sự tò mò về việc liệu anh có tìm thấy tình yêu trong năm nay hay không. Diễn viên Lee Yong Jin dự đoán: Nhiều khả năng nam nghệ sĩ sẽ sớm có bạn gái, cụ thể vào khoảng tháng 10 tới tháng 12/2025. G-Dragon được cho là đang để ý đến một người và có thể đây sẽ là một mối quan hệ đầy cảm xúc với sự kết nối tinh thần mạnh mẽ.

Bên cạnh chuyện tình cảm, G-Dragon cũng dành thời gian để nói về phong cách thời trang - một trong những yếu tố làm nên thương hiệu cá nhân của anh. Thay vì chạy theo xu hướng, trưởng nhóm Big Bang tiết lộ anh thích phối đồ theo phong cách riêng, thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ độc đáo. G-Dragon cũng thổ lộ anh thích mua sắm ở các cửa hàng vintage và có niềm yêu thích đặc biệt với đồ cũ, những món đồ mang đậm dấu ấn thời gian.

Tại chương trình, G-Dragon còn chia sẻ suy nghĩ của mình về hôn nhân. Anh nhận ra rằng, ngày càng có nhiều bạn bè xung quanh kết hôn, và điều đó khiến anh suy nghĩ về tương lai của chính mình. Dù chưa có kế hoạch cụ thể về chuyện lập gia đình nhưng đây là chủ đề mà G-Dragon ngày càng quan tâm nhiều hơn.

Ngoài âm nhạc, G-Dragon bày tỏ sự cởi mở đối với việc thử sức ở những lĩnh vực mới. Dù muốn tập trung vào những gì mình làm tốt nhất, anh cũng không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi hoạt động, chẳng hạn trong lĩnh vực diễn xuất.

G-Dragon tên thật là Kwon Ji Jong, sinh ngày 18/8/1988, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc, biểu tượng thời trang của Hàn Quốc. Dù trải qua không ít thăng trầm, anh vẫn được xem là biểu tượng của nền âm nhạc Hàn Quốc.

Sau hơn 7 năm vắng bóng, nam rapper thường được mệnh danh "Ông hoàng Kpop" vừa cho ra đời album mới mang tên Ubermensch, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài im ắng.

Sau khi album được phát hành, ca khúc chủ đề Too Bad nhanh chóng leo lên vị trí đầu tiên của 4 bảng xếp hạng âm nhạc lớn trong nước, bao gồm Melon, Genie, Bugs và Vibe. Các bài hát khác trong album cũng đạt thứ hạng cao, chẳng hạn Home Sweet Home và Take Me lần lượt giữ hạng 2, 4 trên trang nghe nhạc Melon.