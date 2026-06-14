Chủ đề nóng

Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
World cup 2026
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Chuyển động Sài Gòn
Chủ nhật, ngày 14/06/2026 10:35 GMT+7

Gác lại giấc mơ mua nhà: Đã đến lúc TP.HCM coi nhà cho thuê là hạ tầng đô thị

+ aA -
Hồ Văn Chủ nhật, ngày 14/06/2026 10:35 GMT+7
Giá nhà bỏ xa thu nhập, làn sóng dịch chuyển từ tư duy "sở hữu" sang "cư trú" tại siêu đô thị 14 triệu dân đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhà ở cho thuê không còn là giải pháp tạm thời, mà là một mạch máu hạ tầng bắt buộc để giữ chân người lao động.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Cơn lốc đô thị hóa và đà tăng giá bất động sản phi mã tại TP.HCM đang tạo ra một nghịch lý, người trẻ và người lao động phổ thông ngày càng khó chạm tay vào giấc mơ sở hữu nhà, dù nhu cầu an cư vẫn cực kỳ bức thiết.

Nhận định trên được đưa ra tại Hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TP.HCM do Sở Xây dựng phối hợp Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM tổ chức mới đây.

Theo Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM, thị trường nhà ở chuyển từ tư duy sở hữu sang khả năng cư trú ngày càng rõ nét. Ảnh: HV

Theo Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM, đã đến lúc phải thay đổi tư duy, nhìn nhận nhà ở cho thuê không chỉ là một sản phẩm thương mại thuần túy, mà phải là một cấu phần quan trọng của hạ tầng đô thị hiện đại.

Khi giá nhà gấp hàng chục lần thu nhập: Sở hữu là "bất khả thi"

Thực tế hiện nay, khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập của người dân đang bị kéo giãn ở mức báo động. Theo các dữ liệu nghiên cứu thị trường mới nhất, giá căn hộ chung cư tại TP.HCM trung bình đã vượt ngưỡng 60 - 80 triệu đồng/m², trong khi phân khúc bình dân (dưới 35 triệu đồng/m²) gần như tuyệt chủng.

Một nghịch lý của dòng tiền là, một hộ gia đình trẻ có thu nhập trung bình khoảng trên dưới 25 triệu đồng/tháng, nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình, sẽ phải mất từ 25 đến 30 năm tích lũy mới có thể mua được một căn hộ tầm trung.

Chính áp lực tài chính khổng lồ này đang ép thị trường bước vào một cuộc đại dịch chuyển hành vi. Đối với hàng triệu công nhân, kỹ sư, nhân viên văn phòng, chuyên gia trẻ và lao động nhập cư tại siêu đô thị hơn 14 triệu dân này, điều quan trọng nhất không còn là "phải đứng tên trên sổ hồng" bằng mọi giá. Cái họ cần là khả năng tiếp cận một không gian sống an toàn, tiện lợi, gần nơi làm việc với mức chi phí hợp lý.

Xây dựng thêm nhiều nhà ở xã hội, mở rộng cơ hội an cư cho công nhân ở TP.HCM

Trong bối cảnh đó, nhà ở cho thuê ngày càng giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu nhà ở của đô thị hiện đại. Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM nhận định, đây không còn là giải pháp mang tính tạm thời dành cho những người chưa có điều kiện sở hữu nhà ở mà đang trở thành một bộ phận thiết yếu của hệ thống cư trú đô thị, góp phần hỗ trợ quá trình dịch chuyển lao động, nâng cao tính linh hoạt của thị trường việc làm và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực phát triển.

Nhà cho thuê - "mạch máu" giữ chân nguồn nhân lực

Nếu hệ thống giao thông giúp kết nối các hoạt động kinh tế, hệ thống điện nước bảo đảm sự vận hành của thành phố, thì nhà ở cho thuê chính là nền tảng duy trì và tái tạo sức lao động.

Khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập khiến người lao động, người thu nhập thấp khó có khả năng sở hữu  nhà ở, chỉ có thể tiếp cận khả năng cư trú phù hợp với khả năng chi trả. Ảnh: HV

Nhu cầu cư trú không phân bổ đồng đều mà luôn vây quanh các cực tăng trưởng có mật độ việc làm cao như khu công nghệ cao, các khu chế xuất, trung tâm logistics và khu thương mại dịch vụ. Đại diện Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM phân tích, phần lớn lực lượng lao động tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp cho thành phố đều đang phụ thuộc vào hệ thống nhà cho thuê ở các mức độ khác nhau.

