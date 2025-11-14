Gần 3.200 người diễn tập chữa cháy tại chung cư cao tầng với nhiều tình huống phức tạp, quy mô lớn nhất TP.HCM

Sự kiện diễn tập quy mô cấp UBND TP.HCM này được thực hiện tại 5 tòa nhà thuộc khu chung cư Glory Heights (Vinhomes Grand Park, phường Long Bình). Tình huống giả định được đánh giá là phức tạp, đồng thời xảy ra ở nhiều vị trí nguy hiểm.

Hai điểm cháy bùng phát cùng lúc

Theo kịch bản, đám cháy đầu tiên bùng phát tại tầng hầm giữ xe khi một xe máy rò rỉ xăng, gặp nguồn nhiệt từ sự cố chập điện ắc quy. Lửa nhanh chóng lan sang các phương tiện lân cận, sinh nhiệt lớn, đồng thời tạo ra khói và khí độc dày đặc. Khói sau đó lan theo giếng kỹ thuật và thang bộ lên các tầng trên.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng nhiều đơn vị diễn tập các tình huống phức tạp tại phường Long Bình. Ảnh: CH

Cùng thời điểm, tại căn hộ GH6-123 tầng 7, một sự cố cháy thứ hai xảy ra. Chủ nhà đang nấu ăn hoảng hốt bỏ chạy, quên tắt bếp và không khóa van bình gas. Ngọn lửa bén vào các vật dụng dễ cháy như dầu ăn, gia vị có cồn, gây cháy lan toàn bộ căn hộ rộng 80m². Khói độc từ căn hộ này tiếp tục bao trùm hành lang tầng 7 và lan sang các tầng trên.

Ảnh: CH

Tình huống giả định đặt ra là 25 người bị mắc kẹt tại các căn hộ trên tầng 7 và tầng 8 do khói dày đặc.

Cùng lúc đó, trong lúc hàng ngàn cư dân hoảng loạn tìm cách thoát khỏi khu vực, một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng đã xảy ra giữa hai xe ô tô tại khu vực Đại lộ Rodeo, làm 4 người bị thương và mắc kẹt trong xe.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia giải cứu

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chữa cháy tại chỗ phối hợp Công an phường đã khẩn trương di chuyển hàng ngàn người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhiều người bị ngạt khói nhanh chóng được chuyển đến khu vực sơ cứu.

Với quy mô diễn tập lớn nhất trong năm 2025, gần 100 phương tiện chuyên dụng, bao gồm xe chữa cháy, xe thang, rô bốt chữa cháy, và cả chó nghiệp vụ tìm kiếm người mắc kẹt, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Các lực lượng đã phối hợp nhịp nhàng, tập trung đưa những người bị ngạt khói và những người bị mắc kẹt trên các tầng cao xuống đất an toàn, chuyển vào bệnh viện chữa trị. Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ diễn ra nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu đề ra đối với việc xử lý sự cố tại các công trình cao tầng.

Đánh giá năng lực PCCC ở công trình cao tầng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhận định công tác PCCC và CNCH tại các khu đô thị lớn, đặc biệt là công trình cao tầng, siêu cao tầng tại TP.HCM luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và thách thức rất lớn.

Ông nhấn mạnh: "Nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ về phương án, lực lượng và kỹ năng ứng cứu, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng."

Buổi diễn tập sáng nay nhằm mục tiêu đánh giá toàn diện năng lực của lực lượng chữa cháy tại chỗ, đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp của các lực lượng chuyên nghiệp.

Thông qua diễn tập, Thiếu tướng Hưởng yêu cầu các đơn vị cần rà soát lại toàn bộ phương án, kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống cấp nước, lối tiếp cận xe thang, cửa chống cháy, và khả năng hoạt động của hệ thống báo cháy tự động, hút khói-tăng áp. Đặc biệt, diễn tập giúp phát hiện những điểm nghẽn trong chỉ huy điều hành và các tình huống phát sinh khó lường trước được.

Công an TP.HCM cũng đề nghị Ban quản lý khu đô thị, đơn vị vận hành và lực lượng PCCC cơ sở tiếp tục tổ chức diễn tập định kỳ, kiểm tra thường xuyên các khu vực có nguy cơ cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân. Về phía người dân, mỗi cá nhân phải nắm được kỹ năng thoát nạn, sử dụng bình chữa cháy, nhận diện nguy cơ và bình tĩnh phản ứng đúng quy trình khi xảy ra sự cố.