Giá Bitcoin giảm "sốc" trong bối cảnh vấn đề vĩ mô của Mỹ đầy thách thức

Bitcoin và thị trường bị bán tháo trong nỗi lo chi phí phát triển AI cùng các vấn đề vĩ mô của Mỹ

Trong phiên giao dịch từ sáng 14/11, giá Bitcoin đã rơi thủng mốc 100.000 USD, giảm về vùng thấp nhất trong 6 tháng qua. Cập nhật tại thời điểm 16h00 chiều (giờ Việt Nam), theo Coindesk, toàn thị trường crypto chứng kiến cú sập kinh hoàng, trong đó Bitcoin giảm tới 5,63%, giá xuống 97.044 USD, vốn hoá thị trường tụt xuống 1.940 tỷ USD.

Đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới Ethereum cũng giảm sốc tới 8,70%, giá chỉ còn 3.183 USD. XRP giảm 7,77%, Binance Coin giảm 4,26%, Solana "bay" gần 8%...



Cập nhật thị trường crypto thời điểm 16h, 14/11, theo Coindesk.

Nhìn một cách tổng thể, sự suy yếu này diễn ra trong bối cảnh tâm lý rủi ro giảm sút trên toàn thị trường tài chính toàn cầu. CEO Ark Invest, Cathie Wood, nhận định thanh khoản toàn cầu đang suy giảm nhanh chóng, gây áp lực đáng kể lên các tài sản rủi ro.

Bà Cathie Wood cho biết sự thắt chặt thanh khoản đến từ việc các chính sách tiền tệ vẫn đang duy trì lập trường cứng rắn, trong khi Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục tăng cường gom tiền mặt. Cả hai yếu tố này khiến lượng tiền lưu thông trong hệ thống tài chính bị thu hẹp, kéo theo biến động mạnh ở các tài sản rủi ro như Bitcoin.

Ngoài ra, sự chú ý còn nằm ở việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) xác nhận chương trình thu hẹp bảng cân đối kế toán (QT) sẽ kéo dài đến ngày 1/12/2025. Điều này đã đẩy chỉ số SOFR (lãi suất quan trọng trên thị trường vay mượn qua đêm) lên cao hơn lãi suất điều hành, báo hiệu mức độ căng thẳng gia tăng trong thị trường tiền tệ.

"Dù lạm phát đã hạ nhiệt và thị trường lao động bắt đầu suy yếu, Fed không có ý định cắt giảm lãi suất trong tháng 12, làm tăng thêm sự bất định", bà Cathie Wood phân tích.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed hạ lãi suất xuống dưới 3,5% vào tháng 1/2026 đã giảm mạnh, từ 49% ngày 13/10 xuống chỉ còn 20%. Các chuyên gia nhận định mối lo lớn nhất của Fed vẫn là lạm phát dai dẳng, vốn ảnh hưởng nặng nề đến nhóm lao động thu nhập thấp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành dự luật tài trợ tạm thời để chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa. Tuy nhiên, Thư ký Báo chí "Nhà Trắng" - Karoline Leavitt cho biết một số báo cáo kinh tế tháng 10 có thể sẽ không được công bố đúng hạn.

Cựu Phó Chủ tịch Fed, bà Lael Brainard, cảnh báo rằng các khoản đầu tư vào AI đang che giấu những “vết nứt bên trong” khi phần còn lại của nền kinh tế vẫn đối mặt với nhu cầu yếu.

Sau kỷ lục 43 ngày chính phủ Mỹ đóng cửa vì thiếu nguồn tài trợ, các nhà đầu tư đang đối mặt với sự thiếu minh bạch về triển vọng kinh tế. Một số chuyên gia dự báo GDP Mỹ có thể giảm tới 2%, trong khi số khác tin rằng phần lớn tác động tiêu cực sẽ được đảo ngược khi chi tiêu liên bang trở lại.

Sẽ cần thời gian để giới đầu tư xác định liệu định giá thị trường chứng khoán có đang bị đẩy lên quá cao hay không, cũng như đánh giá khả năng chính phủ Mỹ sẽ tăng cường thanh khoản thông qua các biện pháp như cắt giảm thuế hoặc phát tiền kích thích.

Cho đến khi đó, Bitcoin nhiều khả năng sẽ tiếp tục phản ánh sự bất ổn của nền kinh tế vĩ mô, nhất là khi thị trường thiếu các dữ liệu nhất quán và đáng tin cậy.