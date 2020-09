Galaxy M51 dư tầm vượt mặt đàn anh Galaxy A71?

Đó là một chiếc điện thoại tầm trung thú vị do sở hữu viên pin khủng 7.000 mAh, tuy nhiên sản phẩm còn có nhiều điều tốt đẹp khác. Trên thực tế, Galaxy M51 dường như đã làm cho Galaxy A71 trở nên lỗi thời ở những thị trường có cả hai điện thoại này, càng đặc biệt hơn khi Galaxy M51 có giá thấp hơn.

Nhìn vào cách so sánh giữa Galaxy M51 và Galaxy A71, rõ ràng Galaxy M51 đang cố làm tất cả để chứng minh điều tương tự như những gì mà Galaxy M31s đã vượt qua Galaxy A51 trước đây. Về cơ bản, Galaxy M51 trông có vẻ cao cấp hơn dù giá thấp hơn, tuy nhiên Galaxy A71 cũng có một vài lợi thế. Dưới đây là cách chúng ta có thể xem xét cụ thể hơn.

Galaxy M51 so với Galaxy A71

Hai điện thoại tầm trung có nhiều đặc điểm bao gồm màn hình Super AMOLED Infinity-O 6,7 inch với độ phân giải màn hình 2400 x 1080 pixel. Chúng cũng có kích thước gần giống nhau nhưng Galaxy M51 dày và nặng hơn một chút.

Cả hai smartphone trông rất giống nhau ngoại trừ cách phối màu và kiểu dáng. Tuy nhiên, Galaxy A71 có cảm biến vân tay trong màn hình, còn Galaxy M51 có cảm biến vân tay ở cạnh bên. Galaxy A71 có cách tiếp cận hiện đại hơn về mặt này nhưng cảm biến vân tay gắn bên thường nhanh hơn và chính xác hơn.

Galaxy M51.

Galaxy A71.

Thiết lập camera cũng rất giống nhau trên cả hai điện thoại, gồm camera chính góc rộng 64 MP, camera siêu rộng 12 MP, camera độ sâu 5 MP và camera macro 5 MP. Cả hai đều có cảm biến 32 MP với khẩu độ f/2.2 ở mặt trước cho nhu cầu selfie.

Galaxy A71 có lợi thế là chạy Android 10 và One UI 2.1, trong khi Galaxy M51 chạy One UI 2.1 Core, tuy nhiên, các thang điểm nghiêng về phía có lợi cho Galaxy M51 khi chúng ta tìm hiểu kỹ hơn.

Mặc dù cả hai điện thoại đều có RAM 6 GB hoặc 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB có thể mở rộng lên đến 512 GB qua khe cắm thẻ nhớ microSD nhưng Galaxy M51 có chip tốt hơn, mà cụ thể là Snapdragon 730G, còn Galaxy A71 sử dụng Snapdragon 730 ở hầu hết các thị trường. Hai chip rất giống nhau ngoại trừ Snapdragon 730G có sức mạnh xử lý đồ họa cao hơn, có nghĩa nó xử lý game di động tốt hơn.

Nếu chưa cảm thấy đủ để Galaxy M51 nổi bật hơn Galaxy A71 thì hãy nhìn vào pin của chúng. Galaxy M51 có pin 7.000 mAh khổng lồ, còn Galaxy A71 có pin 4.500 mAh. Mặc dù vậy, Galaxy M51 có giá khoảng 360 EUR (9,85 triệu đồng), trong khi Galaxy A71 được phát hành với giá 469 EUR (12,83 triệu đồng).

Tóm lại, nếu có tùy chọn mua một trong hai điện thoại này và sẵn sàng sử dụng One UI 2.1 Core thay vì One UI 2.1 cũng như máy quét vân tay gắn bên thay vì giải pháp dưới màn hình, thật không có nhiều lý do để mua Galaxy A71 thay vì Galaxy M51.