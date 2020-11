Genesis G80 công bố giá bán từ 1,4 tỷ đồng

Genesis G80 2021 sẽ ra mắt tại Úc và New Zealand với 2 biến thể. Ở phiên bản tiêu chuẩn G80 2.5T, xe được trang bị động cơ 4 cyl 2.5L tăng áp hoàn toàn mới của hãng, sản sinh công suất 300 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau thông qua hộp số tự động 8 cấp.

Như vậy không chỉ có giá bán mà khi so sánh về công suất, phiên bản tiêu chuẩn của G80 2021 cũng nhỉnh hơn so với Mercedes E200 2021 (255 mã lực) và BMW 520i 2021 (184 mã lực). Genesis cho biết chiếc G80 2021 có đến 19% thân xe được làm từ nhôm. Nhờ đó, chiếc xe được cắt giảm tối đa trọng lượng (giảm 125kg so với đời trước) để tăng sức mạnh và sự linh hoạt.

Về thiết kế, Genesis G80 2021 2.5T được trang bị tiêu chuẩn mâm xe hợp kim 19 inch đi kèm lốp Michelin Pilot Sport 4, cửa sổ trời toàn cảnh, khởi động rảnh tay. Nội thất sử dụng chất liệu da thật, trang trí bằng ốp gỗ. Người mua cũng sẽ nhận được hệ thống thông tin giải trí thông qua màn hình cảm ứng 14,5 inch.

Đặc biệt, G80 2021 cũng trang bị gói công nghệ Kiểm soát an toàn chủ động Genesis bao gồm hệ thống Hỗ trợ tránh va chạm phía trước đa chức năng, Cảnh báo chú ý của người lái, Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, Kiểm soát hành trình thông minh với chức năng Stop&Go và Màn hình quan sát xung quanh với chức năng tạo ảnh 3D.

Ở phiên bản cao cấp hơn, Genesis G80 2021 3.5T AWD trang bị động cơ V6 3.5L tăng áp kép với công suất 375 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động tất cả các bánh AWD và hộp số tự động 8 cấp. Biến thể này có Hệ thống treo thích ứng Genesis với công nghệ Road Preview cho phép dự đoán mặt đường để điều chỉnh giảm xóc mang lại cảm giác êm ái nhất khi lái xe. So với bản 2.5T, phiên bản cao cấp 3.5T sử dụng bộ la-zăng 20 inch 5 chấu với lốp Michelin Pilot Sport 4S.

Với gói nâng cấp này, G80 2021 sẽ sở hữu nội thất bọc da Nappa, lót trần và trụ bằng da lộn. Người lái cũng sẽ nhận được cụm đồng hồ kỹ thuật số 3D 12,3 inch, điều hòa khí hậu ba vùng, cửa hít, ghế lái chỉnh điện 18 hướng với chức năng mát-xa và Hệ thống chiếu sáng trước thông minh với đèn pha kiểu ma trận.

Nếu chưa hài lòng với những gì G80 2021 mang lại, khách hàng có thể tùy chọn gói Sang Trọng (Luxury), có sẵn cho cả bản 2.5T và 3.5T. Với giá bán này, Genesis G80 2021 hiện vẫn đang nắm giữ lợi thế rất lớn về giá bán trong phân khúc sedan hạng sang tại Úc. Cụ thể, khi so với các đối thủ từ Đức như Mercedes E-Class 2021 giá từ 96.900 USD tương đương hơn 2,22 tỷ đồng, BMW 5-Series giá từ 95.900 USD tương đương 2,2 tỷ đồng hay Lexus ES 2021.