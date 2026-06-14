Gác lại giấc mơ mua nhà: Đã đến lúc TP.HCM coi nhà cho thuê là hạ tầng đô thị

Arda Guler: Số 10 cổ điển tại World Cup 2026
Khi World Cup 2026 bắt đầu hành trình tìm kiếm những ngôi sao mới cho bóng đá thế giới, Arda Guler xuất hiện như một trong những cái tên được chờ đợi nhất. Không đơn thuần là niềm hy vọng lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ sau 24 năm vắng bóng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tiền vệ 21 tuổi còn được xem là đại diện tiêu biểu cho thế hệ kế tiếp của bóng đá thế giới – thế hệ sẽ bước ra từ cái bóng của Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar để viết nên chương mới cho môn thể thao vua.