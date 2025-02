Gần 7.200 cán bộ thuộc diện tinh giản, TP.HCM đề xuất hỗ trợ 17.000 tỷ đồng

UBND TP.HCM vừa gửi tờ trình đến Hội đồng nhân dân thành phố đề xuất quy định về chế độ hỗ trợ bổ sung dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình tinh giản tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Chính sách này cũng áp dụng cho những người phụ trách công tác Đảng tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các trường hợp không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ.

Dự kiến, Hội đồng nhân dân TP.HCM sẽ xem xét tờ trình này trong kỳ họp diễn ra vào ngày 20/2. Nếu được thông qua, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động khu vực công tại TP.HCM sẽ nhận được hai chế độ hỗ trợ bên cạnh chính sách theo Nghị định 178 về tinh giản bộ máy trong hệ thống chính trị. Mức hỗ trợ sẽ được tính dựa trên lương hiện hưởng và số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

TP.HCM đề xuất hỗ trợ gần 17.000 tỷ đồng cho cán bộ bị tinh giản. Ảnh: Minh họa.

Để xác định nguồn kinh phí cần thiết, TP.HCM đưa ra phương án tính toán trên một trường hợp điển hình là một chuyên viên có bậc lương 9, hệ số 4,98, hưởng hai loại phụ cấp tổng cộng 30%, đã đóng bảo hiểm xã hội 30 năm và còn 5 năm đến tuổi nghỉ hưu. Theo Nghị định 178, người này sẽ nhận được hơn 1,575 tỷ đồng, trong khi chính sách hỗ trợ bổ sung của TP.HCM chi thêm hơn 1,1 tỷ đồng, nâng tổng số tiền hỗ trợ lên gần 2,7 tỷ đồng. Với mức cao nhất này, tổng ngân sách dự kiến TP.HCM cần chuẩn bị là hơn 16.789 tỷ đồng để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị tinh giản.

Đối với những người phụ trách công tác Đảng tại các doanh nghiệp nhà nước, mức hỗ trợ được tính toán dựa trên trường hợp có 30 năm tham gia bảo hiểm xã hội. Với tổng số 418 người thuộc diện này, ngân sách dự kiến chi khoảng 186 tỷ đồng.

Tương tự, TP.HCM cũng dự kiến chi gần 37 tỷ đồng để hỗ trợ 450 trường hợp không đủ điều kiện tái cử. Tổng cộng, ngân sách thành phố cần chuẩn bị gần 17.000 tỷ đồng để triển khai chế độ hỗ trợ thêm, với khoảng 7.159 nhân sự được hưởng chính sách này, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng; cán bộ, công chức cấp thành phố; viên chức hưởng lương từ ngân sách; cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người phụ trách công tác Đảng tại các doanh nghiệp nhà nước bị dôi dư và những trường hợp không đủ điều kiện tái cử, bổ nhiệm.

Dự kiến, người được hưởng mức hỗ trợ cao nhất khi tinh gọn bộ máy tại TP.HCM là khoảng gần 2,7 tỷ đồng. Ảnh: Minh họa.

Theo chính sách hỗ trợ, người nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo Nghị định 178, nếu còn dưới 2 năm công tác so với tuổi nghỉ hưu, sẽ được trợ cấp thêm 12 tháng lương, 6 tháng lương cho 20 năm đầu công tác và 1/2 tháng lương cho mỗi năm từ năm thứ 21 trở đi. Người còn đủ từ 2 đến 5 năm công tác so với tuổi nghỉ hưu được hỗ trợ 12 tháng lương, cộng thêm 6 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Người còn từ 5 đến 10 năm công tác so với tuổi nghỉ hưu sẽ nhận 12 tháng lương, cộng thêm 5 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Đối với quản lý doanh nghiệp nhà nước hoặc cán bộ chuyên trách công tác Đảng tại các tổng công ty, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, mức hỗ trợ bổ sung là 3 tháng lương tối thiểu vùng cho mỗi năm công tác. Ngoài ra, những cán bộ bị ảnh hưởng bởi việc tinh giản tổ chức, nếu thuộc diện kéo dài thời gian công tác theo Điều 8, Nghị định 178, sẽ được hưởng thêm trợ cấp hưu trí một lần bằng 30 tháng lương.

Cán bộ, công chức, viên chức khi thôi chức lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào vị trí thấp hơn sẽ được hưởng chế độ bằng 2 lần mức phụ cấp lãnh đạo cũ đến hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm. Cán bộ, công chức, viên chức thành phố được điều động công tác tại cấp xã trong 3 năm sẽ nhận thêm một lần hỗ trợ tương đương 10 tháng lương. Nếu được cử tăng cường đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội hoặc đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, mức hỗ trợ là một lần tương đương 5 tháng lương.

Về nguồn kinh phí, theo tờ trình UBND TP.HCM, ngân sách thành phố sẽ bố trí dự toán kinh phí để thực hiện. Trong đó, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và đơn vị sự nghiệp (đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) do ngân sách nhà nước bố trí dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện.

Các đơn vị tự chủ tài chính (đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên), tổng công ty, công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do đơn vị chi trả từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị và nguồn thu hợp pháp khác.

Trong trường hợp khả năng cân đối của các đơn vị không đảm bảo, ngân sách thành phố hỗ trợ một phần.

Việc tinh giản và sắp xếp bộ máy của TP.HCM được triển khai theo Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị, trong bối cảnh cả nước có khoảng 100.000 cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng bởi quá trình tinh gọn bộ máy. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nghỉ việc, Chính phủ đã ban hành Nghị định 178 với 8 chính sách hỗ trợ tài chính.