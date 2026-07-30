Gần 1 tháng dưới lòng đất công viên Lê Thị Riêng: Cần mẫn bóc từng thớ đất, cẩn trọng tìm hài cốt, di vật các liệt sĩ

Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) chính thức khởi động. Nơi đây từng là mảnh đất ghi dấu những hy sinh oai hùng nhưng cũng đầy thầm lặng của biết bao người con ưu tú.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm gần 1 tháng qua ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

Để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, Quân khu 7 huy động 5 Đội K cùng lúc, quy mô chưa từng có tại một địa điểm duy nhất ở TP.HCM.

Bốn đội giàu kinh nghiệm vừa hoàn thành nhiệm vụ tại đất bạn Campuchia gồm Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu), K71 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh), K72 và K73 nhanh chóng chuyển sang nhiệm vụ mới ngay tại quê nhà. Cùng sát cánh là Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM. Đây là đơn vị mới thành lập, nhưng bắt nhịp nhanh.

Cơn mưa bất chợt khiến các chiến sĩ vội lấy bạt che các vị trí hài cốt liệt sĩ để tránh hư hại. Ảnh: Lê Giang

Thời tiết tại TP.HCM trong những ngày qua diễn biến thất thường, những trận mưa rào bất chợt làm lòng đất nhão quánh, ngập nước, tiếp đó là cái nắng gắt làm mặt đất bốc hơi hừng hực.

Đánh giá về tinh thần của lực lượng tham gia nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM khẳng định: "Phải nói rằng sau gần 1 tháng triển khai thì tinh thần của anh em rất là quyết tâm, mặc dù thời tiết mưa, nắng thất thường... Tinh thần và trách nhiệm của anh em rất cao".

Trung tá Dương Xuân Hùng chỉ đạo máy cuốc cơ giới đào mở rộng rãnh mộ. Ảnh: Lê Giang

Trực tiếp chỉ huy và cắm chốt tại hiện trường suốt gần một tháng qua, Trung tá Dương Xuân Hùng – Phó Đội trưởng Đội K71 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) chia sẻ rằng điều kiện địa hình phức tạp cùng mưa lớn liên tục đã tạo ra không ít rào cản. Thế nhưng, đằng sau những nhọc nhằn ấy là một mệnh lệnh từ trái tim.

Các chiến sĩ cẩn trọng từng nhát cuốc dưới hố chôn tập thể để tìm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Lê Giang

Trung tá Hùng trải lòng: “Quá trình tìm kiếm vô cùng vất vả, nhiều thời điểm mưa gió phải tạm ngừng. Nhưng khi phát hiện được hài cốt các liệt sĩ, mọi khó khăn, mệt nhọc dường như tan biến. Anh em trong Đội càng quyết tâm mở rộng phạm vi tìm kiếm, khắc phục mọi trở ngại để không bỏ sót hài cốt liệt sĩ”.

Trung tá Dương Xuân Hùng (phải) khẩn trương đưa hài cốt liệt sĩ vừa tìm được lên khỏi hố chôn tập thể. Ảnh: Lê Giang

Mỗi khi một di vật hay mảnh xương của liệt sĩ lộ ra sau lớp đất sâu, niềm xúc động nghẹn ngào lại lan tỏa khắp công trường. Trung tá Hùng bộc bạch: “Chúng tôi luôn xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là trách nhiệm và đạo lý của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Vì vậy, dù khó khăn đến đâu, cũng quyết tâm đưa hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình”.

Trên công trường khai quật, bên cạnh những người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm là hình ảnh của những chiến sĩ trẻ ở độ tuổi mươi mươi như Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Huy Phát Tài, Lưu Trung Tú, Vũ Đức Tâm...

Giữa trời nắng gắt, các chiến sĩ trẻ vẫn cẩn trọng bóc từng mẩu đất nhỏ tìm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Lê Giang

Các chiến sĩ trẻ cẩn trọng bóc từng mẩu đất nhỏ để tìm những mẩu xương hay di vật của các liệt sĩ. Việc tìm kiếm không đơn thuần là công việc của máy móc hay sức lực, mà là hành trình đi tìm sự thật bằng tất cả sự cẩn trọng và lòng tôn kính.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn chỉ đạo tại hiện trường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

Nói về thế hệ chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ tại đây, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn cho biết: "Các chiến sĩ trẻ mới vào thực hiện nhiệm vụ, nhưng ngay từ đầu đã có tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao. Quá trình thực hiện, học hỏi các anh đi trước, họ tích luỹ được những kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ tốt nhất, đạt hiệu quả nhất".

Chiến sĩ trẻ cẩn trọng bóc từng lớp đất tìm di vật và hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Lê Giang

Sau gần 1 tháng, đến nay, đã có 150 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng. Hành trình tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng vẫn đang tiếp diễn. Bộ Tư lệnh TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi, phối hợp chặt với cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ.

