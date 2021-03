Galaxy A52 4G và 5G đang "phá đảo" khắp các thị trường

Samsung đã thành công trong việc điều chỉnh loạt Galaxy A theo sở thích của mọi người. Nối tiếp sự thành công của dòng Galaxy A51 năm ngoái, Galaxy A52 năm nay được đánh giá khá phổ biến, cả hai phiên bản 4G và 5G của điện thoại đều được đón nhận nồng nhiệt.

Đáng chú ý, Galaxy A52 5G đang nhận được phản hồi rất tích cực, giúp kéo thế hệ mạng 5G tiến gần hơn với người dùng. So với phiên bản 4G, phiên bản 5G cũng có chip được nâng cấp (Snapdragon 750G thay vì Snapdragon 720G) và tốc độ làm mới màn hình cao hơn (120Hz thay vì 90Hz).

Galaxy A52.

Bên cạnh đó, phiên bản 4G của Galaxy A52 cũng khá phổ biến. Chiếc smartphone tầm trung này được hỗ trợ phần mềm mở rộng (3 năm cập nhật hệ điều hành, 4 năm bản vá bảo mật), là câu trả lời hợp lý cho mức giá cao hơn so với các "đối thủ" cạnh tranh. Thêm vào đó, cả hai chiếc Galaxy A52 đều có khả năng chống rung quang học - OIS trên camera chính, điều mà một số “đối thủ” cùng tầm giá còn thiếu.

Cùng với Galaxy A52, Galaxy A72 là phiên bản ít phổ biến hơn do có giá bán cao hơn đáng kể. Ống kính tele 3x được xem là tính năng then chốt của sản phẩm nhưng lại không phát huy nhiều tác dụng. Dự kiến, trong thời gian tới, Samsung có thể sẽ công bố phiên bản 5G của Galaxy 72 (ngay cả Galaxy A32 cũng có phiên bản 5G), sẽ có giá cao hơn rất nhiều so với Galaxy A72 4G.

Sự phổ biến của Galaxy A52 4G, Galaxy A52 5G và Galaxy A72.

Tại thị trường Việt Nam, Galaxy A52 có giá 9,29 triệu đồng (bản 128GB) và 10,29 triệu đồng (bản 256GB) trong khi Galaxy A72 có giá bán cao hơn – 11,49 triệu đồng. Tính tới sáng ngày 29/03, đã có hơn 4.000 khách hàng nhanh tay “đặt gạch” những smartphone này.