Nếu không có một thị trường nhà cho thuê phát triển bài bản, giá thuê phòng trọ tự phát tăng cao hoặc điều kiện sống quá tồi tàn sẽ đẩy người lao động ra xa khỏi trung tâm, làm giảm năng suất làm việc và trực tiếp bào mòn năng lực cạnh tranh của toàn đô thị. Vì vậy, phát triển nhà cho thuê là giải pháp cốt lõi để giữ chân dòng máu kinh tế này.

Nhà ở cho thuê không chỉ đáp ứng nhu cầu cư trú của người dân mà còn góp phần duy trì hoạt động của thị trường lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng đô thị và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh việc mở rộng nguồn cung, cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng cư trú, chất lượng môi trường sống, sự phù hợp với cấu trúc phát triển đô thị và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm dân cư.

Mục tiêu 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê

Nhận thức được tầm quan trọng mang tính chiến lược này, UBND TP.HCM đang có những bước đi quyết liệt nhằm thay đổi cục diện nguồn cung. Thành phố đang từng bước chuyển từ tư duy "chủ yếu phát triển nhà để bán" sang "phát triển song song cả nhà để bán và nhà cho thuê".

Với xu hướng mới, nhiều đề xuất cho rằng nhà ở cho thuê phải trở thành cấu phần của hạ tầng đô thị hiện đại. Ảnh: GL

Trong bối cảnh sự dịch chuyển lao động tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu về các mô hình cư trú linh hoạt, có khả năng tiếp cận cao và phù hợp với điều kiện của người lao động sẽ tiếp tục gia tăng. Khi đó, phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là giải pháp về nhà ở mà còn là yêu cầu gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của đô thị.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, thành phố được giao chỉ tiêu phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội, trong đó khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Trên cơ sở đó, thành phố xác định phát triển nhà ở cho thuê là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển nhà ở thời gian tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu khổng lồ này, Thành phố đang tập trung hoàn thiện Đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các giải pháp then chốt bao gồm ưu tiên bố trí và khai thác hiệu quả quỹ đất phát triển nhà ở xã hội cho thuê và nhà lưu trú công nhân; phát huy vai trò của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố trong tạo lập và quản lý nhà cho thuê ổn định.

Không chỉ tăng số lượng, thành phố sẽ siết chặt tiêu chuẩn về không gian sống, hạ tầng tiện ích xung quanh để đảm bảo người thuê nhà có một môi trường sống văn minh, an toàn và bền vững.

Tham khảo thêm

Xây dựng thêm nhiều nhà ở xã hội, mở rộng cơ hội an cư cho công nhân ở TP.HCM

Xây dựng thêm nhiều nhà ở xã hội, mở rộng cơ hội an cư cho công nhân ở TP.HCM

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Lùi lịch công bố điểm thi lớp 10 tại TP.HCM

Bài thi vào lớp 10 của 151.000 thí sinh sẽ bắt đầu khâu ráp phách và so dò từ ngày 15/6, thời gian công bố điểm lùi lại 4-5 ngày so với dự kiến ban đầu.

Bất động sản TP.HCM tăng nhiệt: Nguồn cung phục hồi, thu ngân sách từ đất đai bứt phá

Chuyển động Sài Gòn
Bất động sản TP.HCM tăng nhiệt: Nguồn cung phục hồi, thu ngân sách từ đất đai bứt phá

TP.HCM thi tuyển thiết kế cầu Kênh Ngang số 2, tạo điểm nhấn hạ tầng khu Nam

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM thi tuyển thiết kế cầu Kênh Ngang số 2, tạo điểm nhấn hạ tầng khu Nam

TP.HCM: Cử tri phường Thuận An kiến nghị bảo tồn vườn cây măng cụt, sàng lọc tội phạm ma túy

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM: Cử tri phường Thuận An kiến nghị bảo tồn vườn cây măng cụt, sàng lọc tội phạm ma túy

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Sĩ tử than đề Tiếng Anh "lắt léo", giáo viên nói gì?

Chuyển động Sài Gòn
Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Sĩ tử than đề Tiếng Anh 'lắt léo', giáo viên nói gì?

