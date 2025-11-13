G7 ra tuyên bố khẩn cấp về Ukraine

Binh sĩ Ukraine. Ảnh Getty

Trong một tuyên bố chung, các nhà ngoại giao hàng đầu từ Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ đã lên tiếng "ủng hộ kiên định" đối với toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nhóm G7 cho biết: "Cần phải ngừng bắn ngay lập tức".

Tại các cuộc hội đàm gần Thác Niagara nổi tiếng, các nhà lãnh đạo G7 đã thảo luận về nhiều phương án khác nhau để tăng cường tài trợ cho nỗ lực của Ukraine chống lại Nga.

Tuyên bố cho biết các kịch bản được thảo luận bao gồm "tiếp tục tận dụng các tài sản có chủ quyền của Nga bị phong tỏa" được nắm giữ trên khắp các khu vực pháp lý khác nhau của G7, một chiến lược phức tạp đã được tranh luận sâu rộng trong Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha - người được mời tham dự các cuộc đàm phán - trước đó đã nói với các phóng viên rằng G7 cần tăng cường áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng thời củng cố năng lực tiến hành chiến tranh của Ukraine.

Sáng thứ Tư, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand đã công bố lệnh trừng phạt mới đối với các thực thể mà Canada cho là được sử dụng để phát động các cuộc tấn công mạng vào Ukraine.

Các tàu thuộc hạm đội ngầm của Nga - những con tàu được cho là dùng để vận chuyển dầu của Nga bất chấp lệnh trừng phạt toàn cầu - cũng bị nhắm mục tiêu.

"Canada sẽ tiếp tục đảm bảo rằng hành động của Nga sẽ phải bị trừng phạt", Anand nói với các phóng viên.

Bà cho biết lệnh trừng phạt này là lệnh đầu tiên nhắm vào "cơ sở hạ tầng CNTT được Nga sử dụng trong các chiến lược hỗn hợp chống lại Ukraine".

Các công ty tham gia vào ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga cũng nằm trong danh sách trừng phạt.

Vương quốc Anh cũng công bố khoản tài trợ 13 triệu bảng Anh (17,1 triệu đô la) để giúp khôi phục ngành năng lượng của Ukraine, nơi đã hứng chịu các cuộc tấn công lớn của Nga trong những ngày gần đây.