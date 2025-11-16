Gần 2.000 người đồng diễn dưỡng sinh, cụ bà 83 tuổi truyền cảm hứng sống khỏe

Sự kiện “Đồng diễn Dưỡng sinh vì Sức khỏe Cộng đồng” do Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận tổ chức, không chỉ là hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam mà còn khẳng định cam kết của TP.HCM: đặt sức khỏe người dân ở vị trí trung tâm.

Sân vận động Phú Nhuận rực lên sắc màu với màn đồng diễn quy mô lớn. BS CKII Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM, nhận định sự tham gia đông đảo là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của phong trào dưỡng sinh trong đời sống đô thị.

“Đồng diễn Dưỡng sinh vì Sức khỏe Cộng đồng” được tổ chức tại TP.HCM sáng 16/11. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Góp sức vào màn đồng diễn, cụ bà Phan Thị Nằng, 83 tuổi, thành viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh Bệnh viện Đa khoa Củ Chi vẫn miệt mài hòa mình vào đội hình.

Dù đã 83 tuổi, nhưng nhờ việc chăm chỉ tập dưỡng sinh, bà Nằng vẫn giữ được sức khoẻ tốt và tinh thần lạc quan.

Từ hình ảnh những cụ ông, cụ bà vẫn luôn vui khoẻ, BS Hân chia sẻ: "Đó là thông điệp đẹp nhất, dù ở độ tuổi nào, chúng ta vẫn có thể sống khỏe, sống vui và lan tỏa năng lượng tích cực".



Đại diện Sở Y tế TP.HCM, BS CKII Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế, đánh giá cao hoạt động này, xem đây là một phần quan trọng trong việc chuyển trọng tâm từ điều trị sang dự phòng, chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời – theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ông Triệu khẳng định: "Khi người dân TP.HCM duy trì thói quen vận động mỗi ngày, họ đang góp phần tạo ra một thành phố khỏe mạnh và bền vững hơn. Người biết dưỡng sinh là người biết gìn giữ chính mình.”

Sở Y tế cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các mô hình để người dân có thể dễ dàng tập luyện ngay tại gia đình, tổ dân phố.



Tại sự kiện, chuyên gia đã hướng dẫn bộ bài tập dưỡng sinh 7 động tác cơ bản, chỉ cần 15 phút mỗi ngày. Bộ động tác khoa học này được phát triển từ công trình của GS.TS.BS Nguyễn Văn Hưởng, người đặt nền móng cho phong trào dưỡng sinh Việt Nam. Tập dưỡng sinh giúp con người tăng cường đề kháng, giảm stress, phòng tránh bệnh mạn tính và nuôi dưỡng tinh thần thư thái.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, ghi nhận sự hưởng ứng của gần 2.000 người là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng. Ông kêu gọi người dân không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn hướng về đồng bào miền Trung và miền Bắc chịu ảnh hưởng bão lũ.