Đọc thêm

Arda Guler: Số 10 cổ điển tại World Cup 2026
Thể thao

Arda Guler: Số 10 cổ điển tại World Cup 2026

Thể thao

Khi World Cup 2026 bắt đầu hành trình tìm kiếm những ngôi sao mới cho bóng đá thế giới, Arda Guler xuất hiện như một trong những cái tên được chờ đợi nhất. Không đơn thuần là niềm hy vọng lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ sau 24 năm vắng bóng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tiền vệ 21 tuổi còn được xem là đại diện tiêu biểu cho thế hệ kế tiếp của bóng đá thế giới – thế hệ sẽ bước ra từ cái bóng của Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar để viết nên chương mới cho môn thể thao vua.

Ung Chính vì sao tha mạng cho 1 đạo sĩ vào cung cắt tóc cho mình?
Đông Tây - Kim Cổ

Ung Chính vì sao tha mạng cho 1 đạo sĩ vào cung cắt tóc cho mình?

Đông Tây - Kim Cổ

7 thợ cắt tóc vào cung thì 6 người bị Ung Chính xử tử. Người duy nhất giữ được mạng là một đạo sĩ biết sử dụng phương thuốc đặc biệt do Hoa Đà sáng chế ra.

Máy bay không người lái UAV: 'Chìa khóa' mở ra không gian phát triển mới cho đô thị thông minh Đà Nẵng
Khoa học Công nghệ

Máy bay không người lái UAV: "Chìa khóa" mở ra không gian phát triển mới cho đô thị thông minh Đà Nẵng

Khoa học Công nghệ

Trong bối cảnh công nghệ bay không người lái (UAV - drone) đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, nhiều chuyên gia nhận định đây không chỉ là một thiết bị hỗ trợ mà còn là nền tảng mở ra những phương thức quản lý đô thị hoàn toàn mới.

Thương nhân ở Phú Thọ buôn lậu số cau khô trị giá 42 tỷ đồng sang Trung Quốc
Pháp luật

Thương nhân ở Phú Thọ buôn lậu số cau khô trị giá 42 tỷ đồng sang Trung Quốc

Pháp luật

Sau khi thỏa thuận với người mua bên Trung Quốc, thương nhân quê Phú Thọ đã tổ chức buôn lậu trót lọt số cau khô trị giá hơn 42 tỷ đồng và khi đang tiếp tục chuyển trái phép hơn 18 tấn hàng qua biên giới thì bị phát hiện, bắt giữ.

Chân dung con trai NSƯT Võ Hòai Nam đang gây sốt VTV
Văn hóa - Giải trí

Chân dung con trai NSƯT Võ Hòai Nam đang gây sốt VTV

Văn hóa - Giải trí

Võ Hoài Vũ - con trai NSƯT Võ Hoài Nam, thu hút sự chú ý với vai Cương trong "Phía bên kia thành phố". Anh chàng 26 tuổi khiến khán giả yêu thích nhờ diễn xuất tự nhiên và phong cách cuốn hút.

John McGinn lập công, Scotland thắng tối thiểu trước Haiti
Thể thao

John McGinn lập công, Scotland thắng tối thiểu trước Haiti

Thể thao

Ở trận ra quân tại bảng C World Cup 2026, Scotland nhọc nhằn giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Haiti nhờ pha làm bàn của tiền vệ John McGinn vào phút 28.

Một trường 'chơi lớn' cấp 100% học bổng cho 2 ngành học mới, miễn phí ký túc xá và hỗ trợ lên tới 625 triệu đồng
Xã hội

Một trường "chơi lớn" cấp 100% học bổng cho 2 ngành học mới, miễn phí ký túc xá và hỗ trợ lên tới 625 triệu đồng

Xã hội

Toàn bộ sinh viên trúng tuyển được cấp học bổng hỗ trợ 100% học phí và miễn phí ký túc xá; các học sinh xuất sắc còn có cơ hội nhận thêm Học bổng Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa với tổng giá trị hỗ trợ lên tới khoảng 625 triệu đồng cho toàn khóa học.

Tổng thống Donald Trump phán quyết về vụ 15 thành viên ĐT Iran bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ
Thể thao

Tổng thống Donald Trump phán quyết về vụ 15 thành viên ĐT Iran bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ

Thể thao

ĐT Iran tiếp tục đối mặt với những khó khăn liên quan đến vấn đề nhập cảnh trước thềm World Cup 2026 khi nhiều thành viên trong phái đoàn vẫn chưa được phép vào Mỹ.

Bài dự thi “Ngày mai trong mắt em”: Trưởng thành trong bóng dáng mẹ
Xã hội

Bài dự thi “Ngày mai trong mắt em”: Trưởng thành trong bóng dáng mẹ

Xã hội

Trong hành trình trưởng thành của mỗi con người, có những câu chuyện không cần đến những biến cố lớn lao hay những khoảnh khắc kịch tính để trở nên đáng nhớ. Đôi khi, chính những điều bình dị, lặp đi lặp lại mỗi ngày, lại lặng lẽ bồi đắp nên con người ta, khiến ta lớn lên mà chính mình cũng không nhận ra.

