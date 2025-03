Tin tối (1/3): Gãi đúng "chỗ ngứa" của HLV Kim Sang-sik, Tuấn Anh trở lại ĐT Việt Nam?

Gãi đúng "chỗ ngứa" của HLV Kim Sang-sik, Tuấn Anh sắp trở lại ĐT Việt Nam?

Thời gian gần đây, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh thi đấu khá ấn tượng trong màu áo Thép xanh Nam Định khi có 2 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công sau 5 lần ra sân gần nhất ở V.League.

Tuấn Anh (số 11) đang đạt phong độ tốt. Ảnh: FBNV.

Đáng chú ý, ở 2 trận gần nhất, Tuấn Anh được HLV Vũ Hồng Việt xếp chơi ở vị trí tiền đạo lùi hoặc hộ công thay vì tiền vệ phòng ngự. Kết quả là cầu thủ 30 tuổi đã lập tức thích nghi.

Từ khi dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik luôn nỗ lực tìm kiếm cầu thủ có thể thi đấu ở vị trí tiền đạo lùi. Ban đầu, chiến lược gia người Hàn Quốc kỳ vọng vào Nguyễn Công Phượng nhưng cựu sao HAGL đang gặp chấn thương. Vì vậy, Tuấn Anh gần như chắc chắn sẽ được triệu tập trong tháng 3 tới.

U17 Việt Nam đông đủ quân số

Sau khi VCK giải U19 Quốc gia 2024/25 khép lại, các cầu thủ được HLV Cristiano Roland triệu tập đã lên hội quân cùng U17 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải U17 châu á 2025. Hiện tại, thầy trò HLV Roland đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau đó, họ sẽ sang Oman tập huấn từ ngày 23-29/3 và thi đấu 2 trận giao hữu với U17 Oman.

HLV Kiatisak tham gia show ca nhạc

HLV Kiatisak (trái) tham gia chương trình The Wall Song. Ảnh: FBNV.

HLV Kiatisak Senamuang vừa thu hút sự chú ý khi trở thành khách mời tham gia chương trình The Wall Song của Thái Lan lên sóng hôm 28/2. Trong chương trình, nhà cầm quân 51 tuổi thể hiện ca khúc The Last Person.

David Coote bị UEFA cấm làm trọng tài đến năm 2026

Do có hành vi hít cần sa trắng khi đang làm nhiệm vụ tại EURO 2024 nên David Coote đã bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) cấm làm trọng tài đến hết ngày 30/6/2026. Điều đó có nghĩa, vị "vua áo đen" 42 tuổi sẽ không thể điều khiển các trận đấu ở Nations League, Champions League, Europa League hay UEFA Conference League từ nay đến thời điểm đó.

Arsenal và Liverpool quyết đấu vì Kimmich

Kimmich sắp rời Bayern? Ảnh: Instagram nhân vật.

Arsenal và Liverpool đang cạnh tranh quyết liệt với nhau trong cuộc đua giành chữ ký tiền vệ phòng ngự Joshua Kimmich, người sẽ hết hạn hợp đồng với Bayern Munich vào ngày 30/6 tới. Ngoài 2 CLB này, cả Barcelona cũng đánh tiếng muốn chiêu mộ ngôi sao 30 tuổi theo dạng chuyển nhượng tự do.