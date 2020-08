Gã đạo chích vượt ngục không tưởng ngay tại trụ sở công an

Nguyễn Hồng Hạnh thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 5/8, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an huyện Mỹ Đức vừa phối hợp Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1989, trú tại Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). Hạnh đang bị Công an huyện Vĩnh Linh truy nã về tội "Trộm cắp tài sản" và "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Trước đó, vào tháng 2/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Hạnh để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, vào rạng sáng ngày 10/5, Hạnh đã cạy cửa ô thông gió nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh và trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh đã khởi tố Nguyễn Hồng Hạnh về tội Trốn khỏi nơi giam giữ và ra quyết định truy nã bị can trên phạm vi toàn quốc. Bị truy nã gắt gao, đối tượng đã bỏ trốn ra miền Bắc và liên tục di chuyển đến nhiều địa phương. Phát hiện Hạnh đang lẩn trốn trên địa bàn thôn Mỹ Tiên, xã Bột Xuyên, Công an huyện Mỹ Đức đã triển khai phương án bắt giữ được đối tượng.

Đến chiều 2/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Mỹ Đức, Công an xã Bột Xuyên phối hợp với Công an huyện Vĩnh Linh đã bắt giữ Nguyễn Hồng Hạnh.

Ngay trong này, Hạnh được di lý về Công an huyện Vĩnh Linh để phục vụ công tác điều tra.