Các chủ nợ phương Tây bất ngờ chặn một khoản tiền cứu trợ quan trọng của Ukraine
Thế giới

Các chủ nợ phương Tây bất ngờ chặn một khoản tiền cứu trợ quan trọng của Ukraine

Thế giới

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cắt giảm mạnh viện trợ cho chính quyền Kiev. Khoản tiền 690 triệu đô la đã hứa đang bị mắc kẹt trong mê cung quan liêu. Không có tiền. Thời gian chờ đợi đã vượt quá hai tuần, và đây mới chỉ là khởi đầu. Đến năm 2026, vòng xoáy tài chính của Ukraine đang siết chặt, và các chủ nợ phương Tây đã ngừng giả vờ hào phóng.

Báo động bệnh dại mùa nắng nóng: Đâu là 'tấm khiên' bảo vệ gia đình và thú cưng của bạn?
Nhà nông

Báo động bệnh dại mùa nắng nóng: Đâu là "tấm khiên" bảo vệ gia đình và thú cưng của bạn?

Nhà nông

Từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 4, cả nước đã ghi nhận 13 ca tử vong do bệnh dại, trong đó riêng TP.HCM có 3 ca, chiếm hơn 50% tổng số ca của khu vực này trong cả năm 2025. Khi thời tiết bước vào những tháng nắng nóng đỉnh điểm, nguy cơ bùng phát bệnh dại càng trở nên nghiêm trọng. Làm thế nào để ngăn chặn căn bệnh có tỷ lệ tử vong lên đến 100% này

Đà Nẵng: Đồng loạt cắt “lưới ma” dưới biển Sơn Trà cứu hệ sinh thái biển
Xã hội

Đà Nẵng: Đồng loạt cắt “lưới ma” dưới biển Sơn Trà cứu hệ sinh thái biển

Xã hội

Không chỉ thu gom rác trên bờ, hơn 1.200 tình nguyện viên còn xuống biển cắt bỏ những tấm “lưới ma” mắc tại các rạn san hô Sơn Trà trong chiến dịch làm sạch môi trường biển diễn ra ngày 14/6.

1 tuần tới đây, 3 con giáp hứng lộc trời ban, công việc suôn sẻ, không tăng lương cũng đón quà tặng
Gia đình

1 tuần tới đây, 3 con giáp hứng lộc trời ban, công việc suôn sẻ, không tăng lương cũng đón quà tặng

Gia đình

Tuần mới, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, tài lộc khởi sắc mạnh mẽ. Công việc thuận lợi, cơ hội kiếm tiền liên tiếp xuất hiện, hứa hẹn một tuần dư dả.

Tin mưa to Hà Nội mới nhất, cảnh báo mưa rất to trên 150mm tại miền Bắc ngay chiều tối và đêm nay (14/6)
Nhà nông

Tin mưa to Hà Nội mới nhất, cảnh báo mưa rất to trên 150mm tại miền Bắc ngay chiều tối và đêm nay (14/6)

Nhà nông

Tin mưa to Hà Nội và miền Bắc mới nhất, cơ quan khí tượng cảnh báo ngay chiều tối và đêm nay, miền Bắc có một đợt mưa to, cảnh báo có nơi mưa rất to trên 150mm.

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng
Thời sự

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng

Thời sự

Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế được thành lập gồm 37 thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đại lộ trên biển và những mạch máu giao thông mới định hình siêu đô thị TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Đại lộ trên biển và những mạch máu giao thông mới định hình siêu đô thị TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Mạng lưới hạ tầng kết nối từ trung tâm TP.HCM đến khu vực phía Đông (bao gồm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) đang ghi nhận những bước chuyển mình lịch sử. Với hàng loạt dự án tỷ đô sắp khởi công và các công trình trọng điểm tăng tốc về đích, thời gian di chuyển toàn vùng sẽ được rút ngắn kỷ lục, mở ra không gian phát triển đột phá cho kinh tế, du lịch và logistics...

'Chiến tranh sẽ nổ ra', chuyên gia phương Tây cảnh báo nóng về động thái của EU chống lại Nga
Thế giới

"Chiến tranh sẽ nổ ra", chuyên gia phương Tây cảnh báo nóng về động thái của EU chống lại Nga

Thế giới

Glenn Diesen, giáo sư tại Đại học Đông Nam Na Uy, đã cảnh báo về hậu quả của những nỗ lực của châu Âu nhằm chuyển giao cuộc xung đột ở Ukraine cho Nga.

Nuôi thủy sản thời công nghệ cao ở Lào Cai (gồm Yên Bái cũ): nông dân nhàn hơn, hiệu quả kinh tế tốt hơn
Nhà nông

Nuôi thủy sản thời công nghệ cao ở Lào Cai (gồm Yên Bái cũ): nông dân nhàn hơn, hiệu quả kinh tế tốt hơn

Nhà nông

Máy cho ăn tự động, hệ thống sục khí, camera giám sát và các thiết bị cảnh báo môi trường đang dần trở thành “người bạn đồng hành” của người nuôi thủy sản ở Lào Cai. Nhờ ứng dụng công nghệ, nhiều hộ dân không chỉ giảm công lao động mà còn nâng cao năng suất, chất lượng thuỷ sản.

Điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2026: Giáo viên đưa ra dự báo đáng chú ý
Xã hội

Điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2026: Giáo viên đưa ra dự báo đáng chú ý

Xã hội

Dự đoán điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2026 đã được nhiều giáo viên đã đưa ra những nhận định ban đầu. Theo đó, có môn có thể giảm khoảng 0,5 điểm so với năm trước, có môn dự báo ổn định.

Cạm bẫy “mua kỳ nghỉ”, lừa lọc trên sự cô đơn của những mái đầu bạc
Kính đa tròng

Cạm bẫy “mua kỳ nghỉ”, lừa lọc trên sự cô đơn của những mái đầu bạc

Kính đa tròng

Nhiều năm qua, mô hình "mua kỳ nghỉ" liên tục được cảnh báo về những rủi ro tài chính. Những lời quảng cáo về kỳ nghỉ hạnh phúc, về khoản lợi nhuận đều đặn hay cam kết mua lại với giá hấp dẫn đã khiến không ít người bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí cả số tiền dành dụm của một đời người. Nhưng nếu chỉ nhìn đây là một vụ lừa đảo kinh tế thì mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Nạn nhân được nhắm đến chủ yếu là những ông/bà đã 70, 80 tuổi.

Lệ Hằng Hoài Thát-chơ nói lý do không có nhà riêng: 'Điều tôi hối hận nhất cuộc đời là từng vi phạm pháp luật'
Văn hóa - Giải trí

Lệ Hằng Hoài Thát-chơ nói lý do không có nhà riêng: "Điều tôi hối hận nhất cuộc đời là từng vi phạm pháp luật"

Văn hóa - Giải trí

Trong một video mới đây diễn viên Lệ Hằng chia sẻ về cuộc sống hiện tại, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người luôn quan tâm, lo lắng cho mình.

Ukraine tung siêu bom mới cực mạnh có thể gieo ác mộng cho đối thủ
Thế giới

Ukraine tung siêu bom mới cực mạnh có thể gieo ác mộng cho đối thủ

Thế giới

Bom lượn Nga - một trong những vũ khí đáng sợ nhất trên chiến trường - từng san phẳng nhiều pháo đài và khiến Ukraine gần như bất lực suốt nhiều năm. Nhưng Ukraine vừa tuyên bố đã phát triển thành công loại bom lượn nội địa đầu tiên mang tên “Vyrivniuvach” (Kẻ cân bằng), mở ra khả năng đáp trả tương xứng và giảm phụ thuộc vào viện trợ phương Tây.

Sau sáp nhập, tỉnh Hưng Yên có 2 con sông lớn, cội nguồn của một vương triều lừng lẫy, gắn với tích sử nghìn năm
Nhà nông

Sau sáp nhập, tỉnh Hưng Yên có 2 con sông lớn, cội nguồn của một vương triều lừng lẫy, gắn với tích sử nghìn năm

Nhà nông

Sáp nhập với tỉnh Thái Bình, tỉnh Hưng Yên hội tụ 2 con sông lớn là sông Hồng, sông Luộc và hệ thống sông nội tỉnh phong phú. Không chỉ bồi đắp vùng châu thổ màu mỡ, những con sông này còn là chứng nhân lịch sử, lắng đọng dấu son nghìn năm cha ông khai phá, dựng xây và bảo vệ quê hương, hun đúc nên một vùng đất văn hiến với bề dày di sản và giàu truyền thống cách mạng.

Sân chơi cầu lông ngày hè mang món quà ý nghĩa đến những vùng xa
Chuyển động Sài Gòn

Sân chơi cầu lông ngày hè mang món quà ý nghĩa đến những vùng xa

Chuyển động Sài Gòn

Hơn cả một giải đấu phong trào, giải “Con muốn được chơi cầu lông” là nhịp cầu nhân ái vận động kinh phí xây dựng mua sắm trang thiết bị cho các trường học vùng sâu, vùng xa.

World Cup 2026 nóng lên, website xem bóng đá lậu trá hình cá độ lại xuất hiện
Khoa học Công nghệ

World Cup 2026 nóng lên, website xem bóng đá lậu trá hình cá độ lại xuất hiện

Khoa học Công nghệ

Dù thời gian qua có hơn 1.000 website vi phạm bản quyền đã bị chặn trong đợt cao điểm của các cơ quan chức năng, nhưng nhiều trang phát sóng bóng đá lậu vẫn nhanh chóng xuất hiện trở lại khi World Cup 2026 bước vào giai đoạn sôi động.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 14/6: Diễn biến trái chiều, thị trường chợ đen đảo chiều giảm
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 14/6: Diễn biến trái chiều, thị trường chợ đen đảo chiều giảm

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 14/6 tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.251 - 26.351 đồng/USD, giảm 7 đồng cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Người dân Crimea đã mất đi giấc ngủ yên bình: Một sự cố khẩn cấp tại nhà máy lớn nhất ở Armyansk đã làm thay đổi tất cả
Thế giới

Người dân Crimea đã mất đi giấc ngủ yên bình: Một sự cố khẩn cấp tại nhà máy lớn nhất ở Armyansk đã làm thay đổi tất cả

Thế giới

Ở phía bắc Crimea, nơi thảo nguyên giao thoa với cơn gió mặn mòi của sông Sivash, thành phố Armyansk đang chìm trong lo lắng và chờ đợi. Thảm họa đã ập đến nhà máy hóa chất Titanium Investments – một doanh nghiệp lâu đời, nguồn sống của hàng ngàn gia đình.

Quy mô một thôn có bao nhiêu hộ, tổ dân phố mới sẽ mang tên gì sau sáp nhập, sắp xếp ở Tuyên Quang (gồm Hà Giang cũ)
Nhà nông

Quy mô một thôn có bao nhiêu hộ, tổ dân phố mới sẽ mang tên gì sau sáp nhập, sắp xếp ở Tuyên Quang (gồm Hà Giang cũ)

Nhà nông

Tên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (gồm địa phận tỉnh Hà Giang cũ) đang tập trung lấy ý kiến người dân về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố và câu chuyện được nhiều người dân quan tâm nhất chính là tên gọi của các thôn, tổ dân phố mới sau sáp nhập; quy mô một thôn mới sẽ là bao nhiêu hộ dân...

'Đại tiệc' pháo hoa trong mưa tại đêm thi thứ 3 DIFF 2026
Media

"Đại tiệc" pháo hoa trong mưa tại đêm thi thứ 3 DIFF 2026

Media

Tối 13/6, đêm thi thứ 3 với chủ đề “Văn hóa” của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 đã diễn ra, khán giả được chứng kiến màn so tài giữa hai cường quốc pháo hoa Nhật Bản và Italy.

Link xem trực tiếp Brazil vs Morocco trên VTV3
Thể thao

Link xem trực tiếp Brazil vs Morocco trên VTV3

Thể thao

Dân Việt gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Brazil vs Morocco trên VTV3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 5h00 ngày 14/7 (theo giờ Việt Nam).

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (13/6): Tiếp đà tăng mạnh

Giá vàng hôm nay (13/6): Tiếp đà tăng mạnh

2

Brazil vs Morocco (5h00 ngày 14/6): Đại diện Nam Mỹ vượt trội về phạt góc?

Brazil vs Morocco (5h00 ngày 14/6): Đại diện Nam Mỹ vượt trội về phạt góc?

3

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Chủ nhà không dễ thắng

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Chủ nhà không dễ thắng

4

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền lần đầu công bố bức thư tay danh ca Hương Lan gửi Thanh Kim Huệ 47 năm về trước

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền lần đầu công bố bức thư tay danh ca Hương Lan gửi Thanh Kim Huệ 47 năm về trước

5

Giá vàng hôm nay (14/6): Bật tăng mạnh mẽ

Giá vàng hôm nay (14/6): Bật tăng mạnh mẽ